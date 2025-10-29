A pokolból jött vissza: Lindsay Lohan felismerhetetlenre torzult és lecsukatta magát – Itt a rendőrségi fotó!

22 év után ismét felrobbantotta a filmszínházak jegypénztárait Lindsay Lohan és Jamie Lee Curtis párosa. Azok viszont, akik lemaradtak a Nem férek a bőrödbe 2. részéről, ne csüggedjenek, hiszen hamarosan otthonuk kényelméből járhatnak utána, miért is beszélt hetekig a fél internet Jamie Lee Curtis melleiről, illetve hogyan támasztotta fel Lohan kisasszony a karrierjét. Utóbbi egyébként azért különösen érdekes, mert az Anyád-apád idejöjjön! cuki kislányából mindössze pár év leforgása alatt lett lecsúszott alkoholista a 2000-es években, a színésznő pedig a poklot megjárva állt fel a padlóról, és visszatérése itt még közel sem ért véget.
Bár 2003-ban még óriási jövőt jósoltak neki, Lindsay Lohan élete viszont merőben másként alakult, mint ahogy azt rajongói vagy éppen saját maga várta volna. Mielőtt karrierje az egekbe szökkenhetett volna, az alkohol a mélybe rántotta azt. Lohan több alkalommal is ittasan vezetett, így a forgatások helyett az elvonókat, a tárgyalótermeket, és büntetésvégrehajtó intézetek épületeit kellett látogatnia.
Pályafutása ennek köszönhetően alaposan megfeneklett, elkerülték őt a felkérések. Ezzel egy időben pedig az egykori Disney-szépség külseje is drasztikusan megváltozott, arca a túlzott alkoholfogyasztás, valamint a plasztikai beavatkozások következtében eltorzult, rajongói szó nélkül, maximum megrémülve sétáltak el mellette az utcán.
Lindsay Lohan viszont nem adta fel, a 2010-es években próbálta magát visszaküzdeni Hollywood vérkeringésébe, több-kevesebb sikerrel. Leginkább csak B-filmekben kapott lehetőséget, feltűnt például a hamarosan új epizóddal jelentkező Horrorra akadva-franchise borzalmasan gyenge 5. fejezetében Charlie Sheen oldalán, de más választása nem volt, be kellett érnie azzal, ami van. A türelemnek és a kitartásnak idővel beérett a gyümölcse, Lohan időközben a magánéletét is ráncba szedte, a Netflix-szel pedig több filmre szóló szerződést kötött a COVID-járványt követően, idén pedig már a Nem férek bőrödbe 2-vel szabályosan letarolta a mozikat.
A vörös streamingóriás platformján 2022 óta már több alkotásban megfordult, szerepelt a Karácsonyi románcban, Az ír kívánságban vagy A mi kis titkunkban is, ám a színésznő úgy érzi, készen áll arra, hogy karrierje ismét szintet lépjen, más műfajokban látná magát a jövőben:
Persze mindig is szerettem volna volna ilyen filmeket csinálni, amik örömöt okoznak az embereknek, és összehozza őket, de most már úgy vagyok vele, hogy már szívesen csinálnék valami mást. Nem ragadhatok le az ilyen moziknál örökre
− nyilatkozta még korábban a 39 éves színésznő.
Bár a komolyabb filmszerepek eddig még nem találták meg Lindsay Lohant, pedig már magát Martin Scorsese-t is körbeudvarolta, a Disney+ kínálatába hamarosan felkerülő Már megint nem férek a bőrödbe sikerei olyan ajtókat nyithatnak meg előtte, amiről néhány évvel ezelőtt még álmodni sem mert. Egy drámai tévéprojekt viszont már így is készülőben van, Lohan ugyanis jelenleg a Csillagainkban a hiba főszereplőjével, Shailene Woodley-val forgatja a Count My Lies című miniszériát, ami egy hazugságokkal teli háztartásba belecsöppenő dadusról szól.
A Már megint nem férek a bőrödbe 2025. november 12-étől lesz elérhető a Disney+ felületén, a film előzetesét pedig itt meg is nézheted:
