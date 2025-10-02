"Te vagy a hősöm" – Felfoghatatlan a fájdalom! Gyászol Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio nem csak a Titanic, A Wall Street farkasa és más népszerű filmes szerepeiről híres, ugyanis a népszerűségét a környezetvédelem fontosságába csatornázza át. Ebben pedig társára talált a szép kort megélt, 91 éves korában elhunyt Jane Goodall viselkedéskutató és aktivistában.

Leonardo DiCaprio és Dame Jane Goodall is az ENSZ hivatalos békenagykövetei (Fotó: Utrecht Robin/ABACAPRESS.COM)

Leonardo DiCaprio és Jane Goodall közös értékek mentén működtek együtt

Az Egyik csata a másik után sztárja és Jane Goodall szakmai kapcsolata régre nyúlik vissza, ami a közös értékeken alapul: ilyenek, mint a természetvédelem, állati jogok és azok élőhelyeinek megőrzése. A két híresség korábban együtt is dolgozott a Howl című filmen, mindketten producerként.

DiCaprio nem csak közös társadalmi aktivitás miatt volt közel az emberszabásúak kutatójához, hanem a barátja is volt. Erről is tanúskodik a színész legutóbb kirakott posztja, melyben kedves képeken láthatjuk DiCapriot és Goodallt. A színész gyászát fejezte ki a poszt leírásában:

A mai napon elvesztettük a bolygónknak egy igazi hősét, milliók inspirációját és egy kedves barátot. Jane Goodall a bolygó védelmének szentelte életét és, hogy hangot adjon a vadon élő állatoknak és az ökoszisztémáknak, melyben élnek.

A színész kiemelte Jane Goodall eredményeit, különös figyelemmel a csimpánzok kutatására, mely közelebb hozta az emberiséget távoli faji rokonaink megismeréséhez. Valamint kitért arra is, hogy a kutató a következő generációkhoz kívánt szólni és milliókat bíztatott a környezetük felé való érzékenységre.

A posztot egy mélyen szívhez szóló üzenettel zárta:

Az utolsó üzenetem Jane felé egyszerű volt: 'Te vagy a hősöm'. Most pedig vinnünk kell helyette a fáklyát, hogy megvédjük az egyetlen közös otthonunkat.

Ez az érzékenység a Leonardo DiCaprio filmeken is tetten érhető, hisz a Ne nézz fel! című filmnek egyértelműen vészjósló szerepe volt, illetve kifejezetten a környezetvédelemmel foglalkozik a The 11th Hour című dokumentumfilm, melyet DiCaprio írt és narrált egyszerre.