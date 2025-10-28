„Nem akarom bántani őt” — Anthony Hopkins talán soha nem békül ki egyetlen lányával

Sir Anthony Hopkins a filmvilág egyik legszeretetetteb színésze, aki még a kevésbé jó filmekben is kitűnik klasszis és sokrétű játékával. Legismertebb alakítása a vérfagyasztó sorozatgyilkos szerepében volt a Hannibal trilógiában (A bárányok hallgatnak, Hannibal, A vörös sárkány) de a Westworld sorozatban és A két pápában is fontos szerepet játszott, a teljesség igénye nélkül. Rajongóival a mai napig tartja a kapcsolatot Facebookon aranyos videóival, valamennyit számtalan reakció és kedves komment is fogad. Hiába ugyan a világ szeretete, a számára egyik legfontosabb személlyel, a lányával nem sikerült egyenesbe hozni a kapcsolatukat.

Az örök sármos Anthony Hopkins nincs jó viszonyban egyetlen lányával (Fotó: Richard Harbaugh)

Anthony Hopkins számára csak egy valaki hiányzik a boldogsághoz

A 87 éves színésznek egyetlen gyermeke van, az 57 éves Abigail Hopkins, aki az első feleségétől, Petronella Bakertől származik. A lánygyermek fiatal volt, amikor szülei 1972-ben elváltak, melyet követően Anthony Hopkins kétszer házasodott, legutoljára a ma is mellette tartó Stella Arroyaveval. A New York Timesnak adott interjújában Hopkins elmondta, hogy a feleségével meghívták őt az otthonukba, de egy válasz se jött a lányuktól és elmondása szerint ezt nem szeretnék tovább forszírozni:

Ha nehezteléssel akarod tölteni az életed, tégy úgy. Ez nálam nincs a pakliban. Neheztelhetnék a múlt miatt, de az halál. Nem élsz igazán. Magadba kell vésned egy dolgot: mind tökéletlenek vagyunk. Nem vagyunk szentek. Mind bűnösek és szentek vagyunk egyszerre, vagy nevezzük bárhogy.

Anthony Hopkins bár a New York Times riporterével beszélt, a megfogalmazása mégis kifelé érződik. Úgy beszél, mint aki egyenesen a lányának üzen a médiaplatformon keresztül:

Azt tesszük, amit tudunk. Az élet fájdalmas. Néha megsértünk embereket, néha mi sérülünk. De nem élhetsz ezekkel együtt. Azt kell mondani: lépj túl rajta, és ha nem tudsz, rendben van, sok sikert. Én nem ítélkezem. De megtettem, amit tudtam. Ennyi. Ez mind, amit el tudok mondani.

A színészklasszist arról is kérdezték, hogy reméli-e, hogy a lánya elolvassa az életrajzi könyvét, mire a színész igen nyersen válaszolt:

Erre nem válaszolok. Nem, nem érdekel. (...) Váltsunk témát, nem akarom bántani őt.

Egy korábbi interjúja szerint olyannyira nem tartják a kapcsolatot, hogy egyszerűen azt se tudja, hogy nagypapa lett-e már legutóbbi találkozásuk óta.