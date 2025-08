Sosem látott felvételek Christopher Reeve-ről! Superman horrorbalesete után is hitt abban, hogy újra tud majd járni

A James Gunn rendezésében készült új Superman film hatására a DC hős most ismét a reflektorfénybe került. Ezúttal új csillagot avathattunk az Acélember szerepében David Corenswet személyében. Ennek kapcsán a média újra elővette azokat a színészeket is, akik Corenswet előtt birtokolták a piros köpenyt. Közülük talán a legfontosabb az a tragikus sorsú színész, aki az elsők között játszotta a szerepet és ennek köszönhetően világsztárrá vált. Christopher Reeve története eddig sosem látott felvételeken és családi videókon keresztül elevenedik meg az HBO Max műsorán futó Super/Man: Christopher Reeve története című dokumentumfilmben.

Christopher Reeve volt az első Superman, aki a DC képregények hősét vásznon alakította (Fotó: CANNON FILMS)

Superman: az ember a szerep mögött

Christopher Reeve eredetileg nem Hollywoodban képzelte el a karrierjét. Tanulmányait a Juilliard művészeti egyetemen végezte, itt ismerkedett meg Robin Williams-szel is, akivel élethosszig tartó barátságot kötött. Az egyetem alatt is már színpadon játszott és a Broadway deszkáin akart karriert építeni. Amikor színésztársai megtudták, hogy a Superman meghallgatására megy, nem rejtették véka alá felháborodásukat. Komolytalannak tartották és azt mondták, ezzel csak eladja magát. De Reeve nem tágított és meg is kapta a szerepet, olyan színészek elől elhappolva, mint Arnold Schwarzenegger vagy Robert Redford.

Az Ian Bonhote és Peter Ettedgui rendezésében készült dokumentumfilmből kiderül, hogy Reeve szinte minden lépését egy vágy hajtotta. Hogy apja, Franklin Reeve, aki elismert író és akadémikus volt, végre elismerje és büszke legyen rá. A vágyott elismerést azonban aligha kaphatta meg egy képregényhős szerepében. Az első, 1978-as Superman film viszont hatalmas sikert aratott, Christopher Reeve neve pedig arany betűkkel íródott be Hollywood történetébe.

A szenvedély, ami Christopher Reeve kryptonitjává vált (Fotó: Zuma/ Northfoto)

A tragédia, ami mindent megváltoztatott

A dokuban Christopher Reeve gyermekei, kollégái és barátai mesélnek a színészről. Így kanyarodik rá a történet arra a végzetes eseményre, mely mindent megváltoztatott. Reeve szerepet kapott az Anna Karenina egyik feldolgozásában, melyben lovagolnia is kellett. Azelőtt sosem ült lovon, de a hitelesség érdekében fontosnak tartotta, hogy alap szinten elsajátítsa a lovaglás fortélyait. Azonnal szerelembe esett a sporttal és magánemberként is előszeretettel pattant lóhátra. Egy idő után már díjugrató versenyeken is indult. A tragédia is egy versenyen következett be, amikor lova hirtelen megállt az akadály előtt, Reeve pedig a lendülettől kirepült a nyeregből és a nyakára érkezett.