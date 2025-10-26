Kérdés nélkül lőtte agyon az édesanyát a magyar asszony! Ő volt a tökéletes szomszéd...

A Netflixen debütált A tökéletes szomszéd egy hátborzongató történetet mesél el, ami 2023-ban, Floridában történt. Az eset már akkor is nagy port kavart, a hazai sajtóban is cikkeztek róla, nem is véletlen, hiszen a magát “a tökéletes szomszédként” aposztrofáló Susan Lorincz-ről az a hír járja, hogy magyar származású. Erre leginkább csak a nevéből lehet következtetni, aminek magyar megfelelője lehet a Lőrincz Zsuzsanna, ám ezt sem a külföldi lapok, sem a bírósági iratok nem erősítették meg. Az egyetlen lehetséges bizonyíték, hogy a 60-as éveiben járó gyilkos asszony hazai földről származik, az az, hogy a testvére vezetékneve is Lorincz, így valószínűleg nem házasság útján tett szert a nagyon is ismerősen csengő vezetéknévre. A dokumentumfilm már a premier napján a Netflix toplistájának harmadik helyét foglalta el, azóta pedig feljebb is kúszott a dobogó második fokára.

A tökéletes szomszéd, aki rettegésben tartotta a környéket (Fotó: YouTube)

A tökéletes szomszéd

A 60-as éveiben járó Susan egy kis lakóközösségben élt Floridában, ahol a rendőrségi jelentések és a szomszédok beszámolói szerint is folyamatos terrorban tartotta a környéken élő gyerekeket. A nő rendszeresen kiabált velük, fenyegette őket, sőt, a fizikai erőszaktól sem riadt vissza, ami végül tragédiába torkollott.

Susan képtelen volt elviselni a gyerekzsivajt, amikor a környéken lakó csemeték focizni mertek, de azért is képes volt szitkokkal elárasztani a gyerekeket, ha ráléptek a háza előtti pázsitra. A film címével ellentétben a legborzalmasabb szomszéd volt, akit az ember el tud képzelni, bár az is kiderül, hogy a “legtökéletesebb szomszéd” jelzőt ő maga ítélte oda saját magának.

A Netflix dokumentumfilm rendőrségi testkamerák és biztonsági felvételek nyersanyagaiból lett összevágva, így bontakozik ki előttünk a történet. Ezekből a felvételekből kiderül, hogy a nő számtalan alkalommal kihívta a rendőrséget a “hangoskodó” gyerekekre, vagy a szomszédokra, a lehető legpitiánerebb ügyekben, és szinte már hobbiként űzte a folyamatos vitatkozást. Aztán megtörtént a tragédia.

Egy napon a négygyerekes Ajike Owens megelégelte Susan ténykedését, aki akkor éppen egy görkorcsolyát vágott hozzá Owens gyerekéhez. Így a nő úgy döntött, látogatást tesz Susannál. Amikor a nő ajtajához ért, Susan fogta magát, és bentről, a bezárt ajtón keresztül lelőtte az édesanyát. Ő maga hívta a segélyhívót, és azt mondta a diszpécsernek, hogy azért lőtt, mert állítása szerint Owens rá akarta törni az ajtót, ő pedig csak meg akarta védeni magát. Ajike Owens még életben volt, amikor a mentők kiérkeztek a helyszínre, de később a kórházban belehalt sérüléseibe. Susan Lorinczet bilincsben vitték el kihallgatásra.