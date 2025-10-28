„Nem akarom bántani őt” — Anthony Hopkins talán soha nem békül ki egyetlen lányával

Sir Anthony Hopkins a filmvilág egyik legszeretetetteb színésze, aki még a kevésbé jó filmekben is kitűnik klasszis és sokrétű játékával. Legismertebb alakítása a vérfagyasztó sorozatgyilkos szerepében volt a Hannibal trilógiában (A bárányok hallgatnak, Hannibal, A vörös sárkány) de a Westworld sorozatban és A két pápában is fontos szerepet játszott, a teljesség igénye nélkül. Rajongóival a mai napig tartja a kapcsolatot Facebookon aranyos videóival, valamennyit számtalan reakció és kedves komment is fogad. Hiába ugyan a világ szeretete, a számára egyik legfontosabb személlyel, a lányával nem sikerült egyenesbe hozni a kapcsolatukat.
A 87 éves színésznek egyetlen gyermeke van, az 57 éves Abigail Hopkins, aki az első feleségétől, Petronella Bakertől származik. A lánygyermek fiatal volt, amikor szülei 1972-ben elváltak, melyet követően Anthony Hopkins kétszer házasodott, legutoljára a ma is mellette tartó Stella Arroyaveval. A New York Timesnak adott interjújában Hopkins elmondta, hogy a feleségével meghívták őt az otthonukba, de egy válasz se jött a lányuktól és elmondása szerint ezt nem szeretnék tovább forszírozni:
Ha nehezteléssel akarod tölteni az életed, tégy úgy. Ez nálam nincs a pakliban. Neheztelhetnék a múlt miatt, de az halál. Nem élsz igazán. Magadba kell vésned egy dolgot: mind tökéletlenek vagyunk. Nem vagyunk szentek. Mind bűnösek és szentek vagyunk egyszerre, vagy nevezzük bárhogy.
Anthony Hopkins bár a New York Times riporterével beszélt, a megfogalmazása mégis kifelé érződik. Úgy beszél, mint aki egyenesen a lányának üzen a médiaplatformon keresztül:
Azt tesszük, amit tudunk. Az élet fájdalmas. Néha megsértünk embereket, néha mi sérülünk. De nem élhetsz ezekkel együtt. Azt kell mondani: lépj túl rajta, és ha nem tudsz, rendben van, sok sikert. Én nem ítélkezem. De megtettem, amit tudtam. Ennyi. Ez mind, amit el tudok mondani.
A színészklasszist arról is kérdezték, hogy reméli-e, hogy a lánya elolvassa az életrajzi könyvét, mire a színész igen nyersen válaszolt:
Erre nem válaszolok. Nem, nem érdekel. (...) Váltsunk témát, nem akarom bántani őt.
Egy korábbi interjúja szerint olyannyira nem tartják a kapcsolatot, hogy egyszerűen azt se tudja, hogy nagypapa lett-e már legutóbbi találkozásuk óta.
Abigail Hopkins egyébként az évek alatt zenészként lett híres. 2020-ban hármas stádiumú rákkal diagnosztizálták, 2024-ben pedig egy dokumentum rövidfilmet írt és rendezett Under This Sky címen, mely saját rákos tapasztalatait meséli el. Élete jelentős részét a színésztől távol töltötte tőle. Legutoljára 2006-ban beszélt a nyilvánosság előtt kapcsolatukról, amikor is elmondta, hogy a békéjüknek kétoldalúnak kell lennie:
Nem tudom, hogy állnék hozzá. Soha nem voltunk igazán közel. Soha nem beszéltünk a világ nagy dolgairól, mert a kapcsolatunk mindig változó volt. Soha nem éreztem, hogy ezeket vele kellene megbeszélnem. Szeretem az apámat. Támogató volt velem. Kívánom neki a legjobbakat, de a függetlenségemet megtaláltam a zenében. Időre van szükségem, hogy kimozduljak az árnyékból.
Külső szemmel nehéz megállapítani, mi lehetett a köztük lévő galiba hátterében. Valahol mindketten nyitottak lehetnek egy kiegyensúlyozott kapcsolatra, de a köztük lévő kommunikációs gátak ezt valahogy mégsem teszik lehetővé, illetve a lányban talán nincs is organikus igény, hogy a kapcsolatuk jobb lehessen.
