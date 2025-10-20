Drámának indult, szerelem lett belőle: 5 történet, ami megváltoztatta a romantika fogalmát

Holiday, Napsütötte Toszkána, A szerelem hullámhosszán vagy az Igazából szerelem. Ha azt mondjuk, romantikus film, nagy eséllyel ezek az alkotások fognak beugrani elsőre. A SkyShowtime kínálatába megérkezett A szívszemű slasher horror, ami meglepő módon az év egyik legromantikusabb filmje is lett, ami nem csak kifigurázta a jól ismert romkom szabályokat, de sok vérrel, maszkos gyilkossal és izgalommal is arra készteti a szerelmes párokat, hogy még inkább összekucorodva nézzék a sikerfilmet. Íme, pár példa, amikor egy teljesen más műfajú film végén jöttünk rá arra, hogy az egyik legszebb szerelmi történetnek voltunk szem- és fültanúi.
Bill Murray-ről sok minden eszünkbe jut, de hogy egy hősszerelemes figura lenne, nos az kevésbé. Itt egy szebb napokat látott színész bőrébe bújik, aki egy whisky-reklám miatt utazik Tokióba, ám a jetlag miatt nem igazán tud aludni. Ugyanettől szenved Charlotte -akit a még csak 18 éves Scarlett Johansson alakított - aki a filmes férjét kíséri el. Miközben egy idegen kultúrában, a világ másik végén keresik a helyüket, rá kell jönniük, hogy ők sincsenek jó helyen az életükben. A melankolikus befejezés és a romantikus fenhang igazán különleges filmmé teszi ezt a morbid vígjátékot.
Amikor Jim Carrey depis, abból általában valami jó sül ki. Ha Kate Winslet eldobja az agyát, akkor is, ha ők ketten ezt egy filmben teszik, abból a világ egyik legjobb filmje. Műfaját tekintve sci-fi, vígjáték, heist movie, de ha jobban a mélyére nézünk, tulajdonképpen az egyik legszebb szerelemes levél Cupidónak. Joel és Clementine szakítanak, pasi csöndes, depis, a nő naponta váltogatja a hajszínét és keresi önmagát, zűrös és felelőtlen. Egy nap kiderül, egy dauergépre erősen emlékeztető szerkezettel a nő kitöröltette az összes emlékét a férfiról. Joel szintén vállalkozik az eljárásra, ám közben meggondolja magát, így a saját elméjében kell elbújtatni a nőt és annak emlékét, hogy a művelet után maradjon valami a kapcsolatukból.
Bizony a Pixar is meglepte a legkisebbeket. A Föld egy nagy szeméthely lett, az emberiség luxusbárkákon tengeti a mindennapjait, amíg a kis robot, WALL-E takarít utánunk. Egy nap megjelenik egy másik gép, EVA, akivel különleges küldetésre indulnak az emberiség megmentése érdekében. Mindeközben a harcias amazon megtetszik a "kis lúzer" régi típusú robotlegénynek, aki talán nem is viszonzatlanul epekedik az ő Évája után.
Sokak szerint inkább rémisztő utópia volt 2013-ban Spike Jones filmje, ami mára kőkemény valóság lett, hiszen sokak a mesterséges intelligenciától kérnek tanácsot, dolgoznak, de bizonyos alkalmazások már digitális szerelmet is ajánlanak az embereknek. Így járt Joaquin Phoenix furabogara is ebben a nagyszerű filmben. Theodore, a magányos író a Samantha nevű operációs rendszerével kezd egyre közelebbi, mondhatni intim viszonyba keveredni, miközben az emberi kapcsolatait teljesen elhanyagolja. A szomorú jövőkép Amy Adams játékával és Scarlett Johansson feledhetetlen hangjával kiegészülve lett egy romantikus remekmű.
Guillermo del Toro mindig is mestere volt a furcsa lényeknek és az annál is furcsább kapcsolatoknak. A 2017-es négy Oscar-díjas remekműve a hatvanas években játszódik egy titkos katonai bázison, ahol egy néma takarítónő és egy rejtélyes lény kapcsolatát ismerhetjük meg, szavak nélkül, csupán tettekkel és érzésekkel. Nem egy tipikus romantikus film, de az egész világot lenyűgözte Sally Hawkins és Doug Jones játéka. A mester következő filmje, a Frankenstein november 7-én érkezik a Netflix kínálatába.
