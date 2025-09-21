Superman visszatér a TV-be! Mutatjuk, mit nézzünk a hétvégén

Két díva tovább tépi egymás és a nézők idegeit, miközben kedvenc DC hősünk visszatér. A hétvégén is számos streamingpremier vár ránk, olyan sztárokkal, mint Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Uma Thurman, David Corenswet, Nicholas Hoult és a galaxis legjópofább szörnyei. Az Origo összegyűjtötte, mely filmek és sorozatok debütálnak a hétvégén a streaming platformokon.
Az év egyik legjobban várt filmje volt a krytoni szuperhős újragondolt kalandja, amit a Marvel-univerzumból elcsaklizott James Gunn gondolt újra. A film anyagi siker lett, a nézők imádták és a kritikusok is inkább pozitívan nyilatkoztak róla. Az új hős szerepében David Corenswet egy csapásra Hollywood új álompasija lett, de nincs sok ideje élvezni a tündöklést, ugyanis hamarosan kezdik forgatni a sikerfilm folytatását, amiben visszatér Lois Lane szerepében Rachel Brosnahan valamint Lex Luthorként Nicholas Hoult is. A Superman az HBO MAX-on látható.
Az Apple Tv+ legsikeresebb szériájának negyedik évadának első része debütált a streamingszolgáltatón. A Jennifer Aniston és Reese Witherspoon nevével fémjelezett széria a média, azon belül a tévézés sokszor mocskos és drámai világába visz bele, ahol a két díva igazi frenemyként veszi fel a harcot a #metoo, a hímsovinizmus és a hatalomért vívott harcban.
Az új szezonban két Oscar-díjas sztár csatlakozott a stábhoz, a tévécsatorna egyik új vezetőjét Marion Cotillard alakítja, míg Jennifer Aniston karakterének tanár apját Jeremy Irons. A széria a premier előtti napon kapta meg az ötödik évadra is megrendelést, szóval közel sincs vége még a két díva játszmájának.
A Pixar legújabb filmje a Disney+ kínálatában debütált. A címszereplő Elio egy igazán élénk fantáziájú kisfiú, akit véletlenül felszippant egy intergalaktikus hajó. Az univerzum összes életformáját képviselő szervezet tagjai tévesen azt hiszi, a kisfiú a Föld nagykövete, ami nem várt kalandokat eredményez. A bájos és vizuálisan lenyűgöző film szuper kikapcsolódás lehet a család minden tagja számára a hétvégén.
A film, ami bemutatja, hogy változott meg a tévézés világa több, mint 50 évvel ezelőtt. A Golden Globe-ra jelölt alkotás a Skyshowtime kínálatában érhető el Peter Sarsgaard és Ben Chaplin főszereplésével. Az 1972-es müncheni Olimpia amerikai sportriporterit és háttérmunkásait követhetjük nyomon, ahogy élőben tudósítottak az izraeli sportolók túszdrámájáról, amit egymilliárd ember követett nyomon a képernyőkön keresztül. A tragikus eseményt új szempontból mutatja be Tim Fehlbaum filmje.
Múlt héten géppuskalábú nő, zombik és nagyszájú csajok lepték el a HBO MAX-ot, most pedig Quentin Tarantino idén 22 éves bosszúfilmjét tűzték műsorra. Az Uma Thurman nevével fémjelezett, ázsiai kung-fu filmeket és az amerikai westerneket is megidéző eposzi vérfürdőjében egy Menyasszony névre hallgató bérgyilkos indul bosszút állni volt munkatársain és vezetőjükön, a címszereplő Billen. A kultikus filmben a néhai David Carradine, Lucy Liu, Daryl Hannah és a nemrég elhunyt Michael Madsen látható.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.