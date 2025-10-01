Végső búcsút vettek a Volt egyszer egy vadnyugat sztárjától – Claudia Cardinale temetése képeken

Szeptember 30-án búcsúztatták el a ‘60-as évek sztárszínésznőjét. Claudia Cardinale temetése a párizsi Saint-Roch templomban volt, ahol családja, pályatársai és barátai vettek végső búcsút a Volt egyszer egy vadnyugat sztárjától.

Claudia Cardinale temetése a párizsi Saint-Roch templomban volt (Fotó: Agence/Bestimage)

Claudia Cardinale temetése

Claudia Cardinale szeptember 23-án, 86 éves korában hunyt el a francia Nemoursban, családja körében. A ceremóniát a párizsi Saint-Roch templomban tartották, ahol több százan jelentek meg, hogy leróják tiszteletüket a színésznő előtt. Pascal Squitieri rendezőtől született lánya, Claudia Squitieri kísérte a koporsót, de a pályatársak és barátok közül is többen megjelentek. Jean Paul Belmondo fiát, Paul Belmondo autóversenyzőt, a színésznő korábbi házasságából született fiát, Patrick Cristaldit és Nicolas Bedos francia komikust is lencsevégre kapták a megemlékezésen. A templom lépcsőjén egy tradicionális olasz dallal búcsúztak a '60-as évek legnagyobb sztárjától.

Claudia Cardinale lánya, Claudia Squitieri imát mondott édesanyja koporsója felett (Fotó: Agence/Bestimage)

Claudia Cardinale filmjei

A színésznő szicíliai származású családban, Tunéziában született, már 17 évesen felfigyeltek kiemelkedő szépségére. A nagykövetség szervezésében jutott el Cannesba a filmfesztiválra, ahol a filmszakma krémje is felkapta rá a fejét. Olyan filmekkel írta be magát örökre a filmtörténelembe, mint a Federico Fellini rendezte 8 és ½ , vagy Sergio Leone örökérvényű westernfilmje, a Volt egyszer egy vadnyugat. Játszott Marcello Mastroianni mellett, és a másik nagy olasz rendező, Luchino Visconti is előszeretettel szerepeltette őt alkotásaiban. Karrierje kisebb törést szenvedett a '70-es években, amikor elvált Franco Cristaldi producertől, aki kapcsolatuk alatt nevére vette Claudia Cardinale fiát, Patrick Cristaldit. De ez sem tudta megállítani a színésznőt, aki sosem vonult vissza a színészettől és egészen 3 évvel ezelőttig is folyamatosan forgatott.