Házasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Gál névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Van valami itt belül, amit nem vehetnek el" – Tim Robbins 67 éves lett

A remény rabjai
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 16. 16:35
Susan SarandonMorgan Freeman
A remény rabjai, Top Gun, Titokzatos folyó. Csak néhány a ma 67. születésnapját ünneplő Tim Robbins legfontosabb alakításaiból.

Ma ünnepli 67. születésnapját Tim Robbins. Olyan nagy filmklasszikusokban játszott, mint a Stephen King adaptáció A remény rabjai, a Titokzatos folyó, vagy a Top Gun. Legjobb szerepeivel köszöntjük az Oscar-díjas színészt.  

A remény rabjai volt Tim Robbins egyik legkiemelkedőbb alakítása (Fotó: Itv)
A remény rabjai volt Tim Robbins egyik legkiemelkedőbb alakítása (Fotó: Itv)

Tim Robbins legfontosabb alakításai  

Tim Robbins igazi művészcsaládból származik. Édesapja, Gil Robbins a The Highwaymen folkzenekar tagja volt, édesanyja Mary Robbins színésznő. A színész a UCLA egyetemen végzett dráma szakon, karrierje kezdetén főként színházban játszott. A ‘80-as években indult be filmes karrierje kisebb tévéfilmes és sorozatszerepekkel. Első nagyobb projektje a Tom Cruise főszereplésével készült Top Gun volt 1986-ban, innentől kezdve kapta a jobbnál jobb szerepeket. A Baseball bikák volt a következő nagy dobás, mely elmondása szerint a mai napig a kedvenc szerepe volt. 1994-ben készült el a film, ami miatt a legtöbben ismerik a nevét és az arcát.

A remény rabjai Stephen King kisregénye alapján készült Tim Robbins és Morgan Freeman főszereplésével. Tim Robbins alakítja az ártatlanul elítélt Andy Dufresne-t, aki a börtönben barátságot köt a Morgan Freeman által alakított Reddel. A remény rabjai és a Top Gun egyaránt bekerültek az Amerikai Kongresszusi Könyvtár nemzetközi filmgyűjteményébe, melyben a “kulturálisan, történelmileg vagy esztétikai szempontból jelentős” alkotásokat tartják számon. Az Oscar-díjat mégsem A remény rabjaiért kapta, bár igazán megérdemelte volna. Morgan Freeman ugyan kapott egy jelölést a legjobb férfi főszereplő kategóriában, de az 1995-ös 67. Oscar-gála igen erős mezőnnyel indult, és a díjat Tom Hanks happolta el előle a Forrest Gump főszerepével.

Abban az évben olyan filmek küzdöttek egymással, mint az Ed Wood, a Tarantino rendezte Ponyvaregény, vagy a Brad Pitt főszereplésével készült Szenvedélyek viharában, és bár A remény rabjai több kategóriában is kapott jelölést, meglepő módon egyet sem tudott díjra váltani. Tim Robbins Oscar-díja egészen 2004-ig váratott magára, amikor a Titokzatos folyó mellékszerepéért vihette haza a legjobb férfi mellékszereplőnek járó aranyszobrot. A film erős színészgárdával indult, a főbb szerepeket Sean Penn, Kevin Bacon és Laurence Fishburne játszották. Clint Eastwood rendezése összesen 6 jelölést kapott, amiből 2 győzelem született. Tim Robbins a maga 196 centis magasságával a legmagasabb Oscar-díjas színész rekordját tartja.  

A remény rabjai az egyik legjobb Stephen King adaptációként számontartott film (Fotó: CASTLE ROCK)
A remény rabjai az egyik legjobb Stephen King adaptációként számontartott film (Fotó: CASTLE ROCK)

Tim Robbins magánélete 

A színész 1998 és 2009 között egy párt alkotott a szépséges Susan Sarandonnal, akitől két fia is született. 2001-ben, a szeptember 11-i terrortámadáskor Robbins éppen New York-ból indult volna haza Los Angeles-be, ám a támadás miatt egy gép sem szállhatott fel. Robbins eltökélte, hogy minden áron eljut a családjához, úgyhogy másnap reggel autóba ült és 56 órán át vezetett, hogy New York-ból eljusson Los Angeles-be. Susan Sarandonnal 2009-ben elváltak útjaik, de jó kapcsolatot ápoltak a későbbiekben is. Tim Robbins 2017-ben vette feleségül Gratiela Brancusi színésznőt, akivel az Actors’ Gang Theater Company-ban ismerkedett meg, ám 5 évvel később elváltak. 

224 23
22417
Galéria: Tim Robbins, a legmagasabb Oscar-díjas ma ünnepli születésnapját
1/8
A 67 éves Tim Robbinst legutóbb a Silo című szériában láthatták a rajongók (Fotó: PA)

    

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu