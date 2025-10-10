Visszatér a szövetség? Régi karakterekkel forgathatják A Gyűrűk Ura előzményfilmet

Lassan csepegtetik az infókat a 2027 végére tervezett Gyűrűk Ura sztori kapcsán, mely a The Hunt for Gollum címet viseli. A történet erősen Gollamra fog összpontosítani, a lelki torzulásának egy érzékeny szakaszában, amikor birtokolta az Egy Gyűrűt — emiatt minden bizonnyal egy mély pszichológiai utazásra lehet számítani. Sőt, a filmet is maga Gollam rendezi, pontosabban az őt játszó színész, Andy Serkis. Az ambíciózus projektben szerepet kap még Elijah Wood is, aki a napokban fontos információkat osztott meg velünk a jövőre induló forgatások kapcsán.
Elijah Wood, aki egykor Zsákos Frodót játszotta, legutóbb egy rajongói eseményen, a mexikói DesertCon-on válaszolt a pódiumbeszélgetésen feltett kérdésekre. Az erről kikerült videóban hallhatjuk, ahogy a színész több visszatérő szereplőt hintett be és a régi stáb visszatérését.
Nos, nem nagyon szabad beszélnem róla, de sok mindent megtudtam. Elolvastam. Nagyon jó lett. Több csodálatos embert is bevontak a forgatásba. Az a jó ebben a projektben, hogy visszahozzák a kreatív stábot. A Gyűrűk Ura mögötti lángelmék, Fran Walsh, Peter Jackson, Philippa Boyens [forgatókönyvírók] mind fontos szerepet kaptak.
— mondta Elijah Wood. A színész ezen kívül kiemelte még, hogy a régi filmek produkciós stábjából is többen visszatérnek és ismét Új-Zéland lankáin fognak forgatni, így érezhető lesz egy folytatólagosság, mely összeköti a múltat és a jelent.
Elijah Wood nem erősítette meg, hogy az egykori Gyűrűk Ura szereposztásából pontosan kik térnének vissza Középföldére, de a megszólalása okot ad a további találgatásra.
Azt már tudjuk, hogy a The Hunt for Gollum az Tolkien egy kevésbé ismert melléktörténetét dolgozza fel, amely a Gyűrűk Ura történései előtt játszódik. Pontosabban akkor, amikor a hatalmas erővel bíró gyűrű még Gollamnál volt. Gandalf Gollam után küldi Aragornt, hogy pontosabban megtudják, mekkora veszély leselkedik a világukra.
Ebből következően Elijah Wood, Ian McKellen és Viggo Mortensen esélyesebb, hogy újra feltűnnek szerepeikben. Ugyanakkor, nem lehet véletlen, hogy Wood a folytatólagosságot említette. Esélyes, hogy a Warner Bros. egy nosztalgiahullámot meglovagolva visszahozza Orlando Bloom (Legolas) vagy John Rhys-Davies (Gimli) karaktereit, de Liv Tyler (Arwen) visszatérése is valószínűbb lett. A rajongóknak ez jó és rossz hír is egyaránt, hiszen a színészek és a karaktereik jelenléte feltételezi, hogy a történet eltérhet Tolkien világának kánonjától.
A forgatást jövőre tervezik, a megjelenés pedig — némi csúszás után — jelenleg 2027 decemberére várható.
