„Kénytelen vagyok magyarázkodni” – a netezőket továbbra sem győzte meg Majka

Mint arról korábban a BorsOnline is beszámolt, majka-botrany-utca-embere" target="_blank">komoly balhé kerekedett Majka egyik nyári fellépéséből: a Csurran,c seppen című szám alatt ugyanis a színpadon egy miniszterelnök nyilvános kivégzését imitálták a Campus fesztiválon. Majka később ugyan igyekezett magyarázni a bizonyítványát, miközben a szponzorai kihátráltak mögüle, és mind az utca embere, mind a sztárok, közszereplők többsége elítélte az akcióját, pláne a Donald Trump vagy épp Robert Fico ellen megkísérelt merényletek fényében. Noha akkoriban Majka arra hivatkozott, hogy ez csak egy geg, azért gyorsan megváltoztatták a jelenetet a következő koncertre, majd ki is vették a repertoárból.

Majka végig azzal magyarázta akcióját: nem gondolták, hogy baj lesz belőle. A kommentelőket ezzel nem győzte meg Fotó: Mediaworks Archívum

Majka most Sváby András műsorában idézte fel az ominózus esetet és utóéletét:

"Azt nem mondom, hogy nem esik rosszul, vagy nincs az agyamban hátul folyamatosan, hogy ez nem hiányzott" – jelentette ki, hozzátéve: szerinte mindez egy indok az ő támadására. Kiemelte: kénytelen magyarázkodni.

A netezőket nem győzte meg Majka

A Mandiner által idézett kommentek szerint azonban nem különösebben győzte meg az embereket Majka "nem gondoltuk, hogy baj lesz" magyarázata.

"Ne vicceljünk már. NE NÉZZ MÁR MINDENKIT HÜLYÉNEK! Azért, mert sikeres vagy (és egyébként maximálisan elismerem a tehetségedet és sikereidet), ne próbálj már meg mindenkit tök hülyének nézni, mert ez felháborító!" - írta valaki.

"Az egész stábból ezt senki nem látta jönni? Na ne már! Ennyire nem kéne hülyének nézni a közönséget!" - fogalmazott egy másik kommentelő.