Mr. Bean visszatér! A legenda letarolja az ünnepeket, ő lesz a karácsonyi katasztrófa

Rowan Atkinson
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 24. 19:40
NetflixA férfi a méh ellenMr. Bean
A karácsonyi filmek klasszikus pillanatai és az angol komikusra jellemző humor keveredik a Netflix új minisorozatában. A Man vs. Baby-ben a Mr. Bean-t alakító Rowan Atkinson magára a kis Jézusra és egy penthouse lakásra kénytelen vigyázni az ünnepek alatt, ahol minden a feje tetejére áll.
Bors
A szerző cikkei

Úgy tűnik, megvan a karácsonyi időszak slágervígjáték-sorozata, ami a Netflixen lesz elérhető decemberben. Rowan Atkinson a Man vs. Baby című négy részes sorozatban tér vissza a képernyőre, ahol a Mr. Bean-re jellemző csetlő-botló humorral mutat be egy kellemes ünnepi történet, amiben persze a rekeszizmainkat sem kíméli. 

Rowan Atkinson
Rowan Atkinson vagyis Mr. Bean a kis Jézusra vigyáz karácsonykor (Fotó: Netlfix)

Rowan Atkinson Jézusra vigyáz

A 70 éves angol komikus a négy részes szériában egy iskolai gondozót, Trevor Bingley-t alakítja, akit arra kérnek, hogy az iskolai színdarab kis Jézusát alakító babára vigyázzon, miközben egy luxus penthouse-ra is oda kéne figyelnie. A férfi élete legkaotikusabb karácsonyában találja magát, ahol semmi sem akar úgy összejönni, ahogy kéne, a nézők és a rekeszizmaik legnagyobb szerencséjére. A négyszer 30 perces káoszkomédiának becézett Man vs. Baby alkotói Chris Clark, Will Davies, Kate Fasulo és David Kerr rendező szerint Atkinson már megszokott humora keveredik egy tanúságos ünnepi történettel. 

A színész 3 éve egy méhecskével viaskodott (Fotó: Netflix)

Sokaknak a főszereplő, Trevor neve ismerős lehet, ugyanis a Man vs. Baby egyfajta folytatása a 2022-es A férfi a méh ellen című minisorozatnak, amiben szintén Rowan Atkinson alakította ezt a figurát. Az alapszituáció hasonló volt, ott egy luxuskastélyra kellett vigyáznia, ahol egy nem várt betolakodó borzolta az idegeit. A kilencszer 12 perces rövid epizódok rendkívül népszerűek lettek a streaminszolgáltató kínálatában, innen is jött az ötlet, hogy a csetlő-botló felügyelő, Trevor figurája újabb kalandokat kapjon. Az alkotók szándéka szerint a figura a jövőben újabb sorozatot kapat, így Mr. Bean után ez a karakter lesz Rowan Atkinson újabb sikerszériájának alakja. 

A Man vs. Baby december 11-től látható a Netflix kínálatában, addig is A férfi a méh ellen szintén elérhető a streamingszolgáltató kínálatában.

 

 

