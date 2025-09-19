Élő adásban káromkodott Colin Farrell! Még Margot Robbie is elszégyellte magát...

Colin Farrell és Margot Robbie okkal távozhattak vörös arccal pár napja, amikor egy élő TV műsorban promózták a Kogonada rendezésében megjelent Mágikus, merész, meseszép utazás című filmjüket. Valószínűleg elkerülhető lett volna némi önmérséklettel, de úgy tűnik, Farrell közvetlensége nem mindig kompatibilis az élőben közvetített előadásokkal.

Colin Farrell és Margot Robbie között nagyon jó a kémia (Fotó: Nancy Kaszerman)

„Ezt félrehallottátok!” — Colin Farrell próbálta menteni az egyértelmű bakit

A két világsztár a Today című reggeli műsorban kapott chipses szendvicset — mert állítólag szokás chipsszel szendvicset enni, de ebbe ne menjünk bele... Ez egyébként egy belsős poén része, ugyanis ez a könnyű kaja a forgatások során is fontos volt, mivel Farrell rendszeresen ezzel kedveskedett Margot Robbie-nak.

Sajtos-hagymás Tayto chips, fehér kenyér — olcsó fehér kenyér — és vaj vastagon. Minden reggel vittem neki egyet. Ez volt a munkám minden este, hogy csináljak neki egyet.

— mesélte a színész.

Margot Robbie nagyon hálás volt, hogy a műsorban meghívták őt erre a reggelire és Colin Farrell is hangot adott elégedettségének, talán kicsit bárdolatlanul.

Ez nem rossz! Ez Tayto ugye? Igen, ez Tayto. K**rvára tudtam.

A hirtelen jelenet lesokkolta a Barbie sztárját és a műsorvezető Craig Melvin is kicsit kizökkentette a szerepéből. Alig tudtak visszatérni a megfelelő kerékvágásba a nevetéstől.

„Ezt félrehallottátok!” — próbálta menteni a helyzetet az ír származású színész.

„Azt mondtad baromira!” — segített a műsorvezető, de addigra már mindenki hallotta, mit mondott valójában.

A jelenetet a reggeli műsor kirakta Instagramra, ahol a rajongók együtt nevettek a sztárokkal a vicces bakin. Ez a poszt a cikk írásakor 150 200 kedvelésnél tartott.

Nagyon nevettem, amikor ez láttam reggel! A reakciójuk nagyon jó! Egyetlen harapás és Colin elfelejtette a médiatréninget és teljesen átment írbe. Ez a legjobb dolog amit egész héten láttam lmaoooo

— írta az Instagram népe.

Vajon mi lehet köztük?

A cuki történet is bizonyítja, hogy Colin Farrell és Margot Robbie a forgatásokon kívül is előszeretettel kedveskedtek egymással. Az már érzékelhető az interjúkból is, hogy kettejük között jó a kémia. Erről egyébként Farrell meglepő őszinteséggel is nyilatkozott:

Már találkoztunk korábban, de közös munkánk nem volt, viszont azt tudtam róla, hogy mindenki szerint egy nagyon kedves, szórakoztató ember, és könnyű vele dolgozni. Azt persze magam is megállapítottam a filmjeiből, hogy ezek mellett tehetséges is, ez engem mindig beindít.

Hogy mennyire működnek jól együtt, az a Colin Farrell filmek következő állomásából kiderül — a Mágikus merész meseszép utazás elérhető a hazai mozikban!