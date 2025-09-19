B*sszátok meg! Kifakadt a 77 éves Oscar-díjas díva a fogyása utáni kommentekre

Korábban a body shaming fogalma inkább a túlsúlyos embereket érintette, főleg a világhálón. Manapság legalább annyira gyalázzák azokat, akik akár életmód, akár valamilyen beavatkozás segítségével szabadulnak meg az egészségük érdekében a fölös kilóiktól, ahogy Kathy Bates is tette. A 77 éves színésznő bár az idei Emmy-díját elbukta, de alig több, mint 1 év alatt 45 kilótól szabadult meg a sztár. A színésznő rajongói - bár megdöbbentek az új külsején - teljes vállszélességgel támogatták a díva döntését, ám akadtak olyanok szép számmal, akik személyeskedő, gusztustalan kommentekkel támadták az Oscar-díjas színésznőt.
A Titanic és a Tortúra című filmek sztárja a közelmúltban adott egy nagyinterjút a Variety magazinnak, ahol őszintén beszélt a fogyásáról is. Bates számos mocskolódó kommentet kapott, miszerint beteg, szétplasztikáztatta magát illetve ilyen-olyan szerek segítségével sikerült ilyen gyorsan lefogynia közel a nyolcvanhoz. A színésznő egy életre megelégelte a helyzetet és maga tisztázta a fogyását érintő kérdéseket.
Az emberek azt mondták, biztos az Ozempic miatt. B*sszátok meg, tényleg az Ozempic volt!
- fakadt ki a színésznő a beszélgetés egy pontján.
Mint ismert, az Ozempic egy olyan szemaglutid hatóanyagú gyógyszer, amely 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő felnőttek vércukorszintjének csökkentésére szolgál, de szívbetegség megelőzésében is segíthet. Hatására a szervezet csökkenti a vércukorszintet, mérsékli az étvágyat és a testtömeget, valamint csökkentheti a magas zsírtartalmú ételek iránti vágyat. Az Ozempic injekciós kúra formájában kapható, és igen gyors testsúlycsökkenést okozhat. Fontos azonban a szigorú orvosi felügyelet, ugyanis könnyen leeshet az ember vércukorszintje. Bates családjában a cukorbetegség örökletes, ezért is döntött a drasztikus megoldás mellett a színésznő.
Évekbe telt, mire ezt megtettem. Kaptam egy diagnózist, miszerint cukorbetegség vagyok. Az apám ebben halt meg; az ő anyját is ez vitte el; az egyik nővérem veszélyben van. Amikor azt mondták, hogy cukorbetegség, rájöttem, mit kell tennem, hogy lassan, évek alatt fogyjak le
- mesélte a lapnak a színésznő, aki új filmes szerepet nem vállal, de új sikersorozatát, a Matlockot folytatja tovább, ugyanis már októberben érkezik a széria második évada.
A body shaming vagyis a testszégyenítés minden formája elítélendő, ám a neten ezreket bántanak nagyon fogyásuk, hízásuk, vékonyságuk vagy éppen szépészeti beavatkozásaik miatt. Hollywoodban pár színésznek kis híján a karrierjébe került a nagy fogyása.
Rebel Wilson 35 kilót fogyott egy év alatt egy speciális diéta segítségével. A rajongói nem tudták elfogadni, hogy a kedvenc nagydumás dundi lányuk vékony lett. Sajnos ez a 45 éves színésznő munkaajánlatain is meglátszik, ugyanis alig kap munkát az álomgyárban azóta.
Szerencsésebb helyzetben volt 2023-ban Melissa McCarthy, aki szintén alig egy év alatt adott le, több mint 30 kilót. Az 55 éves színésznő jobban megválogatja a szerepeit, sőt, amióta fogyott bátrabban vállal drámaibb, sötétebb sorozatokat, filmeket, míg korábban olyan vígjátékokban röhögtünk rajta, mint A kém vagy A női szervek.
A fogyáskirály egyértelműen John Goodman, akit 2007-ben, 180 kilósan figyelmeztettek az orvosai, hogy nem lesz hosszú az élete, ha nem tud lefogyni pár kilót. A most 73 éves színész az utóbbi pár évben nem kevesebb, mint 90 kilótól szabadult meg. A rajongói sokáig azt hitték, súlyos beteg az idős színész, de mint kiderült fittebb, mint valaha, jelenleg is Tom Cruise új filmjében forgat.
