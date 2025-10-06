Ezt nem láttuk jönni! Taylor Swift hangulatfilmje lenyomta a nagyreményű Zúzógépet

Izgalmas hétvégén van túl a mozivilág. A Dwayne Johnson filmek rajongói először láthatták a sokat magasztalt Zúzógépet, de a korona mégsem ő rá került... de hogy jön a mozikba Taylor Swift?
Nehéz megfogni, hogy mi is az a The Official Release Party of a Showgirl, mert igazából se nem dokumentumfilm, se nem koncertfilm. Leginkább csak Taylor Swift legújabb albumának, a pénteken debütált The Life of a Showgirlnek egy promóciós hangulatfilmje, eddig nem látott kulisszafelvételekkel és zenékkel.
A zenés-videós élményt csupán pár hete jelentették be és csak három napig láthatta a közönség, a fogadtatás pedig minden elvárást felülmúlt. Jöttek a swiftie-k — Taylor Swift rajongói — és tömegével ostromolták a mozikat, minek köszönhetően a film világszerte 46 millió dollárt zsebelhetett be — ami önmagában nagy szó, de legalább ennyire különös, hogy saját rekordját még így se döntötte meg. 2023-ban a The Eras Tour című koncertfilmje ugyanis 93 millió dollárral nyitott a mozikban és idővel rekordot állított, mint a legtöbb bevételt hozó koncertfilm, 261 millió dollárral. Ezek a swiftie-k már csak ilyenek!
A hétvégét némileg jobban megsínylette Benny Safdie, Emily Blunt és Dwayne Johnson nagyreményű életrajzi filmje Mark Kerr MMA harcosról, a Zúzógép. Az 50 millió dolláros büdzséből készült film a nyitóhétvégéjén közel 3500 moziból összesen 6 millió dollárt tudott összekaparni, ami még nagyító nélkül is látszik, hogy jócskán alulmarad a pophercegnő számaihoz képest és Johnson karrierjének legrosszabb nyitását jelzi.
A különbség többeket is megdöbbenthet, hiszen a kezdeti visszhangok alapján már nyújtották volna az Oscar-díjat a Sziklának, nem beszélve a lehengerlő visszajelzésről a Velencei Filmfesztiválon, ahol a közönség negyedórás álló tapssal fogadta a filmet. Olyannyira alulmarad az elvárásoktól a film, hogy a cikk írásakor a Rotten Tomatoes 73 százalékos szakmai kritikával és 78 százalékos közönségkritikával értékelte Dwayne Johnson sokat magasztalt átalakulását.
Érdekességképpen, a szintén ezen a hétvégén bemutatott Good Boy, az aranyos kutyát szerepeltető horrorfilm jelenleg 90 százalékos szakmai és 84 százalékos nézői értékelésen van.
A hétvége dobogós második helyezettje — Taylor Swift és a Szikla között — Paul Thomas Anderson és Leonardo DiCaprio nagysikerű filmje, az Egyik csata a másik után, mely értelemszerűen visszább vett a nyitóhétvégéje óta, de összességében mégis átlépte a 100 millió dolláros bevételt. Ezzel a film hivatalosan is a rendező legtöbb bevételt hozó filmje lett — de még így is küzd azért, hogy visszahozza a 130-175 millió dolláros kiadásait.
