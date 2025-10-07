Nicole Kidman új külsővel hódít a válása után, Margot Robbie csak melltartót vett a kabát alá: Íme, a Párizsi Divathét sztárszettjei

Épp csak véget ért Milánóban a divatünnep, ahol Meryl Streep lopta el a reflektorfényt a modellek elől, a trendkövetők hada érdeklődő tekintetüket máris Párizs felé vetették. A francia fővárosban folytatódó divathét egyik eseménye, a Chanel gálája pedig igazi sztárdömpinget eredményezett, ahol alapesetben Margot Robbie és az ő hiányos öltözete kapta volna a legtöbb figyelmet, azonban a 2025-ös év legbotrányosabb válásából kilábaló Nicole Kidman is megjelent a vörös szőnyegen, aki megújult külsővel próbálja maga mögött hagyni a múltat.

Nicole Kidman válása után először libbent be a vörös szőnyegre, de lányaitól mindig számíthat lelki támaszra (Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE)

Nicole Kidman frufrut villantott Párizsban

Alapjaiban rázta meg a komplett sztárvilágot, mikor szeptember végén Nicole Kidman és Keith Urban bejelentették, 19 évnyi együttlét után külön utakon folytatják. A válás részleteiről azóta számos további szaftos infó derült ki, Kidman férje pedig már most más mellett keresi a boldogságot. A díjnyertes countryénekes mellett viszont az 58 éves ausztrál színésznőt sem kell félteni, aki nem egy új partnert, hanem vadi új külsőt villantott a divatbemutató előtti vörös szőnyegen.

A 2024-es év botrányfilmjének, a Jókislánynak a sztárja ugyanis frufrujával hódított az eseményen, és ha ez még nem lenne elég, Nicole Kidman gyerekei, Rose Kidman-Urban és Faith Margaret Kidman-Urban is részt vettek a gálán, akik büszkén feszítettek édesanyjuk mellett, ezzel is kifejezve, támogatják őt ebben a nehéz időszakban.