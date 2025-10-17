Emlékszel milyen volt Bruce Willis akciózás közben? A nagybeteg színész is imádja ezt a filmjét!

Minden bizonnyal többet nem láthatjuk a vásznon az afáziával és demenciával küzdő 70 éves színészt. Bruce Willis maga a nagybetűs akciósztár, de a színészt igen jó humorérzékkel is megáldotta a sors, és Hollywood, amit a 15 évvel ezelőtt RED című filmben együtt kamatoztathatott. Ha már 15 éve imádjuk a nyugger kommandó kalandjait, akkor íme 15 kulisszatitok, amiről biztos nem tudtál.

Bruce Willis imádta a RED forgatását (Fotó: Agence / Bestimage)

CIA ügynök készítette fel Bruce Willist a RED-re

Nem is gondolnánk, hogy egy DC képregényből készült a nagysikerű film. Warren Ellis és Cully Hamne r képregényén alapul a RED forgatókönyve.

képregényből készült a nagysikerű film. r képregényén alapul a RED forgatókönyve. Az eredeti forgatókönyv kevésbé lett volna humoros, inkább egy sötétebb akciófilmek képzeltek el hozzá.

A filmet 60 millió dollárból forgatták, és 200 milliót termelt csak a mozikban.

Bruce Willis imádta a forgatást, különleges élmény volt számára, hogy egy valódi CIA ügynök is segítette a stáb munkáját.

Kaszkadőr nélkül püfölte egymást Willis és Urban (Fotó: Summit Entertainment)

Bruce Willis nem akart dublőrt használni a bunyós jeleneteknél. Az akkor 55 éves színész és a rosszfiút alakító Karl Urban verekedése élesben ment. A jóképű színész utólag elárulta, hogy Willis kétszer is durván odasózott.

verekedése élesben ment. A jóképű színész utólag elárulta, hogy Willis kétszer is durván odasózott. Az Oscar-díjas Helen Mirren csak is Burce Willis miatt vállalt a filmet, mert régóta szeretett volna vele dolgozni.

A színésznő hetekig tanult lőni, sőt a végére annyira profi lett, hogy pislogás nélkül is képes volt lőni.

Helen Mirren csak Burce Willis miatt vállalta el a szerepet (Fotó: MPP / Bestimage)

A kissé paranoiás Marvin szerepére eredetileg John C. Reilly volt kiszemelve, ám végül John Malkovich kapta a szerepet.

szerepére eredetileg volt kiszemelve, ám végül John Malkovich kapta a szerepet. Az eredeti forgatókönyvben Marvinnak kisebb szerepe lett volna, de Malkovich annyira jól hozta a figurát, hogy sokkal több játékidőt kapott a tervezettnél.

Morgen Freeman kevesebb akciódús jelenetet tudott vállalni, ugyanis egy vállsérülés nehezítette a forgatás idején hetven körüli színészt.

kevesebb akciódús jelenetet tudott vállalni, ugyanis egy vállsérülés nehezítette a forgatás idején hetven körüli színészt. Mary-Louise Parker félt Bruce Willistől. A színésznő és a nagybeteg sztár azonban azonnal egy hullámhosszra került.

John Malkovich annyira élte a figurát, hogy sokkal nagyobb lett a szerepe (Fotó: MPP / Bestimage)