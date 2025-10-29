"Totál idegesítő voltam" – Hogy mi? Kiderült, Jennifer Lawrence miért vesztette el a szerepeit

Jennifer Lawrence számára eljött a tisztánlátás pillanata. A rövidesen mozikba kerülő Dögölj meg, szerelmem sztárja egy interjúban reflektált 10 évvel ezelőtti nyilatkozataira, és kicsit sem volt elégedett önmagával. Lawrence karrierje nagyjából a 2010-es évek közepén érte el csúcspontját, a csapból is ő folyt, első Oscar-díját is ekkor vehette át a Napos oldal című filmben nyújtott alakításáért.
A színésznővel új filmje kapcsán készített interjút a The New Yorker magazin. Amikor a riporter megemlítette, hogy az interjú előtt végignézett néhány korábbi felvételt, a színésznőt elfogta a nosztalgia. 2010 táján kezdett igazán befutni, főként Az éhezők viadala franchise kapcsán, majd 2013-ban Oscar-díjat kapott a Napos oldal című filmjéért. Érthető, hogy emiatt folyamatos médiafigyelem alatt állt, elmondása szerint a paparazzik minden lépését követték. A sorozatos nyilatkozatok, a vörösszőnyeges bakik során kialakult róla a kétbalkezes, emberközeli és szerethető fiatal színésznő képe, akinek nem szállt a fejébe a siker. Lawrence azonban utólag egészen máshogy látja akkori önmagát.
“Nézem ezeket a felvételeket, és azt gondolom, hogy nagyon idegesítő voltam. Sokan támadtak is emiatt, azzal gyanúsítottak, hogy ez csak egy felvett póz, egy szerep, amit játszom. Pedig önmagamat adtam, és persze volt benne egy jó adag védekező mechanizmus is. Egy idő után nagyon nehezen viseltem a szünet nélküli szereplést, valószínűleg így próbáltam kezelni a helyzetet.”
Valóban sokaknak ellenszenves volt a színésznő legtöbb megnyilvánulása, de talán tudunk egy kis megértéssel fordulni Jennifer Lawrence felé. Amikor 2012-ben átvehette az Oscar-díjat épp a húszas évei közepén járt, Az éhezők viadala körüli őrület is még javában tartott, érthető, hogy ilyen fiatalon nehezen viselte a hírnév okozta nyomást.
“Azt gondolom, hogy akkoriban egy csomó szerepet veszítettem el, de nem azért, mert ne lettem volna jó abban, amit csinálok, hanem a személyiségem miatt.”
Az elmúlt 10 évben Jennifer Lawrence sokat komolyodott, ha lehet így fogalmazni, bár az említett időszakban is bőven készültek vele olyan filmek, amik nem éppen könnyen emészthető darabok. Gondoljunk csak a 2017-es Darren Aronofsky rendezésében készült Anyám! című filmre, ami nem kicsit tépázza meg a néző lelkét.
Akkoriban valóságos közfelháborodást keltett Aronofsky rendezése, egyrészt a bibliai áthallásossága, másrészt az erőszakos jelenetek kendőzetlen ábrázolásmódja miatt. Jennifer Lawrence hibátlan alakítást nyújtott és mindent beleadott a szerepbe. A forgatás után egy évig nem vállalt új munkát, mert elmondása szerint az Anyám! rendkívül sokat kivett belőle.
Nem sokkal később ismét komolyabb szerepben láthattuk a Vörös veréb című kémfilmben. Lawrence-ről bármit lehet mondani, de azt semmiképp sem, hogy ne lenne elkötelezett. A Vörös veréb kedvéért hónapokon át tanult balettozni és naponta gyakorolta az orosz akcentust. Előbbi különösen nagy kihívás volt számára, mert korábban soha nem volt köze a baletthoz. Mindezek mellett ez volt a színésznő első olyan filmje, amiben teljesen meztelen jelenetei voltak. Ez kezdetben megijesztette, de a végeredménnyel teljes mértékben elégedett volt, sőt, elárulta, hogy egy idő után olyan komfortosan érezte magát, hogy két felvétel között sem volt hajlandó felöltözni.
Legközelebb a november 7-én mozikba kerülő Dögölj meg, szerelmem című moziban láthatjuk Robert Pattinson mellett. Lynne Ramsay rendezése sem ígérkezik kimondottan könnyed darabnak. A főszerepeket alakító Lawrence és Pattinson egy párt játszanak, akik a világ zaja elől egy isten háta mögötti montanai vidékre költöznek és családot alapítanak. A Jennifer Lawrence által megformált Grace egy idő után egyre furcsában kezd viselkedni és a szemünk előtt őrül meg. Az előzetes információk alapján a film az anyaság, a női lét és a kapcsolatok problémáit járja körbe.
