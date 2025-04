A felismerhetetlenségig maszkírozott Dwayne Johnson ketrecbe száll az Oscar-díjért – trailer

Az Izomagyak és a Családi bunyó után újabb életrajzi alkotással bővül a Dwayne Johnson-filmográfia. A különbség ezúttal az, hogy főszerepet osztottak ki „A Szikla” számára, noha a frissen megjelent előzetes képkockái alapján igazából meg sem mondanánk, hogy az egykori pankrátor köszön vissza a vászonról. A Mark Kerr életéről szóló The Smashing Machine-ben olyan emberek osztoznak majd még a vásznon a felismerhetetlen Johnson mellett, mint a szépséges Emily Blunt, vagy az ökölvíváson kívül már a színjátszással is kacérkodó Olekszandr Uszik. A különös alkotásairól ismertté vált, már Brad Pittet is behálózó A24 égisze alatt megszülető produkcióban egyébként sokan Dwayne Johnson skatulyából való kitörésének lehetőségét látták eddig is, a trailer megjelenése óta pedig néhányan már egyenesen Oscart kiáltottak.

A Dwayne Johnson-filmek egy életrajzi mozival bővülnek, „A Sziklára” rá sem lehet ismerni Mark Kerr, egykori MMA-kiválóság képében (Fotó: YouTube/A24)

Ki is az a Mark Kerr?

Azok számára, akik nem annyira jártasak a kevert harcművészetben, Mark Kerr neve valószínűleg nem mond olyan sokat. A gyerekkorában még pankrátorambíciókkal bíró bunyós idővel a birkózás felé fordult, azonban miután nem sikerült kijutnia az 1996-os olimpiai játékokra, elkezdett kizárólag az MMA, azaz a kevert harcművészetre koncentrálni. Kerr ebben a sportágban több promóciónál is nevet szerzett magának, és nagy szerepe volt abban, hogy a UFC, a ma már legnívósabbnak számító MMA-szervezet elindult a siker útján, ő pedig egyértelműen a ketrec legendájává vált.

A Mark Kerr életét feldolgozó mozit egyébként az a Benny Safdie dirigálja, akit a nagyérdemű színészként láthatott két éve Christopher Nolan Oppenheimerében, de a Teller Edét alakító színész rendezőként is letett már nem kicsi munkákat az asztalra. Ilyen volt például a Robert Pattinson megváltássztorijának fontos résztvevője, a Jólét, vagy az Adam Sandler sötétebb oldalát bemutató Csiszolatlan gyémánt. A The Smashing Machine lesz Safdie következő nagy dobása, mely 2025. október 3-án landol majd a mozikban.