Őrület: készül a Szemtől szemben folytatása, megfiatalítják Al Pacino-t és Robert De Niro-t

A modern kori filmgyártás egyik legégetőbb kérdése sorra üti fel a fejét egyre több produkcióban. A világnak például nemrég lett bemutatva az első mesterséges intelligencia által generált színésznő, Tilly Norwood, aki ellen egyre csak lázadnak a „színésztársak”, ám a technológiát nem mindenki veti meg. Ebbe a körbe tartozik a 82 éves direktor, Michael Mann is, aki hamarosan elkészíti élete mesterművének, a Szemtől szemben című akciómozinak a 2. részét, és nem kizárt, hogy az Al Pacino és a Robert De Niro visszatérésével is számoló produkció kivitelezéséhez ezt a megosztó technológiát fogja igénybe venni.

Az 1995-ös Szemtől szemben folytatásában Michael Mann Al Pacinót és Robert De Nirót is visszahozná, de ehhez szüksége lenne az MI-re (Fotó: WARNER BROTHERS)

A Szemtől szemben direktora nem vetné meg az MI-t

1995 egyik legnagyobb dobása volt Val Kilmer, Robert De Niro és Al Pacino rablósztorija, mely azóta is folytatásért kiált, a Szemtől szemben 2. részének elkészültéhez pedig ilyen közel talán még sosem álltunk. A pletykák szerint Adam Driver, Bradley Cooper, de még a Lugosi Béláról filmet készítő Leonardo DiCaprio figyelmét is felkeltő produkció egy hibrid alkotás lesz, mely egyszerre szolgál előzményfilmként, illetve folytatásként. Így elkerülhetetlen lesz, hogy az első rész ikonjai ismét fiatalon tűnjenek fel a vásznon, amihez a direktor, Michael Mann, nem lenne rest a mesterséges intelligenciát is igénybe venni:

Ha a helyzet úgy kívánja, elmélyülök abban [a mesterséges intelligencia], ami elkerülhetetlen. Márpedig az öregítés és a fiatalítás nagyon fontos eleme lesz a következő filmnek

− válaszolta egy franciaországi filmfesztiválon elhangzó kérdésre a 80 felett járó rendező.

Az ír nem tartozik a legkedveltebb Robert De Niro-filmek közé, és erről elsősorban a félresikerült fiatalítás tehet (Fotó: STX Entertainment)

Robert De Niro és Al Pacino fiatalítása egyszer már megbukott

Nem ez lenne egyébként az első alkalom, hogy Robert De Nirót és Al Pacinót 30, 40 vagy akár 50 évvel fiatalabban láthatnánk a vásznon. A hamarosan Rowan Atkinsonnal karácsonyozó Netflix és Martin Scorsese 2019-es közös projektjében, Az ír-ben már felbukkantak a számítógéppel ránctalanított gengszterek, a végeredmény pedig ugyancsak botrányosra sikeredett. Az akkor még a 70-es évei közepén járó De Niro karakteréről például még a legelvakultabb fanok sem hitték el, hogy tényleg a 20-as éveiben járó fiatalember lenne a mozi cselekményének elején, hiszen a mimikáitól megfosztott, kisimult arcú színész még a vizuális effektek ellenére sem nézett ki 60-nál kevesebbnek.