"Totál idegesítő voltam" – Hogy mi? Kiderült, Jennifer Lawrence miért vesztette el a szerepeit

Jennifer Lawrence számára eljött a tisztánlátás pillanata. A rövidesen mozikba kerülő Dögölj meg, szerelmem sztárja egy interjúban reflektált 10 évvel ezelőtti nyilatkozataira, és kicsit sem volt elégedett önmagával. Lawrence karrierje nagyjából a 2010-es évek közepén érte el csúcspontját, a csapból is ő folyt, első Oscar-díját is ekkor vehette át a Napos oldal című filmben nyújtott alakításáért.

Jennifer Lawrence nincs megelégedve korábbi önmagával (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Jennifer Lawrence őszintén beszélt korábbi viselkedéséről

A színésznővel új filmje kapcsán készített interjút a The New Yorker magazin. Amikor a riporter megemlítette, hogy az interjú előtt végignézett néhány korábbi felvételt, a színésznőt elfogta a nosztalgia. 2010 táján kezdett igazán befutni, főként Az éhezők viadala franchise kapcsán, majd 2013-ban Oscar-díjat kapott a Napos oldal című filmjéért. Érthető, hogy emiatt folyamatos médiafigyelem alatt állt, elmondása szerint a paparazzik minden lépését követték. A sorozatos nyilatkozatok, a vörösszőnyeges bakik során kialakult róla a kétbalkezes, emberközeli és szerethető fiatal színésznő képe, akinek nem szállt a fejébe a siker. Lawrence azonban utólag egészen máshogy látja akkori önmagát.

“Nézem ezeket a felvételeket, és azt gondolom, hogy nagyon idegesítő voltam. Sokan támadtak is emiatt, azzal gyanúsítottak, hogy ez csak egy felvett póz, egy szerep, amit játszom. Pedig önmagamat adtam, és persze volt benne egy jó adag védekező mechanizmus is. Egy idő után nagyon nehezen viseltem a szünet nélküli szereplést, valószínűleg így próbáltam kezelni a helyzetet.”

Valóban sokaknak ellenszenves volt a színésznő legtöbb megnyilvánulása, de talán tudunk egy kis megértéssel fordulni Jennifer Lawrence felé. Amikor 2012-ben átvehette az Oscar-díjat épp a húszas évei közepén járt, Az éhezők viadala körüli őrület is még javában tartott, érthető, hogy ilyen fiatalon nehezen viselte a hírnév okozta nyomást.

“Azt gondolom, hogy akkoriban egy csomó szerepet veszítettem el, de nem azért, mert ne lettem volna jó abban, amit csinálok, hanem a személyiségem miatt.”