Család helyett inkább hollywoodi szépfiúk? Ez vezethetett Nicole Kidman és Keith Urban válásához

Nyáron hiába izzott az internet Marion Cotillard és kedvese szakításától, az idei év legbotrányosabb válása Nicole Kidman és Keith Urban nevéhez köthető. Az Oscar-díjas színésznő és a négyszeres Grammy-díjas countryénekes 19 évnyi házasságot követően folytatják külön utakon, ezzel pedig mindenkit teljesen lesokkoltak. Bár alig akadt valaki, akit a szakítás ne ért volna váratlanul, miután az emberek elkezdtek magukhoz térni a kezdeti sokkból, kezdett egyre világosabbá válni, valójában mi is állhat az elszakadás hátterében. Minden jel arra mutat, hogy Nicole Kidman lehet elsősorban sáros ebben a történetben, aki ugyan igyekezett egyben tartani a széteső famíliát, valami mégis fontosabb volt számára, mint a férje és a gyerekek.

Nicole Kidman válik 19 év után férjétől, Keith Urbantől (Fotó: Javier Rojas)

A filmeket választotta a családja helyett?

Ugyan a legtöbb helyen nagyon diplomatikusan úgy fogalmaznak, hogy „kibékíthetetlen ellentétek” vezettek a váláshoz, egyelőre hivatalosan nem tudni, mik voltak ezek az ellentétek Nicole Kidman és Keith Urban között, melyeket képtelenek voltak áthidalni. Azonban az rendkívül sokatmondó, hogy amennyiben egy pillantást vetünk az 58 éves színésznő filmográfiájára, azt láthatjuk, hogy az elmúlt években Kidman szinte el sem hagyta a film- és tévéstúdiók falait. 2017 óta ugyanis, a Covid-időszakot leszámítva, minden esztendőben legalább három újdonsággal bővült a Nicole Kidman-filmek és sorozatok száma. A tavalyi évben neki is szegezték a kérdést a Moulin Rouge! sztárjának, hogy ugyan mégis mi az oka annak, hogy ennyit dolgozik, amire kissé mondvacsinált választ tudott csak adni:

Így több munkát tudok teremteni az embereknek. Munkahelyeket tudok teremteni számukra, és emellett imádom csinálni. Szenvedéllyel csinálom. Csak a testemre kell vigyáznom. Bárcsak lennének szuperképességeim, mert szeretnék mindenhol ott lenni, kislány korom óta ez volt az álmom.

− nyilatkozta 2024 októberében a színésznő.

Ez a fáradhatatlan munkaőrület lehet, jót tett Kidman karrierjének, hiszen együtt dolgozhatott napjaink egyik legfelkapottabb rendezőjével, Robert Eggersszel (Az Északi), illetve olyan szuperprodukciókban is részt vehetett mint az Aquaman folytatása, de a magánélete alaposan megsínylette azt, hogy sem a férje, sem a gyerekei nem látják őt otthon sohasem. Az pedig csak keserű hab volt a tortán a már most mással kavaró Keith Urban számára, hogy egykori kedvesét mindig valaki más ágyában látta az általa szorgosan gyártott produkciókban.