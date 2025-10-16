"Van valami itt belül, amit nem vehetnek el" – Tim Robbins 67 éves lett

Ma ünnepli 67. születésnapját Tim Robbins. Olyan nagy filmklasszikusokban játszott, mint a Stephen King adaptáció A remény rabjai, a Titokzatos folyó, vagy a Top Gun. Legjobb szerepeivel köszöntjük az Oscar-díjas színészt.

A remény rabjai volt Tim Robbins egyik legkiemelkedőbb alakítása (Fotó: Itv)

Tim Robbins legfontosabb alakításai

Tim Robbins igazi művészcsaládból származik. Édesapja, Gil Robbins a The Highwaymen folkzenekar tagja volt, édesanyja Mary Robbins színésznő. A színész a UCLA egyetemen végzett dráma szakon, karrierje kezdetén főként színházban játszott. A ‘80-as években indult be filmes karrierje kisebb tévéfilmes és sorozatszerepekkel. Első nagyobb projektje a Tom Cruise főszereplésével készült Top Gun volt 1986-ban, innentől kezdve kapta a jobbnál jobb szerepeket. A Baseball bikák volt a következő nagy dobás, mely elmondása szerint a mai napig a kedvenc szerepe volt. 1994-ben készült el a film, ami miatt a legtöbben ismerik a nevét és az arcát.

A remény rabjai Stephen King kisregénye alapján készült Tim Robbins és Morgan Freeman főszereplésével. Tim Robbins alakítja az ártatlanul elítélt Andy Dufresne-t, aki a börtönben barátságot köt a Morgan Freeman által alakított Reddel. A remény rabjai és a Top Gun egyaránt bekerültek az Amerikai Kongresszusi Könyvtár nemzetközi filmgyűjteményébe, melyben a “kulturálisan, történelmileg vagy esztétikai szempontból jelentős” alkotásokat tartják számon. Az Oscar-díjat mégsem A remény rabjaiért kapta, bár igazán megérdemelte volna. Morgan Freeman ugyan kapott egy jelölést a legjobb férfi főszereplő kategóriában, de az 1995-ös 67. Oscar-gála igen erős mezőnnyel indult, és a díjat Tom Hanks happolta el előle a Forrest Gump főszerepével.

Abban az évben olyan filmek küzdöttek egymással, mint az Ed Wood, a Tarantino rendezte Ponyvaregény, vagy a Brad Pitt főszereplésével készült Szenvedélyek viharában, és bár A remény rabjai több kategóriában is kapott jelölést, meglepő módon egyet sem tudott díjra váltani. Tim Robbins Oscar-díja egészen 2004-ig váratott magára, amikor a Titokzatos folyó mellékszerepéért vihette haza a legjobb férfi mellékszereplőnek járó aranyszobrot. A film erős színészgárdával indult, a főbb szerepeket Sean Penn, Kevin Bacon és Laurence Fishburne játszották. Clint Eastwood rendezése összesen 6 jelölést kapott, amiből 2 győzelem született. Tim Robbins a maga 196 centis magasságával a legmagasabb Oscar-díjas színész rekordját tartja.