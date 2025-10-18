Kiderült, mit csinál az Oscar után Adrien Brody: Hollywood legnagyobb sztárjával áll össze

Új lendületet adott a színésznek a második Oscar-díja, amit A brutalista című filmért kapott idén márciusban. Adrien Brody az utóbbi években inkább kisebb filmekben játszott fontos szerepeket, de a szuperprodukciók elkerülték A zongorista és a King Kong sztárját. A magyar származású színész azonban most úgy tűnik, a jövő év legizgalmasabbnak ígérkező filmjének lesz az egyik főszereplője Hollywood legnagyobb sztárja mellett.

Adrien Brody visszatér az A-ligába (Fotó: Photo Press Service/BESTIMAGE)

Adrien Brody az Oscar után is sztár marad

Az 52 éves színész az Evel Knievel on Tour című filmhez szerződött le. Az életrajzi film a motoros fenomén életéről, Evel Knievelről szól, amiben Brody az egyik főszerepet fogja alakítani. A címszerepet jelen állás szerint az Oscar-díjas Leonardo DiCaprio alakítja, mellettük a női főszerepet a legutóbb az orgazmusát kereső, haldokló nőt alakító Michelle Williams lesz. Az 1970-es években játszódó alkotást Damien Chazelle rendezi, aki a Kaliforniai álom című filmért kapott egy Oscart rendezőként, legutóbb pedig Margot Robbie és Brad Pitt főszereplésével készítette el a Babylon című filmet, ami anyagilag nagy bukás volt, ám a kritikusok szerették.

Leonardo DiCaprio motorra pattanhat hamarosan (Fotó: RW)

A film jövőre kezdhet forogni és még 2026-ban, vagy 2027-ben kerülhet a mozikba, függően attól, meddig tart Leo és a teljesen megörülő Jennifer Lawrence legújabb filmjének a forgatása, amit Martin Scorsese rendez, és a tervek szerint januártól forgatják. A What Happens at Night című pszichothriller függvénye, mikor áll újra kamera elé Bordy, aki most picit kivár, és válogat a jobbnál jobb lehetőségek közül. Érthető is, ugyanis A zongorista 2003-as Oscarja után A falu és King Kong című filmek után Bordy egyre kisebb filmekben kapott lehetőséget, és szép lassan eltűnt az A-kategóriából.