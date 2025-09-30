Bruce Springsteen és az 1956-os forradalom új szemmel: 5 film és sorozat, amit látnod kell októberben!

Szépfiú játszik sorozatgyilkost, Oscar-díjas magyar film rendezőjének új alkotása érkezik, sztárzenész életébe pillanthatunk bele, előzménysztorit kapunk horrorsikerhez, és még egy jóféle skandináv fekete komédián is szórakozhatunk. Nemes Jeles László Árva című filmjét egy egész ország várja, mellette számos érdekes streaming- és mozibemutató is érkezik októberben.

Nemes Jeles László rendező új alkotása, az Árva október 23-án debütál a magyar mozikban (Fotó: Pioneer Pictures/Mozinet)



Árva, Springsteen, Ed Gein, vikingek és a Krajcáros

Szörnyeteg (Monster) 3. évad (Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori / Monster: The Ed Gein Story)

Hazai streaming premier: 10.03. (Netflix)

A sorozatgyilkosokat mindig is körbevette valami bizarr érdeklődés a közvélemény részéről, és ez a tendencia csak fokozódott, mióta a Netflix elindította a saját antológiasorozatát a témában. Minden évadban egy-egy újabb pszichopata történetét dolgozzák fel, nagyágyú színészekkel a főbb szerepekben. Jeffrey Dahmer és a Menendez testvérek után most érkezik Ed Gein (Charlie Hunnam alakításában), akinek rettenetes tettei olyan mozifilmeknek adott ihletett, mint Alfred Hitchcock Psycho-ja, a film, ami még Stephen King-et is kikészíti és A bárányok hallgatnak.

Árva

Hazai mozis premier: 10.23.

Nemes Jeles László az eddigi filmjeihez (az Oscar-díjas Saul fia, Napszállta) hasonlóan ezúttal is a magyar történelem egy szeletét dolgozza fel az új rendezésében. A bemutató dátuma árulkodó: az 1956-os forradalom áll ezúttal a filmje történetének középpontjában, a következmények felől és egy gyerek szemszögén át vizsgálva ezt sorsfordító történelmi eseményt.

Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlentől (Springsteen: Deliver Me from Nowhere)

Hazai mozis premier: 10.23.

Az elmúlt években igencsak divatba jöttek a 20. század második felének sztárzenészeiről szóló életrajzi filmek, most Bruce Springsteen is megkapja a maga mozgóképes emlékművét. Az alkotók szerint azonban ez a film szándékosan távol áll a hagyományos életrajzi moziktól, és a főhőse fiatalkorának egy különösen nehéz időszakára, mindössze egyetlen album megszületésének sztorijára koncentrál, a mindig remek Jeremy Allen White-tal a címszerepben.