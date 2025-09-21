Superman visszatér a TV-be! Mutatjuk, mit nézzünk a hétvégén

Két díva tovább tépi egymás és a nézők idegeit, miközben kedvenc DC hősünk visszatér. A hétvégén is számos streamingpremier vár ránk, olyan sztárokkal, mint Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Uma Thurman, David Corenswet, Nicholas Hoult és a galaxis legjópofább szörnyei. Az Origo összegyűjtötte, mely filmek és sorozatok debütálnak a hétvégén a streaming platformokon.

Jennifer Aniston mellett Superman is visszatér (Fotó: imdb.com)

Jennifer Aniston osztja az észt: 5 kihagyhatatlan streamingpremier a hétvégén

Superman

Az év egyik legjobban várt filmje volt a krytoni szuperhős újragondolt kalandja, amit a Marvel-univerzumból elcsaklizott James Gunn gondolt újra. A film anyagi siker lett, a nézők imádták és a kritikusok is inkább pozitívan nyilatkoztak róla. Az új hős szerepében David Corenswet egy csapásra Hollywood új álompasija lett, de nincs sok ideje élvezni a tündöklést, ugyanis hamarosan kezdik forgatni a sikerfilm folytatását, amiben visszatér Lois Lane szerepében Rachel Brosnahan valamint Lex Luthorként Nicholas Hoult is. A Superman az HBO MAX-on látható.

The Morning Show

Jennifer Aniston és Reese Witherspoon harca folytatódik (Fotó: Apple TV+)

Az Apple Tv+ legsikeresebb szériájának negyedik évadának első része debütált a streamingszolgáltatón. A Jennifer Aniston és Reese Witherspoon nevével fémjelezett széria a média, azon belül a tévézés sokszor mocskos és drámai világába visz bele, ahol a két díva igazi frenemyként veszi fel a harcot a #metoo, a hímsovinizmus és a hatalomért vívott harcban.

Az új szezonban két Oscar-díjas sztár csatlakozott a stábhoz, a tévécsatorna egyik új vezetőjét Marion Cotillard alakítja, míg Jennifer Aniston karakterének tanár apját Jeremy Irons. A széria a premier előtti napon kapta meg az ötödik évadra is megrendelést, szóval közel sincs vége még a két díva játszmájának.

Elio

Galaktikus kalandba keveredik Elio (Fotó: Disney+)

A Pixar legújabb filmje a Disney+ kínálatában debütált. A címszereplő Elio egy igazán élénk fantáziájú kisfiú, akit véletlenül felszippant egy intergalaktikus hajó. Az univerzum összes életformáját képviselő szervezet tagjai tévesen azt hiszi, a kisfiú a Föld nagykövete, ami nem várt kalandokat eredményez. A bájos és vizuálisan lenyűgöző film szuper kikapcsolódás lehet a család minden tagja számára a hétvégén.