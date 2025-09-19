Élő adásban káromkodott Colin Farrell! Még Margot Robbie is elszégyellte magát...

Colin Farrell és Margot Robbie okkal távozhattak vörös arccal pár napja, amikor egy élő TV műsorban promózták a Kogonada rendezésében megjelent Mágikus, merész, meseszép utazás című filmjüket. Valószínűleg elkerülhető lett volna némi önmérséklettel, de úgy tűnik, Farrell közvetlensége nem mindig kompatibilis az élőben közvetített előadásokkal.
A két világsztár a Today című reggeli műsorban kapott chipses szendvicset — mert állítólag szokás chipsszel szendvicset enni, de ebbe ne menjünk bele... Ez egyébként egy belsős poén része, ugyanis ez a könnyű kaja a forgatások során is fontos volt, mivel Farrell rendszeresen ezzel kedveskedett Margot Robbie-nak.
Sajtos-hagymás Tayto chips, fehér kenyér — olcsó fehér kenyér — és vaj vastagon. Minden reggel vittem neki egyet. Ez volt a munkám minden este, hogy csináljak neki egyet.
— mesélte a színész.
Margot Robbie nagyon hálás volt, hogy a műsorban meghívták őt erre a reggelire és Colin Farrell is hangot adott elégedettségének, talán kicsit bárdolatlanul.
Ez nem rossz! Ez Tayto ugye? Igen, ez Tayto. K**rvára tudtam.
A hirtelen jelenet lesokkolta a Barbie sztárját és a műsorvezető Craig Melvin is kicsit kizökkentette a szerepéből. Alig tudtak visszatérni a megfelelő kerékvágásba a nevetéstől.
„Ezt félrehallottátok!” — próbálta menteni a helyzetet az ír származású színész.
„Azt mondtad baromira!” — segített a műsorvezető, de addigra már mindenki hallotta, mit mondott valójában.
A jelenetet a reggeli műsor kirakta Instagramra, ahol a rajongók együtt nevettek a sztárokkal a vicces bakin. Ez a poszt a cikk írásakor 150 200 kedvelésnél tartott.
Nagyon nevettem, amikor ez láttam reggel! A reakciójuk nagyon jó!
Egyetlen harapás és Colin elfelejtette a médiatréninget és teljesen átment írbe.
Ez a legjobb dolog amit egész héten láttam lmaoooo
— írta az Instagram népe.
A cuki történet is bizonyítja, hogy Colin Farrell és Margot Robbie a forgatásokon kívül is előszeretettel kedveskedtek egymással. Az már érzékelhető az interjúkból is, hogy kettejük között jó a kémia. Erről egyébként Farrell meglepő őszinteséggel is nyilatkozott:
Már találkoztunk korábban, de közös munkánk nem volt, viszont azt tudtam róla, hogy mindenki szerint egy nagyon kedves, szórakoztató ember, és könnyű vele dolgozni. Azt persze magam is megállapítottam a filmjeiből, hogy ezek mellett tehetséges is, ez engem mindig beindít.
Hogy mennyire működnek jól együtt, az a Colin Farrell filmek következő állomásából kiderül — a Mágikus merész meseszép utazás elérhető a hazai mozikban!
