Úristen! Ő tényleg Charlie Hunnam? Itt vannak az első képek a Szörnyeteg 4. évadának forgatásáról

Idén már harmadik alkalommal nyerhettünk betekintést a Netflix jóvoltából az amerikai kriminológia legbetegebb fejezeteibe. Noha a Szörnyeteg Az Ed Gein-sztori alcímre keresztelt 3. évada kapott hideget és meleget is a nézőktől, valamint a kritikusok torkán is fennakadt, ez egy percig sem tántorította el a streamingszolgáltatót, és máris belekezdett a következő fejezet elkészítésébe. Az új szezon ráadásul rendhagyó lesz, hiszen az eddigi évadokban mindig külön-külön sztorikat elmesélő sorozat történetében először tér vissza színész egy korábbi felvonásból.

Charlie Hunnam a legnézettebb Netflix-sorozatok listáját hetekig vezető Szörnyeteg 3. évada után a következő fejezet kedvéért is látványos átalakulást vállalt be (Fotó: YouTube)

Szörnyeteget fotóztak Los Angeles utcáin

Úgy tűnik, Charlie Hunnamet mégsem zavarták annyira a rémálmoktól forgolódó éjszakák, melyek a Szörnyeteg 3. évadának készítése alatt kínozták. A Huligánok, valamint a Kemény motorosok szőke szívtiprója ugyanis egy újabb évadra is leszerződött a Netflix-szel, hogy a Szörnyeteg követező vérfagyasztó sztoriját elmesélje, ezzel pedig történelmet ír az angol színész. Az egykori Arthur király a stáb többi tagjával együtt már bele is vetette magát a munkába, a szemfüles paparazzók pedig le is kapták az ismét hajmeresztő átalakuláson keresztülment Hunnamet és jól öltözött színésztársait Los Angelesben.

A már-már felismerhetetlen Charlie Hunnamet parókában, álszakállal és barna köntösben kapták lencsevégre, ám nem róla készült az egyetlen érdekes felvétel. Először láthattuk a jövő Hollywoodjának nagy ígéretét, a szinte zéró tapasztalattal a főszerepre beválogatott Ella Beatty-t is. A 25 éves színésznő, aki mellett Hunnam csak másodhegedűs lesz, rózsaszín szoknyában és ekrü színű, buggyos ujjú ingben virít ki a tömegből. Törékeny külleme viszont senkit se tévesszen meg, nem ok nélkül lett egy Szörnyeteg címre hallgató show főhősnője.

Mikor érkezik a Netflix negyedik horrorsztorija?

Bár a Szörnyeteg 3. évada Ed Gein rémtetteivel egészen az '50-es évekig repítette vissza a nézőket, a következő fejezetben még többet, egészen a 19. század végéig lapozunk vissza a történelemkönyvben. Lizzie Borden tragikusan brutális, ugyanakkor máig be nem bizonyított gyilkosságokba torkolló életét Ella Beatty-vel, Charlie Hunnammel, valamint Vicky Kriepsszel és Rebecca Hallal a főszerepben elmesélő 4. Szörnyeteg forgatása előreláthatólag jövő év tavaszáig ki fog tartani, az évadpremier pedig a 2026-os halloweeni szezonra várható.