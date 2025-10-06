Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Brúnó, Renáta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A TV2 rendkívüli bejelentést tett, erre még a rajongók sem számítottak

Hogyan tudnék élni nélküled
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 06. 14:30
EMBER MÁRKTörőcsik FranciskaTV2
Több, mint egymillió nézőt csábított a mozikba a nagysikerű magyar film. A Hogyan tudnék élni nélküled? hamarosan a TV képernyőkön is látható lesz.

A Hogyan tudnék élni nélküled? című magyar film az elmúlt évek egyik legnépszerűbb hazai filmje lett, több, mint egymillió embert ültetett le a nagyvászon elé. Nem sokat kell már várni, ugyanis kiderült, hogy melyik csatorna nyerte el a film vetítési jogait.

hogyan tudnek-14-BS,Hogyan tudnék élni nélküled?
A Hogyan tudnék élni nélküled? nemsokára a TV képernyői elé szegezi majd a nézőket Fotó: Bánkúti Sándor

Hogyan tudnék élni nélküled? a TV2-n lesz először látható

Fischer Gábor a TV2 Médiacsoport Programigazgatója az Instagramon jelentette be, hogy az egyik legnépszerűbb magyar film, a Hogyan tudnék élni nélküled? nemsokára a TV2 képernyőin lesz látható. A film folytatásának munkálatai már javában zajlanak, ennek egyik helyszínén járt a programigazgató s, innen jelentette be az örömteli hírt. Pontos dátumot egyelőre nem közölt Fischer Gábor, így arra még várni kell.

„Egy  örömteli hírről szeretnék beszámolni, a TV2 szerezte meg a vetítési jogokat, úgyhogy hamarosan, néhány hét múlva nálunk láthatjátok ezt a nagysikerű filmet. Ne hagyjátok ki, tényleg fantasztikus szórakozás lesz”

 - hangzott el a videóban.

Garantált lesz a szórakozás, amelyet Törőcsik Franciska és Ember Márk alakította főszerepekkel láthatunk majd a TV2 képernyőjén.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu