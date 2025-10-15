Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Teréz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Bruce Willis gyerekei már gyászolnak, a felesége attól tart, hogy soha többé nem fognak felépülni

Bruce Willis
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 15. 12:38
gyászEmma Hemingdemencia
A család rengeteget küzd a színész diagnózisa miatt.

Bruce Willis gyermekei már most gyászolnak, miután a Drágán add az életed! színészénél demenciát diagnosztizáltak. Felesége már többször is beszélt a család nehéz helyzetéről, de nemrég bevallotta, hogy szerinte ebből a fájdalomból nem fognak felépülni.

Bruce Willis diagnózis óta családja teljesen összetört.
Bruce Willis diagnózis óta családja teljesen összetört. Fotó: Harry Norton /  Northfoto

Bruce Willis betegsége ellenére is küzd a család

A hollywoodi sztár felesége, Emma Heming azóta próbál megbirkózni a valósággal, amióta férjénél 2023-ban hivatalosan frontotemporális demenciát állapítottak meg. Bár a család még mindig igyekszik megbékélni az apa betegségével, a színész felesége elárulta, hogy minden körülményt figyelembe véve jól vannak.

Emma nemrég a Vogue Australia-nak beszélt arról, milyen hatással van férje állapota fiatal gyermekeikre.

Gyászolnak, nagyon hiányzik nekik az apjuk. Fontos pillanatokat hagy ki az életükből, és ez nehéz nekik, de a gyerekek ellenállóak, bár régen utáltam, amikor ezt hallottam, mert az emberek nem értették, min megyünk keresztül... Nem tudom, hogy a gyerekeim valaha képesek lesznek-e teljesen talpra állni, de tanulnak, ahogy én is

- mondta a színész felesége.

Elmondta azt is, hogy mostohalánya, Scout, Emma új könyvéből szokott idézni egy gondolatot: "A gyász az ára annak, hogy valakit ilyen mélyen szeretünk."

Már csak férje testbeszédéből olvas Emma

Emma az új könyvében, The Unexpected Journey-ben részletesen ír férje betegségének lefolyásáról, és arról, hogyan változott meg a család élete. A könyv elején feltárja, hogy Willis már nem tud vele kommunikálni.

Mivel Bruce nem tud kommunikálni velem, minden döntést nekem kell meghoznom helyette. Nem tudom megkérdezni tőle, hogyan érzi magát, mi a baja, vagy hogy fáj-e valamije. Ehelyett a testbeszédéből és a szeméből próbálom kiolvasni, mi bántja, mit él át. Ezt ahhoz az ösztönhöz hasonlítom, amit egy szülő érez a gyermeke iránt.

A színész felesége könyvében kihangsúlyozta, hogy minden ápolói út magányos, de a demencia esetében a kommunikáció hiánya egy sokkal elszigeteltebb helyzetet hoz létre - írta a Mirror.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu