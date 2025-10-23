Amikor a moziban is lyukas zászló lobog: ezeket a filmeket látnod kell 1956-ról

Családi történetek, hazai szuperprodukció Hollywood szellemében, amerikai dokumentumfilm, pesti vagánymozi, apakereső gyermeki sztori: mind-mind kapcsolódnak valahogy a forradalomhoz. 1956 eseményeit számos sikeres alkotás dolgozta már fel, közülük is a legjobbakat szedtük össze.

Az Árva című film az 1956-os forradalom utóéletét mutatja be fotó: NFI

1956-os forradalom a moziban

Szamárköhögés (1986)

Milyen volt a forradalom alulnézetből? Még pontosabban egy hétköznapi család szemszögéből? Gárdos Péter az 1956-os forradalom idején játszódó remek filmjében egy nagyobbacska család marad összezárva egy picike pesti lakásban, miközben kint zajlik a történelem. Ennek a famíliának a tagjait olyan legendás színészek alakítják, mint Törőcsik Mari vagy Garas Dezső. A jelent, melyben a nyugaton élő rokonoknak, kódokkal próbálják meg elmesélni telefonon, mi is történik idehaza, a magyar filmtörténet egyik legmeghatározóbb pillanata.

Eldorádó (1988)

A rendszerváltás előtt nem lehetett olyan filmeket készíteni, amik direktben -és realistán - beszéltek volna az 1956-os eseményekről. A diktatúra enyhülésével akad azonban pár alkotás, amiben már érintették a témát a magyar filmesek. Az elsők között az Eldorádó emelkedett ki, amiben Bereményi Géza a saját családtörténetét vitte emlékezetes módon mozivászonra. A film utolsó fejezetében az egykor nagyhatalmú kereskedőkirály-nagyapának kell szembesül azzal, hogy 1956 után nagyot fordult a világ.

Szabadság, szerelem (2006)

A forradalom 50. évfordulójának alkalmából az állami mecenatúra tematikus programjának köszönhetően számos film készült 1956-ról, de közülük kevés sikeredett maradandóra. A Szabadság, szerelem mindenképpen kiemelkedett a sorból, már csak költségvetését és vállalását tekintve is, hiszen egy hazai szuperprodukció keretében, hollywoodi dramaturgia mentén meséli el a tankönyvekből ismert történelmi eseményeket, párhuzamba állítva azt a magyar vízilabdaválogatott világhírű olimpiai szereplésével. A film producere, a néhai Andy Vajna volt, a főszerepekben Csányi Sándor, Dobó Kata és Fenyő Iván látható.