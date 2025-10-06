Szenzáció: új évaddal és az eredeti szereplőkkel folytatódik a Grace Klinka!

Még több feszültség, dráma, szerelem és intrika: hamarosan tovább folytatódik a kedvenc Seattle-i kórházas sorozatunk a Disney+ kínálatában. A nyáron érkezett a hír, hogy újabb évaddal folytatódik a Grace Klinika sorozat, a streamigszolgáltató pedig most azt is elárulta, mikor érkeznek az új epizódok.

22 év után három alapszereplő maradt a Grace Klinika című sorozatban (Fotó: ABC)

Grace Klinika új évada a Disney+ - on

A sikersorozat 22. szezonjának első része október 17-én érkezik a Disney-re, majd minden héten jönnek az új epizódok. Meredith Grey és kollégái rezidensek a Seattle Grace Klinikán, az ország egyik legkeményebb sebészrezidensi programjában, ahol a munkahelyi képzésen életek múlnak rajtuk. Tapasztalt orvosok vezetik őket, biztosítandó, hogy az új csapat nem omlik össze bámilyen kemény munka során sem. Ezért a rezidenseknek a legnehezebb és legfárasztóbb dolgokat kell elvégezni. Az ártatlan sebészek csoportja hamar megtanulja, hogy minden döntésüket és cselekedetüket komolyan kell venniük mind a munkában, mind a magánéletben.

Újabb izgalmak várnak ránk a Seattle Grace Klinikán (Fotó: ABC)

A sorozat alapszereplői közül továbbra is láthatjuk a Meredith-t alakító Ellen Pompeo-t, Dr. Miranda Bailey-ként Chandra Wilsont valamint James Pickens Jr., aki 22 éve alakítja Dr. Webber figuráját. A gyártó ABC azt is megerősítette a napokban, hogy Kevin McKidd (Dr. Owen Hunt), Caterina Scorsone (Dr. Amelia Shepherd), Camilla Luddington (Dr. Jo Wilson), Jason George (Dr. Ben Warren), Kim Raver (Dr. Teddy Altman), Chris Carmack (Dr. Atticus “Link” Lincoln), Anthony Hill (Dr. Winston Ndugu), Alexis Floyd (Dr. Simone Griffith), Harry Shum Jr. (Dr. Benson “Blue” Kwan), Adelaide Kane (Dr. Jules Millin), és Niko Terho (Dr. Lucas Adams) biztos visszatérnek.

Mellettük újra láthatjuk vendégszereplőként Debbie Allan-t mint Dr. Catherine Fox, Scott Speedman Dr. Nick Marsh szerepében feszít újra és Jaicy Elliot is feltűnik Dr. Taryn Helmként.