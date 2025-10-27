Mindenki imádta a Muppet Show-t: emlékszel, melyik világsztárok tűntek fel benne? Mutatjuk!

BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 27. 15:40
Mark Hamill, Superman, Alice Cooper. Csak néhány A-listás sztár, akik vendégeskedtek a Muppet Show legendás epizódjaiban.

A Muppet Show 1976 és 1981 között futott. A történet Kermit a béka kabarészínházáról szól, melyben barátaival mindig újabb és újabb műsort állítanak színpadra, bár legtöbbször a színfalak mögött nagyobb a dráma, mint a színpadon. Kermit próbálja egyben tartani a szedett-vedett társulatot, miközben a nagy presztízsű sztárvendégeket is igyekszik kellő profizmussal fogadni és beépíteni a műsorába. A Muppet Show alkotói, Jim Henson, Frank Oz és Jack Burns örökre beírták magukat a televíziózás történetébe humoros szkeccseikkel és a felejthetetlen bábfigurákkal. A Muppetek sikerét bizonyítja, hogy az eredeti széria óta számos extra változat, különkiadás és mozifilm is készült a karakterekkel

A Muppet Show még csillagot is kapott a Hollywoodi Hírességek Sétányán (Fotó: UPI Photo / eyevine)
Muppet Show: sztárok minden mennyiségben 

  • Julie Adrews 

A muzsika hangja című klasszikus musicalfilm sztárja a Muppet Show 2. évadában vendégszerepelt. A színésznő természetesen megcsillogtatta 4 oktáv terjedelmű énekhangját, és előadta a The Lonely Goatherd című dalt Rodgers és Hamerstein musicaljéből.  

Julie Andrews csodálatos énekhangját is megcsillogtatta a Muppet Show-ban (Fotó: FOX Broadcasting)
  • Alice Cooper  

Alice Cooper énekes nem mindennapi figura, így adott volt, hogy a Muppet Show 3. évadának 7. epizódja is a rocklegenda különc perszónája köré épüljön. Copper 3 saját dalt is előadott, a Welcome to my Nightmare-t, a You and Me-t és a híres Schools Out-ot. Az epizódban Alice Cooper egy ördögi karaktert alakít, aki megpróbálja meggyőzni az ártatlan bábfigurákat, hogy adják el a lelküket neki a hírnévért cserébe. 

Alice Cooper a Muppet Show-ban sem hazudtolta meg önmagát (Fotó: YouTube)
  • Christopher Reeve  

A sármos Superman sztár is felbukkant a műsorban, Miss Röfi pedig azonnal bele is habarodott a színészbe, amit Kermit a béka nem nézett jó szemmel. Reeve előadta az East of the Sun (West of the Moon) című dalt Miss Röfivel, és még egy műtétet is végrehajtott az erősen tiltakozó Rowlf-on.  

  • Johnny Cash  

A világhírű countryénekes az 5. évad záróepizódjának műsorvezetője volt, melyben segített Kermitnek, a békának visszaszerezni a show-t a gonosz erőktől. June Carter férje a Ghost Riders in the Sky című dalát is elénekelte az epizódban.  

  • Mark Hamill  

Mark Hamill a 4. évadban szimultán játszotta önmagát, és a George Lucas rendezésében készült Csillagok háborújában alakított karakterét, Luke Skywalkert. Hamill mellett a C-3PO-t megszemélyesítő Anthony Daniels, és a hős wookie-t, Chewbaccát játszó Peter Mayhew is szerepelt az epizódban. A három színész vendégszereplése valójában egy erős marketinghúzás volt, az epizód ugyanis pont A birodalom visszavág premierje előtt került a képernyőkre.  

Luke Skywalker és Miss Röfi mint Leia hercegnő (Fotó: Lynn Goldsmith)
  • Elton John  

A Rocketman a 2. évadban tűnt fel. Az epizódban olyan klasszikusok hanzottak el tőle, mint a Benny and the Jets, a Crocodile Rock, és az epizód végén Miss Röfivel együtt előadták a Don’t go breaking my heart című örökzöldet is, melyet Elton John eredetileg Kikki Dee-vel közösen rögzített. 

 

