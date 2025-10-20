Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Vendel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Jennifer Lawrence a kukából etette Robert Pattinsont – sokkoló történetet osztott meg a színésznő

Robert Pattinson
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 20. 21:15
Graham NortonJennifer Lawrence
A Dögölj meg, szerelmem főszereplője újabb történettel sokkolta a nézőket. Jennifer Lawrence nem mindennapi vacsorát tálalt Robert Pattinson elé.

Hamarosan a mozikba kerül Jennifer Lawrence és Robert Pattinson új közös filmje, a Dögölj meg, szerelmem. A színésznő ennek kapcsán vendégeskedett a Graham Norton Show-ban, ahol egy olyan történetet osztott meg a nyilvánossággal, amitől igen magasra szaladt a szemöldökünk.

Jennifer Lawrence Graham Norton vendégeként gyomorforgató történetet osztott meg (Fotó: PA)
Jennifer Lawrence Graham Norton vendégeként gyomorforgató történetet osztott meg (Fotó: PA)

Jennifer Lawrence a konyhatündér 

Az Éhezők viadala sztárja eddig is különc csodabogár hírében állt, hajmeresztő sztorijainak, nevetésbe fulladó interjúinak és a vörösszőnyegen elkövettet sorozatos bakijainak köszönhetően. Most egy újabb érdekes történettel állt elő Graham Norton beszélgetős sztárműsorában, kollégájával, Robert Pattinsonnal kapcsolatban. Az Oscar-díjas színésznő éppen otthon volt és barátnős pizsamapartit rendezett.  

Otthon voltam a barátnőimmel, csajos estét tartottunk. Pizsamában voltunk, a Kisasszonyokat néztük, amikor Rob felhívott

 – mesélte a színésznő.

Robert éppen a közelben forgatott, és végzett a napi munkával, úgyhogy felhívta a színésznőt, hogy felugorhatna-e hozzá.  

Úgy voltam vele, hogy Úristen, hiszen Rob imád pletykálni, tiszteletbeli tagja a csajos estéknek, még szép, hogy feljöhet!  

Jennifer Lawrence és Robert Pattinson imádnak közösen pletykálkodni (Fotó: Darren Brade / eyevine)
Jennifer Lawrence és Robert Pattinson imádnak közösen pletykálkodni (Fotó: Darren Brade / eyevine)

Amikor a Mickey 17 sztárja megérkezett, egyből rátért a lényegre, és megkérdezte Lawrence-től, hogy kaphatna-e valamit enni, mert nagyon éhes. A színésznő meggondolatlanul igent mondott, de hamar bepánikolt, mert eszébe jutott, hogy a hűtő valójában üres, és az egyetlen étel, ami a lakásában fellelhető, már régen a kukában landolt. De Lawrence talpraesetten megoldotta a helyzetet, mert amíg Robert eltűnt a mosdóban, a színésznő kihalászta a kukába dobott ételt és feltálalta a mit sem sejtő Batmannek.  

A barátnőim teljes sokkban nézték, ahogy a kukás kaját eszi jó étvággyal, majd amikor végzett, közölte, hogy még mindig éhes. Ekkor bevallottam neki, hogy valójában semmi nincs a hűtőben, csak a szemetesben. Erre Robert vállat vont és azt mondta, oké, majd elkezdte kiszedni a kukából a maradékot.

Graham Norton hitetlenkedve hallgatta a történetet, majd frappánsan össze is foglalta. 

„Robert az ideális vendég.”

Úgy tűnik a Batman sztárja csak a vörösszőnyegen ilyen elegáns (Fotó: ZUMAPRESS.com)
Úgy tűnik, a Batman sztárja csak a vörösszőnyegen ilyen elegáns (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Dögölj meg, szerelmem 

A Dögölj meg, szerelmem című pszichothriller Lynne Ramsay rendezésében Grace-ről, az írónőről szól (Jennifer Lawrence), aki a világtól elzárt Montanába költözik párjával. A történet végigkíséri, ahogy Grace elméje fokozatosan megbomlik, cselekedetei egyre aggasztóbbá válnak párja, Jackson (Robert Pattinson) számára, aki tehetetlenül nézi a nő leépülését. A Dögölj meg, szerelmem 2026 február 12-én érkezik a magyar mozikba. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu