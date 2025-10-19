Házasság első látásra: Rita kifakadt Sanya botrányos viselkedéséről – A valóságban is ilyen?

A Házasság első látásra debütáló hete sok izgalmat tartogatott a nézők, és főleg a szereplők számára. Az egyik legmegosztóbb házaspár alighanem Fűzfa Rita és Varga Sanya kettőse. Az ex-chippendale táncos, taxis férfi viselkedésétől sokaknak kinyílt a bicska a zsebében. Rita még türelmesen tűri, de a Borsnak nyilatkozva elárulta, mi a valódi véleménye a férfiról.

Házasság első látásra Ritája nem kapott könnyű feladatot, Sanya személyisége nem éppen könnyed (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra szereplője másképp élte meg

Sanya már az oltárnál vonakodott kimondani az igent, hiszen külsőre nem ilyen feleségre számított. Pedig vitathatatlan, hogy az 55 éves Rita jó formában van, igényes a megjelenésére. Ebben Sanya beszólásai sem bizonytalanították el. Bár sokan meglepődnek, mikor viszont látják magukat a tévében, Rita elégedett.

„Izgatottan ülök le esténként a tévé elé, kíváncsian nézem a Házasság első látásra részeit. Szerintem a koromhoz képest jól néztem ki, talán a smink volt egy picit sok az esküvőn, de összességében azt gondolom, hogy nem tudok rosszat mondani. Szeretem magam” – utalt ezzel arra is, hogy Sanya, lévén személyi edző, pedzegetni kezdte neki a nászúton, hogy nem akarja-e formálni az alakját. Ezzel, és számos más megnyilvánulásával sok kommentelőnél is kihúzta a gyufát, akik egy emberként sajnálják, hogy a jó természetű Rita ezzel szembesül napról napra.

De hogy hogy viselte Sanya nem éppen simulékony jellemét valójában?

Érdekes, mert élőben nem tűnt ennyire intenzívnek, mint amennyire most a tévében ki van élezve. Ráadásul ott olyan gyorsan történt minden, hogy csak sodródtunk az eseményekkel. De azt elmondhatom, Sanya tényleg ilyen, ez az igazi arca.

Fűzfa Rita az események gyors forgatagában nem érezte annyira szélsőségesnek férje viselkedését (Fotó: TV2)

„Szeretem a kihívásokat”

A Bors azt is megkérdezte Ritától, ha a való életben akadt volna össze Sanyával, hány randit élt volna meg a kapcsolatuk?

„Szeretem a kihívásokat… szóval az első randi végén köszöntem volna csak el tőle!” – nevetett. „Addig meg végig röhögtem volna magamban” – mondta Rita, majd hozzátette, korábban nem volt dolga hasonló jellemű férfival.

„Nekem a legfontosabb a viselkedés. Hogy mennyire tudok nő lenni az illető mellett, megvan-e a tisztelet, és a szeretet. Az mindegy, hogy van-e ex, volt feleség, gyerek: ha ezt a párom úgy tudja kezelni, hogy a mi kapcsolatunk ebben ne sérüljön, akkor nem baj, ha van múltja, vagy akár jóban is van egy korábbi barátnőjével.”