Munka közben tudták meg a halálos diagnózist: ezek a színésznő forgatás közben küzdöttek a mellrákkal

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 05. 19:45
Minden év októberében különös figyelmet fordítanak világszerte a gyilkos kór leginkább nőket érintő megelőzésének felhívására. Számos hollywoodi sztár győzte már le a mellrákot, sokszor úgy, hogy nem is hagyták abba a munkát és csak utólag derült ki róluk, milyen szenvedéseken kellett átesniük.
Bors
A szerző cikkei

Októberben minden fórumon igyekszünk felhívni a figyelmet a nők millióira leselkedő veszélyre. A mellrák senkit sem kímél, azonban az alábbi hollywoodi daganatos sztárok példája is mutatja, hogy a rendszeres szűrés életet menthet, az időben felfedezett betegség pedig kezelhető. 

mellrák, Cynthia Nixon at The Today Show
Cynthia Nixon mellrákját időben csípték el, több mint 20 éve tünetmentes (Fotó: RW/Mediapunch)

5 színésznő, akik mellrákosan is forgattak Hollywoodban

Cynthia Nixon

A Szex és New York Mirandája a sorozat negyedik évadának forgatása alatt tudta meg, hogy egyes stádiumú mellrákja van. A munkát folytatta a színésznő, a sugárkezelés és orvosi terápiájához igazították a jeleneteinek a felvételét. Az utolsó évadban Samantha mellrákját is az ő története inspirálta, a sztár azóta is minden fórumon hangsúlyozza a rendszeres szűrés fontosságát, ugyanis az ő életét is ez mentette meg. Két évvel később a színésznőt gyógyultnak nyilvánították. 

USA - Christina Applegate Star Ceremony - Los Angeles
2008-ban Applegate mindkét mellét eltávolították (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Christina Applegate

Az Egy rém rendes család színésznője az utóbbi években a sclerosis multiplex diagnózisa miatt szerepelt a lapokban és vonult vissza hosszú időre. Applegate 2008-ban kapta a diagnózist, miközben a Nem ér a nevem című sorozatot forgatta. A munkálatok a színésznő kezelése és műtétje szerint időzítették, ugyanis az orvosai jobbnak látták, ha mindkét mellét eltávolítják a színésznőnek az esetleges áttétek miatt. 

Maggie Smith

Harry Potter And The Chamber Of Secrets
A néhai színésznő tovább forgatott a betegsége ellenére (Fotó: ZUMAPRESS.com)

A tavaly elhunyt színésznő 74 éves korában nézett szembe a halálos kórral a Harry Potter-filmek forgatása alatt. A Félvér herceg alatt kapta meg a diagnózist. A színésznőt két évig kezelték, többek között kemoterápiát és sugárkezelést is kapott. A következő Potter-filmet azonban nem akarta visszamondani, így a kezeléséhez időzítették a jeleneteinek a felvételeit és picit kevesebb szerepet kapott. A színésznőt ebben a filmben végig parókában láthatjuk, ugyanis a kemó miatt kihullott a haja.  

Kathy Bates

Mindkét mellét eltávolították az Oscar-díjas sztárnak (Fotó: Billy Bennight)

A fél világnak beszóló Kathy Bates-t kétszer is megérintette a halál szele. A második alkalommal, 2012-ben végül a dupla masztektómia mellett döntött, mert a mellrák egy agresszív típusa támadta meg a szervezetét. A színésznő azóta jó egészségnek örvend, sőt több, mint 30 kilót fogyott. Bates nem hagyta abba a munkát a kezelései alatt, több filmben is szerepet vállalt. 

Julia Louis-Dreyfus

Stand Up To Cancer
A 64 éves komika 7 éve tünetmentes (Fotó: ZUMA Press)

A komika 2017-ben kapott Emmy-t az Alelnök című sorozatban nyújtott alakításáért. A díjátadó után nem sokkal bejelentette, hogy mellrákkal diagnosztizálták. Az Alelnök munkálatai azonban tovább folytatódtak, aminek egy alkotója és producere is volt. A kezelések közel egy évig tartottak, szerencsére a színésznő már 7 éve tünetmentes, és legutóbb a Mennydörgők* című Marvel filmben láthattuk. 

 

 

