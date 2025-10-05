Váratlan helyen tűnt fel Ember Márk fotója: egy lánybúcsús kellékről köszönt vissza az arca

Augusztus utolsó hétvégéjén titokban, a nyilvánosság teljes kizárásával mondta ki egymásnak a boldogító igent Ember Márk és Havasi Virág. Az ifjú pár a budapesti szerb templomban fogadott örök hűséget egymásnak és a családtagokon kívül csak a közeli barátok voltak hivatalosak a ceremóniára. A fiatal pár utólag osztott csak meg fotókat a nagy napról, így nem meglepő, hogy a lánybúcsúról is csak utólag láthattunk képeket.

Havasi Virág és Ember Márk esküvőjéről is csak utólag értesült a publikum, a lánybúcsú képeire pedig mostanáig kellett várni (Fotó: Bánkúti Sándor / Bors)

Vitorlázás és csajos programok Ember Márk feleségének lánybúcsúján

„Engedjetek meg egy szelet nyarat még. Lánybúcsú. Nők, akik nélkül nem lennék az, aki. Barátok, akikkel évek, évtizedek óta szövetségben vagyunk. Régi és új család, akikkel együtt váltunk valami még kerekebbé. Szívcsücskök, akik a város, az ország vagy a világ másik végén vannak éppen, ezért nincsenek ezeken a képeken, de velem mindig. Csodálatos embereket kaptam magam mellé, akik csodálatos módon mondtak búcsút a lányságomnak. Köszönöm, hogy vagytok!” – fogalmazott közösségi oldalán Ember Márk párja, aki lapozgatható posztban mutatta meg a lánybúcsú felejthetetlen pillanatait. Például, hogy barátnőivel vitorlásoztak. Alighanem a hagyományos, pikáns lánybúcsús játékok sem maradtak el.

Egy fotón látszik, hogy Virágnak személyre szabott pálinkás pohárból kellett fogyasztania: amit barátnői Márk fotóból kivágott arcképeivel díszítettek, még a „bride” feliratú tortára is került egy dísz az azóta férjévé váló színész fejével. Sőt, még egy kalapot is kapott Virág, amin szívecskék, és ugyancsak a Hogyan tudnék élni nélküled? című film színészének arca látható tucatszor.

Tavaly még arról szóltak a hírek, hogy a pár szakított, ám a Futni mentem premierjére már párként érkeztek, egyértelművé téve, hogy újra együtt vannak. Az esküvő után aligha lehetnének boldogabbak, közös kutyájuk van, és nemrég újították fel közösen az otthonukat.