Kannibálnak kiáltották ki, most mégis visszatér Hollywoodba Armie Hammer

Nem túl ritka eset az, mikor Hollywood egyik nagy ígérete valamilyen függősége miatt nem képes azt a pályát befutni, amit sokan vizionálnak számára. Ezek az addikciók általában alkoholhoz vagy a kábítószerekhez kapcsolhatók, elég csak Lindsay Lohan sorstragédiájára gondolni, ám Armie Hammer esete ettől sokkal brutálisabb volt. Az olyan mozikkal, mint Social Network, a Leonardo DiCaprio-féle J. Edgar vagy a Margot Robbie-t ismét pszichopatává változtató Luca Guadagnino Szólíts a neveden című műve, a karrierjét tégláról téglára alaposan felépítő szívtipró munkája mindössze pár nap alatt dőlt romba néhány éve, mikor vérfagyasztó dologgal vádolta meg több exe is: Armie Hammer az emberhús rabja volt.
Armie Hammer botránya még 2021-ben tört ki, mikor egyik volt barátnője, Paige Lorenze kitálalt a sajtónak a színész erőszakos és furcsa viselkedéséről, valamint az emberhús iránti gyomorforgató vonzalmáról. Az exbarátnő elmondása szerint Hammer nemcsak képletesen, hanem a szó szoros értelmében is fel akarta falni szerelmét, erről pedig egy lapnak részletesebben is beszámolt még korábban.
Találni akart egy orvost, aki kioperálja az alsó bordáimat, hogy megsüsse és megegye azokat. Azt mondta nekem: Nincs ezekre szükséged
− árulta el Lorenze egy magazinnak.
A merész kijelentések igazi lavinát indítottak el, Lorenze szavai erőt adtak a korábbi „áldozatoknak” is, akik hasonlóan undorító megjegyzésekről számoltak be, sőt, még néhány képernyőkép is napvilágot látott, melyeken a színész nem mindennapi üzenetei olvashatók. Természetesen hamar színre lépett a rendőrség is a történetben, ám a hatóságok nem találtak elegendő bizonyítékot, így az ügyet ejtették, és Armie Hammer nem került rácsok mögé. Ám a botrány keltette szégyenfoltot egyelőre nem tudta lemosni magáról, de talán majd most!
Az egykor még az új sérót villantó Timothée Chalamet vagy a szintén világraszóló hollywoodi visszatérésen ügyködő Johnny Depp oldalán sztároskodó Armie Hammer karrierje a botrány miatt teljesen megfeneklett, a 2022-es Halál a Níluson óta csak egy tavaly megjelent videóklipben láthatta a közönség. Utóbbiban egyébként pont egy Kannibal Ken nevű figurát alakít, mely azt mutatja, Hammer már maga mögött hagyta a múltat, és nem fél tréfát űzni az esetből.
A visszatérést a nagy vászonra viszont most egy western hozza el számára. A Thomas Jane vagy William H. Macy társaságában forgatott film bár minden bizonnyal nem lesz kasszarobbantó sikerprojekt, de talán visszahelyezi Hammert Hollywood vérkeringésébe. Egy viszont biztos: Már senki sem fog ugyanolyan szemmel nézni az Armie Hammer-filmekre, mint azelőtt.
