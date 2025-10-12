A kártyás gyilkos, aki rettegésben tartotta egész Madridot

Alfredo Galán – vagy ahogy anno a spanyol rendőrség elnevezte – “a kártyás gyilkos” története is megihlette a Netflix sorozatgyilkosokról szóló dokumentumfilmjeit. A kártyás gyilkos című minisorozat 3 epizódban mutatja be a 2003-ban Madridban lezajló eseményeket.

A kártyás gyilkos tarot lapokat hagyott az áldozatai mellett (Fotó: YouTube)

A kártyás gyilkos

A találó nevet a rendőrség adta a gyilkosnak, aki Madrid utcáin szedte áldozatait. 2003 januárjában történt az első gyilkosság egy buszmegállóban, a spanyol nagyváros egyik külső negyedében. Az áldozatot közvetlen közelről lőtték le, a holttest lábánál pedig “a kupák ásza” névre hallgató tarot kártyát hagyott az elkövető. Később kiderült, hogy nem a buszmegállós gyilkosságot kell az elsőnek tekinteni. Korábban egy férfit a saját otthonában lőttek le, fia szeme láttára, ám akkor a rendőrség még nem kötötte össze a két esetet. Egyrészt, hiányzott a híres kártyalap, másrészt a hatóságok betudták az akkoriban egyre inkább elharapódzó bűnözési hullám egy újabb tragikus eseményének. A buszmegállóban történtek után egy hónappal újabb kártyás kivégzés történt, azonban nem stimmelt a helyszín, a gyilkos pedig szemtanút is hagyott maga után. A nő, Ana koronatanú lett az ügyben, a média pedig folyamatos jelenlétet biztosított neki, ezzel tulajdonképpen halálos veszélybe sodorva a nőt. A tanúvallomása alapján készült egy fantomkép a tettesről, ami alapján a hatóságok elindították a nyomozást. Ám a következő gyilkosság ismét zsákutcába sodorta őket. Szintén maradt egy szemtanú, akire a gyilkos háromszor is rálőtt, azonban a nő túlélte a sérüléseket, és egy teljesen más személyleírást adott a támadóról, mint a korábbi túlélő Ana. A spanyol rendőrség szinte egyhelyben toporgott, a sajtó a nyakukban lihegett az információért, és ha ez nem lett volna elég, közeledett a választás napja. A madridi lakosság teljes rettegésben élt, így cselekedni kellett. A nyomás hatására a rendőrség pedig óriási hibát vétett. A koronatanút beidézték egy szembesítésre, ahol a nő felismerni vélte a gyilkost, akit ez alapján előállítottak, bár valójában semmilyen más bizonyíték nem szólt ellene. A rendőrség tehetetlen volt, viszont eredményt kellett produkálni a választások miatt.