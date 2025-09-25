Ettől mindenkinek könnybe lábad a szeme: így ölelik Bruce Willis lányai nagybeteg apjukat

Mint arról korábban már beszámoltunk, Bruce Willis már jó pár éve visszavonult a színészettől, miután előbb afáziát, majd ezt követően frontotemporális demenciával diagnosztizálták. A színész állapota egyre jobban romlik, ami nagyon aggasztja a rajongókat.

Bruce Willis Fotó: Steven Bergman / AFF-USA.COM

Sőt nemrégiben Emma Heming Willis drámai döntést hozott, ugyanis elköltöztette férjét az otthonukból, ugyanakkor mindenkit megnyugtatott, hogy közösen döntöttek így, lányaik érdekében. Időközben pedig kiderült, hogy nem maradt magára a Die Hard sztárja, felesége, gyermekei, és még a barátai is nap mint nap meglátogatják őt az új lakóhelyén. Bruce Willis lányai Tallulah Willis, és Scout Willis még képeket is posztolt róla, hogy hogyan kell elképzelnünk az új élethelyzetüket.

Scout pedig most egy friss fotósorozattal jelentkezett az Instagram-oldalán, amelyen a rajongók betekintést nyerhetnek abba, hogy hogyan telnek a hétköznapjaik. Ezekről a képekről nem hiányozhattak a szókereső játékok, és az olyan szívmelengető pillanatok, mint amikor a büszke édesapa csillogó szemekkel öleli magához a nagylányait - írja a Life.hu.