/Az értéktelen szex vicces tanmeséje, ami lenyúlta Demi Moore elől az Oscart!

Számító emberek groteszk világa az Anora (Fotó: Neon)

Anora és a szerelem

Több baj is van az Anorával, példának okért, amikor a főszereplő a filmben jónéhány torka szakadtából üvölti, hogy őt bizony ne k*rvázzák le! Nos, aki 1 hét bulizásért és szexért 15.000 dollárt kap, majd 8 nap ismertség után hozzámegy egy milliárdos életképtelen fiához, hát... de a mondás szerint belőle lesz a jó feleség! Sean Baker filmje az első 45 percben csak egy nagy buli, túl is van nyújtva, és igazából csak a partikról és szexről, illetve két, amúgy nagyon is számító ember kapcsolatáról szól. A következő másfél órában érkezik meg igazából a film, amikor a Micsoda nő vonalat felváltja a groteszk fekete humor, ugyanis Ványa fogja magát, és megszökik az apja fogdmegjei elől, és otthagyja Anit vagy Anorát. Baker rendezői zsenialitása itt csúcsosodik ki, ahogy szinte majdnem egy snittben, negyed órán keresztül próbálja a három „üzletember” a lányt a lakásban tartani. A gazdag papa dühös, így neki kell induli az éjszakának, megtalálni Ványát, hogy elválhassanak Anival, mielőtt megérkeznek a szülők.

A film második fele kifejezetten vicces, ez amúgy a meglepően érző szívű verőember, Yura Borisov érdeme, aki ha nem lett volna Kieran Culkin és a Rokonszenvedés idén a mezőnyben, tuti Oscar-díjas lenne, mert a film legnagyobb alakítása az övé. Az Anora legjobb pillanatai az ő nevéhez fűződnek, illetve talán a legsokkolóbb is (a vége autósjelenet), ahol mi nézők, és maga a főhősnő is megérti, milyen szinten lealacsonyította magát a szexmunkával, és mit ér számára a testiség, mit az érzékiség. Mark Eydelshteyn-re nagy jövő várhat, még csak 21 éves, de Ványa kicsinyes őrületét tökéletesen hozza.

Mikey Madison alakítását még Yura Borisov is elhalványítja (Fotó: Neon)

Demi Moore vagy Mikey Madison az Anora című filmért?

És akkor jöjjön Mikey Madison. Az biztos, hogy a legjobb hang kategóriában kaphatott volna párszáz díjat, mert Diane Keaton óta nem hallottunk ilyen decibelen játszani valaki. Az alakítását nevezhetnénk egy proli tour de france-nak, ugyanis Anora nem egy szimpatikus figura, sokkal inkább szánandó. Sekélyes, rafinált, számító és mérhetetlenül önérzetes. Ezeket többé-kevésbé sikerült is hoznia a színésznőnek, a gond az, hogy egy Emma Stone vagy Jennifer Lawrence kaliberű színésznő mit tudott volna ebből kihozni. Röviden: többet! A végére pedig a nagy kérdésre a válasz: bár össze nem hasonlítható a két alakítás, de Demi Moore, amit bevállalt A szerben, annak a közelében sincs Mikey Madison játéka, dacára annak, hogy az Anora egy nagyon elgondolkodtató és vicces film.