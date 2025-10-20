Jennifer Lawrence a kukából etette Robert Pattinsont – sokkoló történetet osztott meg a színésznő

Hamarosan a mozikba kerül Jennifer Lawrence és Robert Pattinson új közös filmje, a Dögölj meg, szerelmem. A színésznő ennek kapcsán vendégeskedett a Graham Norton Show-ban, ahol egy olyan történetet osztott meg a nyilvánossággal, amitől igen magasra szaladt a szemöldökünk.

Jennifer Lawrence Graham Norton vendégeként gyomorforgató történetet osztott meg (Fotó: PA)

Jennifer Lawrence a konyhatündér

Az Éhezők viadala sztárja eddig is különc csodabogár hírében állt, hajmeresztő sztorijainak, nevetésbe fulladó interjúinak és a vörösszőnyegen elkövettet sorozatos bakijainak köszönhetően. Most egy újabb érdekes történettel állt elő Graham Norton beszélgetős sztárműsorában, kollégájával, Robert Pattinsonnal kapcsolatban. Az Oscar-díjas színésznő éppen otthon volt és barátnős pizsamapartit rendezett.

Otthon voltam a barátnőimmel, csajos estét tartottunk. Pizsamában voltunk, a Kisasszonyokat néztük, amikor Rob felhívott

– mesélte a színésznő.

Robert éppen a közelben forgatott, és végzett a napi munkával, úgyhogy felhívta a színésznőt, hogy felugorhatna-e hozzá.

Úgy voltam vele, hogy Úristen, hiszen Rob imád pletykálni, tiszteletbeli tagja a csajos estéknek, még szép, hogy feljöhet!

Jennifer Lawrence és Robert Pattinson imádnak közösen pletykálkodni (Fotó: Darren Brade / eyevine)

Amikor a Mickey 17 sztárja megérkezett, egyből rátért a lényegre, és megkérdezte Lawrence-től, hogy kaphatna-e valamit enni, mert nagyon éhes. A színésznő meggondolatlanul igent mondott, de hamar bepánikolt, mert eszébe jutott, hogy a hűtő valójában üres, és az egyetlen étel, ami a lakásában fellelhető, már régen a kukában landolt. De Lawrence talpraesetten megoldotta a helyzetet, mert amíg Robert eltűnt a mosdóban, a színésznő kihalászta a kukába dobott ételt és feltálalta a mit sem sejtő Batmannek.

A barátnőim teljes sokkban nézték, ahogy a kukás kaját eszi jó étvággyal, majd amikor végzett, közölte, hogy még mindig éhes. Ekkor bevallottam neki, hogy valójában semmi nincs a hűtőben, csak a szemetesben. Erre Robert vállat vont és azt mondta, oké, majd elkezdte kiszedni a kukából a maradékot.

Graham Norton hitetlenkedve hallgatta a történetet, majd frappánsan össze is foglalta.

„Robert az ideális vendég.”