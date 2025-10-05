Munka közben tudták meg a halálos diagnózist: ezek a színésznő forgatás közben küzdöttek a mellrákkal

Októberben minden fórumon igyekszünk felhívni a figyelmet a nők millióira leselkedő veszélyre. A mellrák senkit sem kímél, azonban az alábbi hollywoodi daganatos sztárok példája is mutatja, hogy a rendszeres szűrés életet menthet, az időben felfedezett betegség pedig kezelhető.
A Szex és New York Mirandája a sorozat negyedik évadának forgatása alatt tudta meg, hogy egyes stádiumú mellrákja van. A munkát folytatta a színésznő, a sugárkezelés és orvosi terápiájához igazították a jeleneteinek a felvételét. Az utolsó évadban Samantha mellrákját is az ő története inspirálta, a sztár azóta is minden fórumon hangsúlyozza a rendszeres szűrés fontosságát, ugyanis az ő életét is ez mentette meg. Két évvel később a színésznőt gyógyultnak nyilvánították.
Az Egy rém rendes család színésznője az utóbbi években a sclerosis multiplex diagnózisa miatt szerepelt a lapokban és vonult vissza hosszú időre. Applegate 2008-ban kapta a diagnózist, miközben a Nem ér a nevem című sorozatot forgatta. A munkálatok a színésznő kezelése és műtétje szerint időzítették, ugyanis az orvosai jobbnak látták, ha mindkét mellét eltávolítják a színésznőnek az esetleges áttétek miatt.
A tavaly elhunyt színésznő 74 éves korában nézett szembe a halálos kórral a Harry Potter-filmek forgatása alatt. A Félvér herceg alatt kapta meg a diagnózist. A színésznőt két évig kezelték, többek között kemoterápiát és sugárkezelést is kapott. A következő Potter-filmet azonban nem akarta visszamondani, így a kezeléséhez időzítették a jeleneteinek a felvételeit és picit kevesebb szerepet kapott. A színésznőt ebben a filmben végig parókában láthatjuk, ugyanis a kemó miatt kihullott a haja.
A fél világnak beszóló Kathy Bates-t kétszer is megérintette a halál szele. A második alkalommal, 2012-ben végül a dupla masztektómia mellett döntött, mert a mellrák egy agresszív típusa támadta meg a szervezetét. A színésznő azóta jó egészségnek örvend, sőt több, mint 30 kilót fogyott. Bates nem hagyta abba a munkát a kezelései alatt, több filmben is szerepet vállalt.
A komika 2017-ben kapott Emmy-t az Alelnök című sorozatban nyújtott alakításáért. A díjátadó után nem sokkal bejelentette, hogy mellrákkal diagnosztizálták. Az Alelnök munkálatai azonban tovább folytatódtak, aminek egy alkotója és producere is volt. A kezelések közel egy évig tartottak, szerencsére a színésznő már 7 éve tünetmentes, és legutóbb a Mennydörgők* című Marvel filmben láthattuk.
