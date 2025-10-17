Emlékszel milyen volt Bruce Willis akciózás közben? A nagybeteg színész is imádja ezt a filmjét!

15 évvel ezelőtt csapott le a visszavonult ügynökök csapata a világ legnagyobb örömére. A nagybeteg Bruce Willis imádta ennek a filmjének a forgatását, amiben Helen Mirren és John Malkovich is játszik.
Minden bizonnyal többet nem láthatjuk a vásznon az afáziával és demenciával küzdő 70 éves színészt. Bruce Willis maga a nagybetűs akciósztár, de a színészt igen jó humorérzékkel is megáldotta a sors, és Hollywood, amit a 15 évvel ezelőtt RED című filmben együtt kamatoztathatott. Ha már 15 éve imádjuk a nyugger kommandó kalandjait, akkor íme 15 kulisszatitok, amiről biztos nem tudtál.
CIA ügynök készítette fel Bruce Willist a RED-re
Nem is gondolnánk, hogy egy DC képregényből készült a nagysikerű film. Warren Ellis és Cully Hamner képregényén alapul a RED forgatókönyve.
Az eredeti forgatókönyv kevésbé lett volna humoros, inkább egy sötétebb akciófilmek képzeltek el hozzá.
A filmet 60 millió dollárból forgatták, és 200 milliót termelt csak a mozikban.
Bruce Willis nem akart dublőrt használni a bunyós jeleneteknél. Az akkor 55 éves színész és a rosszfiút alakító Karl Urban verekedése élesben ment. A jóképű színész utólag elárulta, hogy Willis kétszer is durván odasózott.
