Nicole Kidman új külsővel hódít a válása után, Margot Robbie csak melltartót vett a kabát alá: Íme, a Párizsi Divathét sztárszettjei

Párizsi Divathét
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 07. 15:40
Nicole KidmanMargot Robbieválás
A divatszakma mellett a filmvilág tekintete is a francia fővárosra szegeződött a napokban. Az idei Párizsi Divathét egyik utolsó eseménye is erről tanúskodik, hiszen számos sztárszínész jelent meg a gálán, köztük Nicole Kidman is, aki válása óta először mutatkozott a nyilvánosság előtt.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

Épp csak véget ért Milánóban a divatünnep, ahol Meryl Streep lopta el a reflektorfényt a modellek elől, a trendkövetők hada érdeklődő tekintetüket máris Párizs felé vetették. A francia fővárosban folytatódó divathét egyik eseménye, a Chanel gálája pedig igazi sztárdömpinget eredményezett, ahol alapesetben Margot Robbie és az ő hiányos öltözete kapta volna a legtöbb figyelmet, azonban a 2025-ös év legbotrányosabb válásából kilábaló Nicole Kidman is megjelent a vörös szőnyegen, aki megújult külsővel próbálja maga mögött hagyni a múltat.

Nicole Kidman Photo Call du Défilé Chanel Collection Printemps-Été 2026 dans le cadre de la Fashion Week de Paris.
Nicole Kidman válása után először libbent be a vörös szőnyegre, de lányaitól mindig számíthat lelki támaszra (Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE)

Nicole Kidman frufrut villantott Párizsban

Alapjaiban rázta meg a komplett sztárvilágot, mikor szeptember végén Nicole Kidman és Keith Urban bejelentették, 19 évnyi együttlét után külön utakon folytatják. A válás részleteiről azóta számos további szaftos infó derült ki, Kidman férje pedig már most más mellett keresi a boldogságot. A díjnyertes countryénekes mellett viszont az 58 éves ausztrál színésznőt sem kell félteni, aki nem egy új partnert, hanem vadi új külsőt villantott a divatbemutató előtti vörös szőnyegen.

@voguegermany #nicolekidman and her daughters #sundayrose Kidman Urban and #faithmargaret Kidman Urban at the @ChanelOfficial Spring/Summer 2026 Show. #voguegermany #parisfashionweek (Video: @enzoply ♬ original sound - itsnotjustmusicc

A 2024-es év botrányfilmjének, a Jókislánynak a sztárja ugyanis frufrujával hódított az eseményen, és ha ez még nem lenne elég, Nicole Kidman gyerekei, Rose Kidman-Urban és Faith Margaret Kidman-Urban is részt vettek a gálán, akik büszkén feszítettek édesanyjuk mellett, ezzel is kifejezve, támogatják őt ebben a nehéz időszakban.

A Keith Urbannel szakító színésznő mellett a sztárvilág még megannyi képviselője, például Penelope Cruz, Margot Robbie vagy Pedro Pascal is betoppant a divatbemutatóra. A legdurvább villantásokról készült képeket tartalmazó galériánkat a lenti fotóra kattintva tekintheted meg:

Sunday Rose Kidman Urban, Nicole Kidman, Faith Margaret Kidman-Urban – Photo Call du Défilé de mode Chanel Collection Printemps-Été 2026 dans le cadre de la Fashion Week de Paris, France, le 6 octobre 2025. © Olivier Borde / Bestimage Photo Call of Chanel
Marion Cotillard – Photo Call du Défilé de mode Chanel Collection Printemps-Été 2026 dans le cadre de la Fashion Week de Paris, France, le 6 octobre 2025. © Olivier Borde / Bestimage Photo Call of Chanel Fashion Show, Spring-Summer 2026 Collection as part
Pedro Pascal - Célébrités au Défilé Chanel, Collections Prêt-à-porter Printemps / Eté 2026, dans le cadre de la Fashion Week de Paris. Au Grand Palais à Paris, France, le 06 Octobre 2025. © Bertrand Rindoff / Bestimage Celebrities at the Chanel Fashion sh
Lily-Rose Depp - Célébrités au Défilé Chanel, Collections Prêt-à-porter Printemps / Eté 2026, dans le cadre de la Fashion Week de Paris. Au Grand Palais à Paris, France, le 06 Octobre 2025. © Bertrand Rindoff / Bestimage Celebrities at the Chanel Fashion
Vanessa Paradis – Photo Call du Défilé de mode Chanel Collection Printemps-Été 2026 dans le cadre de la Fashion Week de Paris, France, le 6 octobre 2025. © Olivier Borde / Bestimage Photo Call of Chanel Fashion Show, Spring-Summer 2026 Collection as part
Coralie Barbier et Stromae - Célébrités au Défilé Chanel, Collections Prêt-à-porter Printemps / Eté 2026, dans le cadre de la Fashion Week de Paris. Au Grand Palais à Paris, France, le 06 Octobre 2025. © Bertrand Rindoff / Bestimage Celebrities at the Cha
Tilda Swinton - Célébrités au Défilé Chanel, Collections Prêt-à-porter Printemps / Eté 2026, dans le cadre de la Fashion Week de Paris. Au Grand Palais à Paris, France, le 06 Octobre 2025. © Bertrand Rindoff / Bestimage Celebrities at the Chanel Fashion s
Penelope Cruz – Photo Call du Défilé de mode Chanel Collection Printemps-Été 2026 dans le cadre de la Fashion Week de Paris, France, le 6 octobre 2025. © Olivier Borde / Bestimage Photo Call of Chanel Fashion Show, Spring-Summer 2026 Collection as part of
Margot Robbie – Photo Call du Défilé de mode Chanel Collection Printemps-Été 2026 dans le cadre de la Fashion Week de Paris, France, le 6 octobre 2025. © Olivier Borde / Bestimage Photo Call of Chanel Fashion Show, Spring-Summer 2026 Collection as part of
Galéria: Nicole Kidman új frizurája ellopta a rivaldafényt, Margot Robbie nagyot villantott: Ezek voltak a Párizsi Divathét legextrább szettjei
1/9
Nicole Kidman válása után először mutatkozott nyilvános helyen. Az Oscar-díjas színésznő új frizurájával és két nagylányával Rose Kidman-Urbannel és Faith Margaret Kidman-Urbannel ellopta a show-t a vörös szőnyegen

 

 

