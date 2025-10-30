Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Harry Potter sorozat — új képeken a varázsvilág ikonikus helyszíne, de miért hasonlít ennyire a régire?

Harry Potter
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 30. 15:15
John LithgowNick Frost
Csorognak az infómorzsák, részletek és képek a forgatásokról. A Harry Potter sorozat legutóbbi képein a varázsvilág egyik visszatérő helyszínét láthatjuk.

Forog a kamera a Harry Potter és a bölcsek köve történetét feldolgozó nyolc epizódos HBO sorozat helyszínein. Korábban láthattuk, ahogy John Lithgow a nagy varázslóigazgató, Dumbledore szerepében mormol varázslatokat egy homokos parton. A Harry Potter sorozat legújabb forgatási képein az egyik leggyakrabban visszatérő helyszínt láthatjuk, az Abszol utat. (eredeti nyelven Diagon Alley)

Harry Potter
Az Abszol Út már az első Harry Potter filmben feltűnt (Fotó: YouTube)

A Harry Potter könyvek régi-új helyszínét láthatjuk

Mivel a most készülő sorozatot időrendi sorrendben forgatják, ezért már a forgatási időszak elején hasonló tartalmakat láthatunk, mint amivel a könyv elején is találkozhattunk. Ennek megfelelően láthatjuk a legutóbbi képeken az Abszol utat, mellyel legelőször akkor találkozhattunk, amikor Harry elmegy Hagriddal varázs tanszereket vásárolni.

A színes képeken három varázsboltot egyértelműen ki lehet venni: ezek a Kviddics a javából, a Glissando's és Madam Primpernelle Szépítő Főzetei. A képeken embereket még nem látunk. Néhol létra, festő állványzatok és egyéb elszórt építészeti segédeszközök jelzik, hogy kvázi majdnem kész állapotban van a forgatási helyszín, melyet hamarosan megtölthetnek szorgosan forgó varázslókkal.

Nem a szemünkkel van a gond, ez tényleg majdnem ugyanaz

Annyira mégsem kell szemfülesnek lenni, hogy feltűnjön: a díszlet szinte azonos a korábbi filmben látható Abszol Úttal. Némely eltéréstől eltekintve az összhatás, a dizájn megfontolás közel azonos, mint amit a régi filmekben láthattunk.

A sorozat nyolc epizódon át bontja ki az első könyv történetét, szóval bizonyára sokkal több dolgot sűrítenek bele, mint a filmbe. Ettől függetlenül nehéz elmenni amellett, hogy kinézetre immár több dolog van, ami már most előrevetít alapvető hasonlóságokat és emiatt érthető lehet az aggály, hogy a sorozat nem lesz annyira eredeti, mint gondoltuk. Ilyen például Nick Frost féle Hagrid-jelmez is, melyben a színész lényegében egy az egyben hasonlít az egykor Robbie Coltrane által megformált karakterre.

 

Chris Columbusnál a Nick Frost által alakított Hagrid jelmeze verte ki a biztosítékot (Fotó: Instagram / HBO)

A jelmezre a korábbi, Daniel Radcliffe és Emma Watson szereplésével készült Harry Potter filmek rendezője, Chris Colombus is reagált:

Szóval én is láttam ezeket a felvételeket… és [Nick Frost] teljesen ugyanazokat a jelmezeket viseli, amiket még anno mi terveztünk Hagrid számára. És akkor feltettem magamnak a kérdést: Ennek így meg mi értelme? Én azt hittem, teljesen más lesz majd [a sorozat], de úgy, szinte minden ugyanolyan. Ugyanolyan lesz az egész.

A rendező véleménye a sorozat kedvcsináló előzetesére is igaznak tűnik, amely akár a régi filmekhez is készülhetett volna, John Williams jól ismert zenéjével:

 

 

