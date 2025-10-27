Mindenki imádta a Muppet Show-t: emlékszel, melyik világsztárok tűntek fel benne? Mutatjuk!

A Muppet Show 1976 és 1981 között futott. A történet Kermit a béka kabarészínházáról szól, melyben barátaival mindig újabb és újabb műsort állítanak színpadra, bár legtöbbször a színfalak mögött nagyobb a dráma, mint a színpadon. Kermit próbálja egyben tartani a szedett-vedett társulatot, miközben a nagy presztízsű sztárvendégeket is igyekszik kellő profizmussal fogadni és beépíteni a műsorába. A Muppet Show alkotói, Jim Henson, Frank Oz és Jack Burns örökre beírták magukat a televíziózás történetébe humoros szkeccseikkel és a felejthetetlen bábfigurákkal. A Muppetek sikerét bizonyítja, hogy az eredeti széria óta számos extra változat, különkiadás és mozifilm is készült a karakterekkel.
A muzsika hangja című klasszikus musicalfilm sztárja a Muppet Show 2. évadában vendégszerepelt. A színésznő természetesen megcsillogtatta 4 oktáv terjedelmű énekhangját, és előadta a The Lonely Goatherd című dalt Rodgers és Hamerstein musicaljéből.
Alice Cooper énekes nem mindennapi figura, így adott volt, hogy a Muppet Show 3. évadának 7. epizódja is a rocklegenda különc perszónája köré épüljön. Copper 3 saját dalt is előadott, a Welcome to my Nightmare-t, a You and Me-t és a híres Schools Out-ot. Az epizódban Alice Cooper egy ördögi karaktert alakít, aki megpróbálja meggyőzni az ártatlan bábfigurákat, hogy adják el a lelküket neki a hírnévért cserébe.
A sármos Superman sztár is felbukkant a műsorban, Miss Röfi pedig azonnal bele is habarodott a színészbe, amit Kermit a béka nem nézett jó szemmel. Reeve előadta az East of the Sun (West of the Moon) című dalt Miss Röfivel, és még egy műtétet is végrehajtott az erősen tiltakozó Rowlf-on.
A világhírű countryénekes az 5. évad záróepizódjának műsorvezetője volt, melyben segített Kermitnek, a békának visszaszerezni a show-t a gonosz erőktől. June Carter férje a Ghost Riders in the Sky című dalát is elénekelte az epizódban.
Mark Hamill a 4. évadban szimultán játszotta önmagát, és a George Lucas rendezésében készült Csillagok háborújában alakított karakterét, Luke Skywalkert. Hamill mellett a C-3PO-t megszemélyesítő Anthony Daniels, és a hős wookie-t, Chewbaccát játszó Peter Mayhew is szerepelt az epizódban. A három színész vendégszereplése valójában egy erős marketinghúzás volt, az epizód ugyanis pont A birodalom visszavág premierje előtt került a képernyőkre.
A Rocketman a 2. évadban tűnt fel. Az epizódban olyan klasszikusok hanzottak el tőle, mint a Benny and the Jets, a Crocodile Rock, és az epizód végén Miss Röfivel együtt előadták a Don’t go breaking my heart című örökzöldet is, melyet Elton John eredetileg Kikki Dee-vel közösen rögzített.
