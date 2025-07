Agyevő kannibál és baltás író: ezektől a pszichopatáktól rettegnek a mozirajongók

Richard Gere fia Homer Gere maga is színész lett, akárcsak elődje, de a szerepeik még csak össze sem hasonlíthatók. A fiatal sztár egy gyilkos karakterét formálja majd meg, ugyanis most kapta meg Bret Easton Ellis, az Amerikai Pszicho írójának új könyve, a Szilánkok alapján készülő sorozat egyik főszerepét, amiben egy rejtélyes, talán nem is teljesen százas tinit játszik. A 17 éves fiú keresi önmagát a nyolcvanas évek Los Angeles-i úrigyerekei között, akiknek bepillantást szextől túlfűtött világába. Ide érkezik egy nap a rejtélyes Robert Mallory, aki pont akkor tűnik fel a környéken, amikor a Pákász névre keresztel sorozatgyilkos, valamint egy különös szekta is működésbe lendül. Gyilkost játszani persze cseppet sem egyszerű feladat, de akadtak már jó néhányan Hollywood történetében, akik olyan hátborzongatóan hozták a pszichopatát, hogy már egyetlen pillantásuktól rettegtünk. Mutatjuk a kedvenceinket.

Homer Gere őrületes szerepben tűnik fel hamarosan a filmvásznon, pszichopata tinit alakít majd Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Temészetesen mi mással is kezdhetnénk, mint a legendás és egyben kétes hírű rendező, Alfred Hitchcock 1960-as Psycho című klasszikusából ismert, jóravalónak tűnő Norman Bates karakterével. A férfi démoni anyja árnyékában él, egy istenháta mögötti motelben, amikor egy csinos tolvaj megszáll nála egy északára. A mama azonnal akcióba lendül, ugyanis nem tűri a feslett nőszemélyeket a környezetében. Norman figurája sokkal inkább áldozat, dacára annak a sok szörnyűségnek, amit az anyja nevében követ el. Anthony Perkins hátborzongó alakítása és a film utolsó pillanata a léggyel azonban kétséget sem hagy afelől, hogy Norman legbelül valódi szörnyeteg.

Homer Gere nem érhet Jack Nicolson nyomába

A Ragyogás főszereplője Jack Torrence írói inspirációra vágyik, míg a felesége látványosan nem tud magával mit kezdeni, a kisfia, Danny pedig egész nap a lábbal hajtható autójával köröz a végtelen folyosókon, amíg nem talál új barátokat. Az elzártság és a ház "egykori lakói" egyre nagyobb hatással vannak a kiégett, középkorú férfira, aki új lakókkal szeretné bővíteni a legendás épületet, de ehhez egy baltára és egy jeges labirintusra is szüksége van. Jack Nicholson ördögi arckaraktere már önmagában elég egy 12 alkalmas pszichiátria kezelésre, de amikor Johnny beveri az ajtót a baltával, akkor vált a figura halhatatlanná...legalábbis a filmtörténetben.