Harry Potter sorozat — új képeken a varázsvilág ikonikus helyszíne, de miért hasonlít ennyire a régire?

Forog a kamera a Harry Potter és a bölcsek köve történetét feldolgozó nyolc epizódos HBO sorozat helyszínein. Korábban láthattuk, ahogy John Lithgow a nagy varázslóigazgató, Dumbledore szerepében mormol varázslatokat egy homokos parton. A Harry Potter sorozat legújabb forgatási képein az egyik leggyakrabban visszatérő helyszínt láthatjuk, az Abszol utat. (eredeti nyelven Diagon Alley)

Az Abszol Út már az első Harry Potter filmben feltűnt (Fotó: YouTube)

A Harry Potter könyvek régi-új helyszínét láthatjuk

Mivel a most készülő sorozatot időrendi sorrendben forgatják, ezért már a forgatási időszak elején hasonló tartalmakat láthatunk, mint amivel a könyv elején is találkozhattunk. Ennek megfelelően láthatjuk a legutóbbi képeken az Abszol utat, mellyel legelőször akkor találkozhattunk, amikor Harry elmegy Hagriddal varázs tanszereket vásárolni.

Better look at Diagon Alley in the HARRY POTTER TV series pic.twitter.com/lg7SaQM3lu — Wizarding World Direct (@WW_Direct) October 18, 2025

A színes képeken három varázsboltot egyértelműen ki lehet venni: ezek a Kviddics a javából, a Glissando's és Madam Primpernelle Szépítő Főzetei. A képeken embereket még nem látunk. Néhol létra, festő állványzatok és egyéb elszórt építészeti segédeszközök jelzik, hogy kvázi majdnem kész állapotban van a forgatási helyszín, melyet hamarosan megtölthetnek szorgosan forgó varázslókkal.

Nem a szemünkkel van a gond, ez tényleg majdnem ugyanaz

Annyira mégsem kell szemfülesnek lenni, hogy feltűnjön: a díszlet szinte azonos a korábbi filmben látható Abszol Úttal. Némely eltéréstől eltekintve az összhatás, a dizájn megfontolás közel azonos, mint amit a régi filmekben láthattunk.

A sorozat nyolc epizódon át bontja ki az első könyv történetét, szóval bizonyára sokkal több dolgot sűrítenek bele, mint a filmbe. Ettől függetlenül nehéz elmenni amellett, hogy kinézetre immár több dolog van, ami már most előrevetít alapvető hasonlóságokat és emiatt érthető lehet az aggály, hogy a sorozat nem lesz annyira eredeti, mint gondoltuk. Ilyen például Nick Frost féle Hagrid-jelmez is, melyben a színész lényegében egy az egyben hasonlít az egykor Robbie Coltrane által megformált karakterre.

Chris Columbusnál a Nick Frost által alakított Hagrid jelmeze verte ki a biztosítékot (Fotó: Instagram / HBO)

A jelmezre a korábbi, Daniel Radcliffe és Emma Watson szereplésével készült Harry Potter filmek rendezője, Chris Colombus is reagált:

Szóval én is láttam ezeket a felvételeket… és [Nick Frost] teljesen ugyanazokat a jelmezeket viseli, amiket még anno mi terveztünk Hagrid számára. És akkor feltettem magamnak a kérdést: Ennek így meg mi értelme? Én azt hittem, teljesen más lesz majd [a sorozat], de úgy, szinte minden ugyanolyan. Ugyanolyan lesz az egész.

A rendező véleménye a sorozat kedvcsináló előzetesére is igaznak tűnik, amely akár a régi filmekhez is készülhetett volna, John Williams jól ismert zenéjével: