A TV2 rendkívüli bejelentést tett, erre még a rajongók sem számítottak

A Hogyan tudnék élni nélküled? című magyar film az elmúlt évek egyik legnépszerűbb hazai filmje lett, több, mint egymillió embert ültetett le a nagyvászon elé. Nem sokat kell már várni, ugyanis kiderült, hogy melyik csatorna nyerte el a film vetítési jogait.

A Hogyan tudnék élni nélküled? nemsokára a TV képernyői elé szegezi majd a nézőket Fotó: Bánkúti Sándor

Hogyan tudnék élni nélküled? a TV2-n lesz először látható

Fischer Gábor a TV2 Médiacsoport Programigazgatója az Instagramon jelentette be, hogy az egyik legnépszerűbb magyar film, a Hogyan tudnék élni nélküled? nemsokára a TV2 képernyőin lesz látható. A film folytatásának munkálatai már javában zajlanak, ennek egyik helyszínén járt a programigazgató s, innen jelentette be az örömteli hírt. Pontos dátumot egyelőre nem közölt Fischer Gábor, így arra még várni kell.

„Egy örömteli hírről szeretnék beszámolni, a TV2 szerezte meg a vetítési jogokat, úgyhogy hamarosan, néhány hét múlva nálunk láthatjátok ezt a nagysikerű filmet. Ne hagyjátok ki, tényleg fantasztikus szórakozás lesz”

- hangzott el a videóban.

Garantált lesz a szórakozás, amelyet Törőcsik Franciska és Ember Márk alakította főszerepekkel láthatunk majd a TV2 képernyőjén.