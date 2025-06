Led Zeppelin a Netflixen – zenei ikonok a filmvásznon

Júniusban érkezik a Netflixre A Led Zeppelin felemelkedése című dokumentumfilm. Igazi ritkaságot láthatunk, ugyanis ez az első olyan alkotás a zenekarról, melyben maguk a tagok is megszólalnak. Exkluzív felvételek, fotók és interjúk látnak most napvilágot. A rajongók már tűkön ülve várták a dátumot, hiszen az alkotófolyamat rendkívül hosszú volt. A mozik egyetlen alkalommal játszották, így most külön öröm, hogy az egyik legnépszerűbb streaming-szolgáltató is műsorra tűzi. A Led Zeppelin felemelkedése ízig-vérig dokumentumfilm, a zenekar megalakulása és a II. album megjelenése közötti időszakot öleli fel. A még élő tagok megszólaltatása talán szavatolja a hitelességet a legszőrösszívűbb nézők számára is, így ebben az esetben talán nem kell tárgyi tévedésekre vadászniuk.

A Led Zeppelin egészen eddig nem járult hozzá, hogy film készüljön a zenekarról (Fotó: Jay Thompson / Northfoto)

Led Zeppelinre várva – a legjobb zenés életrajzi filmek

A zenés életrajzi ihletésű filmek népszerűsége töretlen, annak ellenére, hogy a legtöbb kritika pont a hitelességüket támadja. Amíg várjuk, hogy a Led Zeppelin beköltözzön a Netflixre, íme hat olyan film, ami kedvenc ikonjainkról szól.

Sehol se otthon (2024)

Itthon nem kapott jelentősebb reflektorfényt, de az idei év egyik nagy dobása volt az Amerika szájharmonikás krónikásáról, Bob Dylanről szóló film. Igazi sztárparádé az új üdvöske Timothée Chalamet, Edward Norton, Monica Barbaro és Elle Fanning főszereplésével. A rendező James Mangold nem járt ismeretlen terepen, amikor zenészekről szóló filmet készített. A 2005-ben megjelent A nyughatatlan, ami Johnny Cash és June Carter történetét járja körbe, szintén az ő keze munkáját dicséri.

Timothée Chalamet kifogástalanul hozta a szerepet a Bob Dylan-ről készült Sehol se otthon című filmben (Fotó: Searchlight Pictures / Northfoto)

A nyughatatlan (2005)

Ha már Mangold rendezéseiről van szó, akkor a fent említett A nyughatatlan című Johnny Cash-filmet sem szabad kihagyni a felsorolásból. A countrylegenda szerepében Joaquin Phoenix, June Carter szerepében pedig Reese Witherspoon sziporkázik. A történet Cash gyermekkorától egészen az elhíresült Folsom börtönben adott koncertjéig követi végig a zenész életét.

Elvis (2022)

Szinte természetes, hogy a Királyról film készült. Ebben az esetben is egy olyan rendező vette gondjaiba a történetet, akinek kisujjában van a zenés filmek sikerre vitele. Baz Luhrmann olyan filmeket tudhat a háta mögött, mint a Rómeó és Júlia vagy a Moulin Rouge. Az Elvis hatalmas sikert aratott. Ez köszönhető az alapanyagnak is, de a címszerepet alakító fiatal tehetség, Austin Butler szintén sokakat vonzott be a moziba.