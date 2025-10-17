Könnyekkel és megható pillanatokkal búcsúznak a sztárok a Stranger Things 5. évadának forgatásán

Egy korszak ismét lezárul. Végéhez közeledik a Stranger Things sorozat, az 5. évad forgatásának befejeztével az alkotó Duffer testvérek és a stáb elérzékenyülve osztották meg gondolataikat a nagysikerű Netflix szériával kapcsolatban.
A Stranger Things széria 2016-ban indult világkörüli hódító útjára. A Duffer testvérek, Matt és Ross akkor még teljes névtelenségben vágtak bele a produkcióba, ami akkora siker lett, hogy a testvérpár örökre beírta magát a hollywoodi kiválóságok névsorába. De nemcsak maguknak szereztek hírnevet. Millie Bobby Brown karrierje üstökösként lőtt ki a Stranger Things első évada után. Brown már korábban is kapott epizódszerepeket, és kisebb filmes alakításai is voltak, a Stranger Things azonban a reflektorfénybe állította a rendkívül fiatal tehetséget. De folytathatnánk a sort Sadie Sinkkel, aki Max szerepét játszotta, vagy Ethan Hawke és Uma Thurman zseniálisan tehetséges lányával, Maya Hawke-kal, illetve a Jim Hoppert alakító David Harbourral, aki a Stranger Things után nagyjátékfilmes főszerepeket is kapott. Szintén a Duffer fivérek érdeme, hogy felélesztettek olyan sztárok karrierjét, akik a ‘80-as években jártak a csúcson, köztük Winona Ryder vagy Paul Reiser. A főszerepeket játszó színészek, Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin és Finn Wolfhard még gyerekek voltak, amikor a sorozat 2016-ban debütált, és az 5 évad alatt a szemünk láttára váltak ifjú hollywoodi titánokká.
Az 5. évad forgatása lassacskán a végéhez ér, a színészek pedig nem rejtették véka alá az érzelmeiket. Noah Schnapp könnyekig hatódva mesélt a sorozatban az anyukáját, Joyce-ot alakító Winona Ryderrel való kapcsolatáról és a búcsú perceiről.
„Ott voltam Winona utolsó napján, és azt mondtam neki: ez nem lehet, nem hagyhatsz itt. Csak kapaszkodtam belé és zokogtam. Egyáltalán nem számítottam rá, hogy ez ennyire megvisel majd.”
Ethan Hawke lánya, Maya Hawke is megemlékezett az 5. évad utolsó olvasópróbájáról.
„Azt hiszem, ez örökre megváltoztatott, mint színészt. Más fajta színész vagyok... jobb. Kivételes ajándék volt nekem ez a szerep. De mégis 12 órán át bőgtem a végén.”
David Harbour, aki a Stranger Things óta többek között a Vérapó című karácsonyi akcióvígjáték főszerepét is megkapta, így nyilatkozott a Duffer testvérekről.
„A tehetségüktől és az intelligenciájuktól függetlenül is iszonyatosan keményen dolgoznak. Nem hinném, hogy valaha is láttam két olyan emberi lényt, akik keményebben dolgoznának náluk, egészen addig a pontig, amikor már rájuk kell szólni, hogy tudjátok, vannak külön emberek, akik ezt meg tudják csinálni helyettetek.”
Az világos, hogy komoly érzelmek dúltak a nagysikerű széria forgatásának záró napjain, ennek fényében már tűkön ülve várjuk, mivel rukkolnak elő a Duffer fivérek a Stranger Things nagy fináléjában, melynek első epizódjai november 26-án startolnak a Netflixen, majd december 25-én kapunk még három epizódot, és szilveszterkor megnézhetjük a nagyszabású, két óra hosszú zárlatot, melyet a rendezők eredetileg moziban szerettek volna bemutatni, ám ez a terv meghiúsult.
