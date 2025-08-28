Christina Applegate-et 2021-ben diagnosztizálták a szklerózis multiplex (SM) nevű betegséggel, ami nemcsak az ő életét, hanem 14 éves lányát, Sadie-t is gyökeresen megváltoztatta.

Christina Applegate családját is szörnyen megviseli a színésznő betegség (Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)

Christina Applegate lánya összeomlott

Christina Applegate élete teljesen átalakult azóta, amióta megtudta, hogy szklerózis multiplexben szenved. Nem csupán fizikai fájdalmakat és korlátokat hozott számára ez a betegség, hanem egy érzelmi hullámvasutat, ami a családtagjait is érinti. De mégis a legnagyobb törést nem ő, hanem saját lánya, Sadie tapasztalta. Christina Applegate MeSsy című podcast műsorának keddi adásában nyers őszinteséggel beszélt ezekről a nehézségekről, de legfőképpen lánya lelkiállapotáról.

Az én helyzetemben Sadie csak úgy ismert, mint egészséges, futó, kerékpáros és táncos – és csak ezt tudta rólam. Így amikor ez 2021-ben bekövetkezett, ő nagyon sztoikusan viselkedett.

Christina Applegate továbbá kifejtette, hogy lánya, Sadie 14 évesen szembesült azzal, hogy ő egyre gyengébb, és úgy gondolja, hogy ezt nagyon nehéz feldolgoznia.

Mindennapi kihívások, amit senki sem lát

A Dead to me Jen Hardingja gyakran képtelen felkelni az ágyból, és még a legapróbb mindennapi feladatok is hatalmas akadályok elé állítják.

Van, hogy nem tudok segíteni Sadie-nak, és ez a legrosszabb érzés a világon.

Sadie viszont mindenben támogatja az édesanyját, sőt, néha úgy érzi, neki kell erősnek lennie, miközben még csak maga is gyerek. Ez az új szereposztás, ami szerint anya és lányából beteg és gondozó lett, komoly érzelmi terhet ró mindkettőjükre. És bár a szklerózis multiplex sokszor elkeseríti őket, a családi kötelékük még szorosabbá vált.

Sadie miatt küzdök minden nap, ő az én legnagyobb motivációm.

Christina Applegate, aki korábban aktív, sportos életet élt, ma már bottal jár, vagy sokszor kerekesszékbe kényszerül (Fotó: TheImageDirect.com/Northfoto)

Christina Applegate szklerózis multiplex diagnózisa

Christina Applegate 2021 augusztusában jelentette be nyilvánosan, hogy szklerózis multiplex-szel diagnosztizálták. Ez egy gyógyíthatatlan, krónikus autoimmun betegség, amely az idegrendszert támadja meg, és fokozatosan súlyosbodó mozgáskoordinációs, érzékelési és fáradtsági problémákat okoz. A színésznő a diagnózis előtt már hosszú ideje érzett furcsa tüneteket, például zsibbadást, egyensúlyzavarokat és krónikus kimerültséget, de először nem gondolta, hogy ilyen súlyos baj állhat a háttérben. A korábban aktív, sportos életet élő színésznő ma már bottal jár, vagy sokszor kerekesszékbe kényszerül. Elmondása szerint vannak napok, amikor még az is nehezére esik, hogy eljusson a fürdőszobáig, vagy egyáltalán felkeljen az ágyból. Éppen ezért is érthető, hogy lánya, Sadie teljesen összeomlott ez alatt az időszak alatt.