Az igazi Superman! Henry Cavill begipszelt lábbal is szénné gyúrja magát — fotó

Henry Cavill alaposan megijesztette a rajongóit és a Hegylakó rebootra váró közönséget. A színész lába a szerepére való készülés során megsérült, ami miatt a forgatások kezdetét is el kellett halasztani. Cavill a felépüléséről időközönként tájékoztat minket, ahogy azt most is tette.

A Henry Cavill filmekhez képest is keményebb fizikummal térhet vissza a lábadozó színész (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Henry Cavill nem tud megülni a hátsóján

A jelek szerint a Vaják sztárja egyáltalán nem vetette vissza a sérülése. A rajongókat már azzal megnyugtatta, hogy Instagramra kirakott egy posztot, amin a kutyájával pihenget szerepjátékos irodalommal, a leírásban egy optimista verset mellékelve.

A legutóbbi posztja alapján mindenesetre nem tudjuk teljesen eldönteni, hogy bizakodjuk, vagy aggódjunk-e a Supermanért. Ugyanis a legutóbbi posztjában azt láthatjuk, hogy a színész lábsínnel a lábán, a lábát emelve húzódzkodik és combhajlító gyakorlatokat végez, vélhetően súlyokkal. Azt gondolnánk, hogy ilyen esetben jobb a pihentetés és lassú gyógyulás, vagy ha nagyon nem tud megülni a kanapéján, akkor a felsőtestét gyúrja tovább... de nem, Henry Cavill fullba tolja az elhivatottságot.

A hosszú hajú, izmos képeit látván lassan kirajzolódik Duncan MacLeod képe is előttünk. Nem csoda, hogy korábban Henry Cavill azt nyilatkozta, hogy mindent félrerakva csakis és kizárólag a Hegylakó rebooton fog dolgozni, a látottak alapján a színész mindent belead a projektbe, amire csak képes.

A poszthoz egy videójátékos utalást is mellékelt, a Planescape: Torment-ből származó idézettel:

Bírd ki! Bírd ki és erősebb leszel!

Henry Cavill elhivatottsága tehát elegendő lehetne egy teljes stábra, de a forgatás még így is csak jövőre kezdődhet el, bízva abban, hogy addigra Cavill helyre fog jönni. Legutóbbi információk szerint a film egy újabb nagy névvel gazdagodott Jeremy Irons képében, aki a gonoszok oldalát erősíti. Azt is tudjuk, hogy Chad Stahelski rendezésében készülő szuperprodukcióban szerepet kap még Dave Bautista, Russel Crowe és Karen Gillan is.