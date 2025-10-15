Bruce Willis gyerekei már gyászolnak, a felesége attól tart, hogy soha többé nem fognak felépülni

Bruce Willis gyermekei már most gyászolnak, miután a Drágán add az életed! színészénél demenciát diagnosztizáltak. Felesége már többször is beszélt a család nehéz helyzetéről, de nemrég bevallotta, hogy szerinte ebből a fájdalomból nem fognak felépülni.

Bruce Willis diagnózis óta családja teljesen összetört. Fotó: Harry Norton / Northfoto

Bruce Willis betegsége ellenére is küzd a család

A hollywoodi sztár felesége, Emma Heming azóta próbál megbirkózni a valósággal, amióta férjénél 2023-ban hivatalosan frontotemporális demenciát állapítottak meg. Bár a család még mindig igyekszik megbékélni az apa betegségével, a színész felesége elárulta, hogy minden körülményt figyelembe véve jól vannak.

Emma nemrég a Vogue Australia-nak beszélt arról, milyen hatással van férje állapota fiatal gyermekeikre.

Gyászolnak, nagyon hiányzik nekik az apjuk. Fontos pillanatokat hagy ki az életükből, és ez nehéz nekik, de a gyerekek ellenállóak, bár régen utáltam, amikor ezt hallottam, mert az emberek nem értették, min megyünk keresztül... Nem tudom, hogy a gyerekeim valaha képesek lesznek-e teljesen talpra állni, de tanulnak, ahogy én is

- mondta a színész felesége.

Elmondta azt is, hogy mostohalánya, Scout, Emma új könyvéből szokott idézni egy gondolatot: "A gyász az ára annak, hogy valakit ilyen mélyen szeretünk."

Már csak férje testbeszédéből olvas Emma

Emma az új könyvében, The Unexpected Journey-ben részletesen ír férje betegségének lefolyásáról, és arról, hogyan változott meg a család élete. A könyv elején feltárja, hogy Willis már nem tud vele kommunikálni.

Mivel Bruce nem tud kommunikálni velem, minden döntést nekem kell meghoznom helyette. Nem tudom megkérdezni tőle, hogyan érzi magát, mi a baja, vagy hogy fáj-e valamije. Ehelyett a testbeszédéből és a szeméből próbálom kiolvasni, mi bántja, mit él át. Ezt ahhoz az ösztönhöz hasonlítom, amit egy szülő érez a gyermeke iránt.

A színész felesége könyvében kihangsúlyozta, hogy minden ápolói út magányos, de a demencia esetében a kommunikáció hiánya egy sokkal elszigeteltebb helyzetet hoz létre - írta a Mirror.