A pokolból jött vissza: Lindsay Lohan felismerhetetlenre torzult és lecsukatta magát – Itt a rendőrségi fotó!

22 év után ismét felrobbantotta a filmszínházak jegypénztárait Lindsay Lohan és Jamie Lee Curtis párosa. Azok viszont, akik lemaradtak a Nem férek a bőrödbe 2. részéről, ne csüggedjenek, hiszen hamarosan otthonuk kényelméből járhatnak utána, miért is beszélt hetekig a fél internet Jamie Lee Curtis melleiről, illetve hogyan támasztotta fel Lohan kisasszony a karrierjét. Utóbbi egyébként azért különösen érdekes, mert az Anyád-apád idejöjjön! cuki kislányából mindössze pár év leforgása alatt lett lecsúszott alkoholista a 2000-es években, a színésznő pedig a poklot megjárva állt fel a padlóról, és visszatérése itt még közel sem ért véget.

Lindsay Lohan a Disney-filmek állandó visszatérője, és a jövő nagy reménysége volt még bő 20 éve, azóta azonban a poklot is megjárta a színésznő (Fotó: BEImages)

Börtönlakóból ismét Disney-sztár lett Lindsay Lohan

Bár 2003-ban még óriási jövőt jósoltak neki, Lindsay Lohan élete viszont merőben másként alakult, mint ahogy azt rajongói vagy éppen saját maga várta volna. Mielőtt karrierje az egekbe szökkenhetett volna, az alkohol a mélybe rántotta azt. Lohan több alkalommal is ittasan vezetett, így a forgatások helyett az elvonókat, a tárgyalótermeket, és büntetésvégrehajtó intézetek épületeit kellett látogatnia.

A Lindsay Lohan-filmek egy darabig szüneteltek, az új mozik trailere helyett a színésznő rendőrségi fotója pörgött a neten (Fotó: Los Angeles Co. Sheriff)

Pályafutása ennek köszönhetően alaposan megfeneklett, elkerülték őt a felkérések. Ezzel egy időben pedig az egykori Disney-szépség külseje is drasztikusan megváltozott, arca a túlzott alkoholfogyasztás, valamint a plasztikai beavatkozások következtében eltorzult, rajongói szó nélkül, maximum megrémülve sétáltak el mellette az utcán.

Lindsay Lohan filmbeillő történetet vívott meg saját maga démonaival, az abszolút mélypont 2010 környékén volt, mikor a tárgyalótermekben is teljesen felismerhetetlenül jelent meg (Fotó: UPI Photo / eyevine)

Lindsay Lohan viszont nem adta fel, a 2010-es években próbálta magát visszaküzdeni Hollywood vérkeringésébe, több-kevesebb sikerrel. Leginkább csak B-filmekben kapott lehetőséget, feltűnt például a hamarosan új epizóddal jelentkező Horrorra akadva-franchise borzalmasan gyenge 5. fejezetében Charlie Sheen oldalán, de más választása nem volt, be kellett érnie azzal, ami van. A türelemnek és a kitartásnak idővel beérett a gyümölcse, Lohan időközben a magánéletét is ráncba szedte, a Netflix-szel pedig több filmre szóló szerződést kötött a COVID-járványt követően, idén pedig már a Nem férek bőrödbe 2-vel szabályosan letarolta a mozikat.