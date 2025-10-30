Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Tom Cruise teljesen kiakadt - Colin Farrell hat sör után állt be forgatni

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 30. 16:45
A Különvélemény azóta is az egyik legmenőbb sci-fi. Ki gondolná, hogy Colin Farrell csak alkohollal tudta elviselni?

Emlékszünk a Különvéleményre, ugye? Steven Spielberg sterilen tiszta, távoli jövőképe, a sci-fi-zseni Philip K. Dick intelligens sztorijával és Tom Cruise hatásos szereplésével. A filmben mindenesetre nem látszik, de egy bizonyos jelenetet a filmben szereplő Colin Farrell csontrészegen vett fel, mely végül a végső vágásba is bekerült.

Colin Farrell újfent a Ballad of a Small Player című filmjét népszerűsíti (Fotó: PA)

Nem sokan indulnak hat sör után forgatni, de Colin Farrell megpróbálta

Colin Farrell legutóbb Stephen Colbert műsorában beszélt rendhagyó élményéről, egy bizonyos születésnapi forgatásról, amelyet már nem lehet kitörölni:

Filmes pályafutásom egyik legrosszabb élménye a Különvélemény forgatásához köthető. A születésnapom volt, május 31-én és aznap is forgattunk. Nem tudom, mit gondolhattam, de könyörögtem azért, hogy a 120 milliós filmet hadd ne forgassuk a születésnapomon. Természetesen hatkor már a ház előtt volt az autó, előtte pedig minden apróságra felkeltem. Amikor az ágyamba kerültem, lekapcsoltam a fényeket és a sofőr már csörgette is a telefonomat: '10 perccel múlt 6', mire mondom 'Oh, b***ki'

Farrell érthető módon nem nézett ki túl jól, amikor megjelent a forgatáson. Olyannyira, hogy a projekt társrendezője, David H. Vengaus meglátta, nem akarta beengedni a forgatásra. Farrell azonban tudta, hogy vágja ki magát a helyzetből:

Azt mondtam neki: 'Szerezz hat üveg Pacifico Cervezát és egy doboz piros Marlborot. Figyelj, tudom hogy nem volt túl jó dolog, mert két év múlva a rehabon kötöttem ki... De ott és akkor ez működött. A legnagyobb bölcs emberek mind azt mondják, hogy csak a jelen számít.

Az Erőszakik színésze hat sör után pedig beállt a szerepébe... Kevés meglepődésünkre viszont borzalmasan teljesített. A színész elmondta, hogy egyetlen bonyolult mondat miatt többször újra kellett venni egy jelenetet. A kollégák próbáltak segíteni neki, hogy kimenjen-e levegőzni, de ettől csak nagyobb  nyomás lett volna rajta.

46-szor kellett újravenni! Tom Cruise nem volt túl boldog! Tom, akit én imádok, nem volt túl boldog!

Colin Farrell az utóbbi időkben sorra alkotja a humoros megnyilvánulásokat, múltkor például élő adásban mondta ki azt az egyetlen szót, amit kerülni szokás reggeli műsorokban.

A különös közjátékot leszámítva a Philip K. Dick kisregényéből készült Különvélemény igazi kasszasiker volt, mely 358 millió dollárral zárta a kasszákat és a modern science fiction filmek egyik legkiemelkedőbb darabja lett. A Steven Spielberg filmekre egyébként nagyon jellemzőek ezek a látványban és történetben is erős tudományos fantasztikus filmek, olyan darabokat tett le az asztalra, mint a Jurassic Park, Harmadik típusú találkozások, A.I. — Mesterséges értelem, Ready Player One és a Világok harca.

 

