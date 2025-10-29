"Furának lenni menő" – 54 éves lett Winona Ryder, szívünk gótikus királynője: ellenállhatatlan fotókon a bombázó

A gótikus királynő, Winona Ryder ma ünnepli 54. születésnapját. A színésznő számos különböző típusú karakter bőrébe bújt karrierje során, de a rajongók szemében örökre a boszorkányos stílusú különc lány marad. Születésnapja alkalmából összeszedtük a világsztár legkülönfélébb alkotásait, és néhány érdekességet, amit biztosan nem tudtál Johnny Depp szerelméről.

Winona Ryder minden filmjével sokoldalúságáról tesz tanúbizonyságot (Fotó: Jim Smeal/BEI/Shutterstock)

Winona Ryder filmjei

A színésznő Winona Laura Horowitz néven látta meg a napvilágot, a Winona nevet a Minnesota államban található Winona megyéről kapta, ahol a család élt. A Ryder vezetéknevet a Mitch Ryder & The Detroit Wheels nevű zenekar után választotta magának filmes karrierje kezdetén. Már 13 évesen színjátszást tanult és meghallgatásokra járt, ám első alkalommal nem járt sikerrel.

A rendező David Seltzer fedezte fel, és szerepet ajánlott neki a Lucas és a szerelem című filmjében. Winona eredetileg szőke, a film kedvéért festették feketére a haját, ami végül szinte a védjegyévé vált. Azóta egyetlen alkalommal, a Tim Burton rendezte Ollókezű Edwardban szerepelt hosszú szőke hajkoronával.

Az Ollókezű Edward főszerepét játszó Johnny Depp-pel 1986-ban találkoztak egy premieren. Szerelem volt első látásra, és az Ollókezű Edward forgatásán össze is melegedtek. A kora ‘90-es évek hollywoodi álompárja voltak, Depp még egy tetoválással is tisztelgett szerelme előtt. A “Winona Forever” tetoválás azonban tragikus szakításuk után “Wino Forever”-re módosult. Tim Burton rendezővel az 1988-as Beetlejuice forgatásán dolgozott együtt először. A rendezővel életre szóló barátságot kötöttek, a színésznő jelen volt a 2024-es ceremónián is, amikor Tim Burton csillagot kapott a Hollywoodi Hírességek Sétányán, és egy igazán szívhezszóló beszéddel köszöntötte őt.

“Amikor találkoztunk, csak egy különc gyerek voltam. Te elfogadtál úgy, ahogy vagyok, önbizalmat adtál, hogy merjek önmagam lenni, menjek szembe a konformista árral. A közös, kreativitáson alapuló munka megmutatta, hogy néz ki egy valódi művészi együttműködés. Más szóval, nemcsak elfogadtad, hogy “fura lány” vagyok, hanem ösztönöztél, hogy maradjak ilyen, és még menővé is tetted, valami olyanná, amit ünnepelni kell. Azóta is az élen jársz ebben és továbbviszed a hagyományt nekünk különcöknek.”