Hatalmas siker Ákos filmje, komoly díjakat zsebelt be

A forgatókönyvet Ákos két saját novellájából írta. A két írás – A taxis és a Magunk maradtunk – a 2021. őszén megjelent EZT NEM LEHET MEGÚSZNI című novelláskötetében szerepel, amely komoly könyvsiker: a megjelenés óta három utánnyomást ért meg. A forgatókönyv mellett a filmzenét is Ákos jegyzi, és maga is rendezte a Papp János főszereplésével megvalósult filmet, amelyet Juhász Viktor fényképezett. A kisebb szerepeket is olyan neves színészek vállalták, mint Piros Ildikó és Eperjes Károly, Pindroch Csaba és Cseke Péter, Kubik Anna és Pápai Erika, a fiatalabb generációból ifj. Vidnyánszky Attila és Vecsei H. Miklós. A film nem sokkal a 2022. áprilisi bemutató után győzött Budapesten a Zsigmond Vilmos Magyar Operatőr Díj kisjátékfilm kategóriájában, bejutott a veszprémi Mozgókép Fesztivál döntőjébe, majd több nemzetközi fesztiválon indulva díjat nyert – Brnótól Bukarestig, Milánótól Avezzanóig, Sanghajtól Torontóig. A visszajelzések közül kiemelkedik az olasz és kanadai díj a legjobb rendezésért, valamint a legjobb fényképezést jutalmazó négy elismerés. (A film a világ több pontján még versenyben van, így remélhetőleg az itt közölt lista még nem teljes.)

– Egyszerre meglepő és megtisztelő Kanadából és Kínából is díjat nyerni egy nagyon is közép-európai alapállású filmmel. Örülök, hogy ilyen figyelmet kap a munkánk, de számomra mindig a közönség visszajelzése a legfontosabb. A torontói fesztivál szervezői például küldtek egy videót, amelyben az ottani nézők beszélnek a filmünkről. Pontosan azokat a mozzanatokat emelik ki, amelyek számomra is fontosak a filmben. Ez az igazi díj: az óceán másik oldalán is meglátják az univerzális emberi problémát a történetünkben – nyilatkozta Ákos az elismerések kapcsán.

MAGUNK MARADTUNK (2022) – a 2023. januárig kapott díjak:

- GOLD AWARD – SHORT FILM

MILAN GOLD AWARDS, Milánó, Olaszország, 2022. november

- A LEGJOBB RENDEZÉS

Golden Short Film Festival, Avezzano, Olaszország, 2nd quarter 2022/2023

- A LEGJOBB RENDEZÉS

Black & White Film Festival, Toronto, Kanada, 2023. január

- A LEGJOBB FÉNYKÉPEZÉS

Zsigmond Vilmos Magyar Operatőr Díj, Budapest, Magyarország, 2022 április

- A LEGJOBB FÉNYKÉPEZÉS

Shanghai International Short Week (SHISW), Shanghai, Kína, 2022. november

- A LEGJOBB FÉNYKÉPEZÉS

SHORT to the Point Festival, Bukarest, Románia, 2022. november

- A LEGJOBB FÉNYKÉPEZÉS

Brno Film Festival, Brno, Csehország, 2023. január

- A LEGJOBB VÁGÁS

SHORT to the Point Festival, Bukarest, Románia, 2022. november

- A LEGJOBB FILMZENE

Shanghai International Short Week (SHISW), Shanghai, Kína, 2022. november