B*sszátok meg! Kifakadt a 77 éves Oscar-díjas díva a fogyása utáni kommentekre

Korábban a body shaming fogalma inkább a túlsúlyos embereket érintette, főleg a világhálón. Manapság legalább annyira gyalázzák azokat, akik akár életmód, akár valamilyen beavatkozás segítségével szabadulnak meg az egészségük érdekében a fölös kilóiktól, ahogy Kathy Bates is tette. A 77 éves színésznő bár az idei Emmy-díját elbukta, de alig több, mint 1 év alatt 45 kilótól szabadult meg a sztár. A színésznő rajongói - bár megdöbbentek az új külsején - teljes vállszélességgel támogatták a díva döntését, ám akadtak olyanok szép számmal, akik személyeskedő, gusztustalan kommentekkel támadták az Oscar-díjas színésznőt.

Csodaszerrel fogyott Kathy Bates (Fotó: Billy Bennight)

Kathy Bates fogyása

A Titanic és a Tortúra című filmek sztárja a közelmúltban adott egy nagyinterjút a Variety magazinnak, ahol őszintén beszélt a fogyásáról is. Bates számos mocskolódó kommentet kapott, miszerint beteg, szétplasztikáztatta magát illetve ilyen-olyan szerek segítségével sikerült ilyen gyorsan lefogynia közel a nyolcvanhoz. A színésznő egy életre megelégelte a helyzetet és maga tisztázta a fogyását érintő kérdéseket.

Az emberek azt mondták, biztos az Ozempic miatt. B*sszátok meg, tényleg az Ozempic volt!

- fakadt ki a színésznő a beszélgetés egy pontján.

Bates 45 kilót adott le cukorbetegsége miatt (Fotó: Entertainment Pictures)

Kathy Bates cukorbetegsége

Mint ismert, az Ozempic egy olyan szemaglutid hatóanyagú gyógyszer, amely 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő felnőttek vércukorszintjének csökkentésére szolgál, de szívbetegség megelőzésében is segíthet. Hatására a szervezet csökkenti a vércukorszintet, mérsékli az étvágyat és a testtömeget, valamint csökkentheti a magas zsírtartalmú ételek iránti vágyat. Az Ozempic injekciós kúra formájában kapható, és igen gyors testsúlycsökkenést okozhat. Fontos azonban a szigorú orvosi felügyelet, ugyanis könnyen leeshet az ember vércukorszintje. Bates családjában a cukorbetegség örökletes, ezért is döntött a drasztikus megoldás mellett a színésznő.

Évekbe telt, mire ezt megtettem. Kaptam egy diagnózist, miszerint cukorbetegség vagyok. Az apám ebben halt meg; az ő anyját is ez vitte el; az egyik nővérem veszélyben van. Amikor azt mondták, hogy cukorbetegség, rájöttem, mit kell tennem, hogy lassan, évek alatt fogyjak le

- mesélte a lapnak a színésznő, aki új filmes szerepet nem vállal, de új sikersorozatát, a Matlockot folytatja tovább, ugyanis már októberben érkezik a széria második évada.