20 éve hasalt hatalmasat Majka gettóvígjátéka, a Szőke kóla

Ahogy azt már számos korábbi retrókritikánkban is említettük, a 2000-es évek eltávolíthatatlan sötét foltként maradt meg a magyar filmgyártás történetének vásznán. Ehhez a történelmi mélyponthoz köthető az évtized közepére jellemző trend, Guy Ritchie és Emir Kusturica alkotásait másoló gettókomédia-láz is, mely kezdődött a Gálvölgyi János-féle Rap, revü, Rómeóval, folytatódott a ma már kultfilmmé érő Nyóckerrel és csúcsosodott ki a hetente megjelenő cikkszériánk következő áldozatában, a botrányos hónapokat maga mögött tudható Majka és Beleznay Endre duójával pusztító Szőke kólában.

Majka Való Világos szereplése után 2005-ben beköszönt a filmiparba is a Szőke kólával, de bár ne tette volna (Fotó: YouTube)

Budai ficsúr Józsefvárosban

Az eredetileg Pesti Harlem címen készülő Szőke kóla sztorija középpontjában két teljesen különböző figura áll, akik számos szempontból sem állhatnának távolabb egymástól, mégis összesodorja őket az élet, vagyis inkább Budapest hírhedt 8. kerülete. A Beleznay Endre által alakított sikeres vállalkozó kocsiját ugyanis itt lopják el, benne értékes papírokkal, és hogy ezeket visszaszerezze, kényszerű szövetségbe kell lépnie a Való Világból a Tömő utca-Szigony utca vonzáskörzetébe csöppent Majkával, és kezdetét is veszi a túlromantizált józsefvárosi kalamajka.

Ugyan a közönség és a korabeli kritika is egészen elnéző volt a Szőke kólával kapcsolatban, így a köztudatban is egy pocsék, de ugyanakkor szerethető moziként maradt fenn az elsőfilmes Barnóczki Ákos alkotása, sajnos az mégis sokkal rosszabb, mint amire emlékeztünk.

Majka botrányosra sikeredett filmes debütálásán Beleznay Endre sem segített (Fotó: YouTube)

Majka van, humor és zene nincs

Bár a Szőke kóla vígjátékként lett reklámozva, poénokat maximum csak keresve találunk benne, pedig a film főszereplőjéhez, a nemrégiben lopással megvádolt Beleznay Endréhez kapcsolódik a honi tévétörténelem egyik legkiválóbb szkeccs-szériája, melyekben kínosan nevetséges (és nem fordítva!) interjúkat készített sztárokkal a ’90-es években. Ám a kifinomult humor helyett csak olyan erőltetett, visszatérő vicceket kaptunk, mint a „c betűs szó” ki nem mondása, vagy Posonyi Takács László Ricsijének idióta ripacskodása. Pedig hol máshol találhatnánk helyzetkomikumhoz jobb helyszínt, mint a nyolcadik kerületben?