Tolószékbe került A Grace klinika sztárja, Eric Dane

A Grace klinika sztárja, Eric Dane tolószékben jelent meg a nyilvánosság előtt, miközben nyíltan kiáll ALS elleni küzdelme mellett. Az 52 éves színész világossá tette, hogy minden pillanatot értékelni akar, miközben a betegsége csak egyre jobban súlyosbodik.

Fotó: Faye Sadou / Northfoto

A Grace klinika sztárja nem adja fel

Eric Dane nem rejtegeti állapotát és nyíltan vállalja a betegséggel folytatott küzdelmét. A Grace klinika sztárját egy washingtoni repülőtéren látták elektromos tolószékben, ahol egy paparazzo rákérdezett arra, mit üzen a rajongóinak. Az 52 éves színész fáradt, de határozott hangon pedig ennyit mondott:

Ne add fel, haver!

Erre a többiek azt felelték neki, hogy az emberek neki szurkolnak, amit a Grace klinika sztárja könnyes szemmel megköszönt.

Eric Dane ALS-e miatt kiélvezi a pillanatokat, amíg lehet

A színész közel egy éve kapta meg az ALS diagnózisát. Azóta igyekszik a legtöbbet kihozni az életéből, hiszen nem tudhatja, mit hoz a holnap. Egy megbízható forrás nyilatkozott a PageSixnek a színész jelenlegi állapotáról:

Élvezni akarja azt, amije most van, mert teljes szívéből tudja, hogy a holnap nem biztos.

Továbbá hozzátette, hogy a sorozatsztár mennyire hálás a szeretteinek és nem akarja, hogy miatta szomorkodjanak.

Élni akarja az életét, és nem akarja, hogy az emberek gyászolják őt vagy érte gyászoljanak, miközben ő ezzel a szörnyű betegséggel küzd végig. Csak azt akarja, hogy az életében lévő emberek jelen legyenek és a lehető legboldogabbak legyenek. Mindig pozitív emberekkel akarja magát körülvenni, ez az, ami manapság leginkább motiválja.

Eric Dane hálás a szeretteinek a rengeteg támogatásért, és nem szeretné, ha miatta szomorkodnának

Fotó: MediaPunch/face to face / Northfoto

Eric Dane ALS diagnózisa

Az 52 éves sztár 2024 végén tudta meg, hogy ALS-ben szenved. A diagnózis hosszas kivizsgálások után született meg, miután a színész észrevette, hogy egyre nehezebben tudja mozgatni a jobb kezét és karját. Az első tünetek nem tűntek komolynak, de rövid időn belül jelentős romlás következett be, így a Grace klinika sztárja kénytelen volt nyilvánosságra hozni betegségét. Erre 2025 májusában került sor a Good Morning America című műsorban. Eric Dane akkor részletesen elmesélte, milyen nehéz volt feldolgoznia a hírt, különösen azért, mert az ALS egyelőre nem gyógyítható, és a betegség gyorsan súlyosbodik.