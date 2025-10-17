Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
Emlékszel milyen volt Bruce Willis akciózás közben? A nagybeteg színész is imádja ezt a filmjét!

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 17. 17:45
15 évvel ezelőtt csapott le a visszavonult ügynökök csapata a világ legnagyobb örömére. A nagybeteg Bruce Willis imádta ennek a filmjének a forgatását, amiben Helen Mirren és John Malkovich is játszik.
Minden bizonnyal többet nem láthatjuk a vásznon az afáziával és demenciával küzdő 70 éves színészt. Bruce Willis maga a nagybetűs akciósztár, de a színészt igen jó humorérzékkel is megáldotta a sors, és Hollywood, amit a 15 évvel ezelőtt RED című filmben együtt kamatoztathatott. Ha már 15 éve imádjuk a nyugger kommandó kalandjait, akkor íme 15 kulisszatitok, amiről biztos nem tudtál. 

Bruce Willis
Bruce Willis imádta a RED forgatását (Fotó: Agence / Bestimage)

CIA ügynök készítette fel Bruce Willist a RED-re

  • Nem is gondolnánk, hogy egy DC képregényből készült a nagysikerű film. Warren Ellis és Cully Hamner képregényén alapul a RED forgatókönyve. 
  • Az eredeti forgatókönyv kevésbé lett volna humoros, inkább egy sötétebb akciófilmek képzeltek el hozzá. 
  • A filmet 60 millió dollárból forgatták, és 200 milliót termelt csak a mozikban. 
  • Bruce Willis imádta a forgatást, különleges élmény volt számára, hogy egy valódi CIA ügynök is segítette a stáb munkáját. 
2010 - Red - Movie Set
Kaszkadőr nélkül püfölte egymást Willis és Urban (Fotó: Summit Entertainment)
  • Bruce Willis nem akart dublőrt használni a bunyós jeleneteknél. Az akkor 55 éves színész és a rosszfiút alakító Karl Urban verekedése élesben ment. A jóképű színész utólag elárulta, hogy Willis kétszer is durván odasózott. 
  • Az Oscar-díjas Helen Mirren csak is Burce Willis miatt vállalt a filmet, mert régóta szeretett volna vele dolgozni. 
  • A színésznő hetekig tanult lőni, sőt a végére annyira profi lett, hogy pislogás nélkül is képes volt lőni. 
Helen Mirren csak Burce Willis miatt vállalta el a szerepet (Fotó: MPP / Bestimage)
  • A kissé paranoiás Marvin szerepére eredetileg John C. Reilly volt kiszemelve, ám végül John Malkovich kapta a szerepet. 
  • Az eredeti forgatókönyvben Marvinnak kisebb szerepe lett volna, de Malkovich annyira jól hozta a figurát, hogy sokkal több játékidőt kapott a tervezettnél. 
  • Morgen Freeman kevesebb akciódús jelenetet tudott vállalni, ugyanis egy vállsérülés nehezítette a forgatás idején hetven körüli színészt. 
  • Mary-Louise Parker félt Bruce Willistől. A színésznő és a nagybeteg sztár azonban azonnal egy hullámhosszra került. 
MPP - Archives - Filmographie de Bruce Willis
John Malkovich annyira élte a figurát, hogy sokkal nagyobb lett a szerepe (Fotó: MPP / Bestimage)
  • Annyira sikeres volt az összehangolódás, hogy számos jelenetüket improvizálták. 
  • Az egy fegyveres kommandós jelenetben nem kevesebb, mint 1000 töltényt lőttek el a forgatáson. 
  • Frank vagyis Willis karakterének háza nem Cleavelandben található, hanem Kanadában, ugyanis kedvezőbb adófeltételeket kapott a stáb. A ház ma is áll, és népszerű turista látványosság lett. 
  • 2013-ban érkezett a RED folytatása, amiben Anthony Hopkins és Catherine Zeta-Jones is csatlakozott a stábhoz. A film kisebb sikert aratott csupán, ezért nem készült el a tervezett harmadik rész. 

 

 

