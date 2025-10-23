Amikor a moziban is lyukas zászló lobog: ezeket a filmeket látnod kell 1956-ról

Családi történetek, hazai szuperprodukció Hollywood szellemében, amerikai dokumentumfilm, pesti vagánymozi, apakereső gyermeki sztori: mind-mind kapcsolódnak valahogy a forradalomhoz. 1956 eseményeit számos sikeres alkotás dolgozta már fel, közülük is a legjobbakat szedtük össze.
Milyen volt a forradalom alulnézetből? Még pontosabban egy hétköznapi család szemszögéből? Gárdos Péter az 1956-os forradalom idején játszódó remek filmjében egy nagyobbacska család marad összezárva egy picike pesti lakásban, miközben kint zajlik a történelem. Ennek a famíliának a tagjait olyan legendás színészek alakítják, mint Törőcsik Mari vagy Garas Dezső. A jelent, melyben a nyugaton élő rokonoknak, kódokkal próbálják meg elmesélni telefonon, mi is történik idehaza, a magyar filmtörténet egyik legmeghatározóbb pillanata.
A rendszerváltás előtt nem lehetett olyan filmeket készíteni, amik direktben -és realistán - beszéltek volna az 1956-os eseményekről. A diktatúra enyhülésével akad azonban pár alkotás, amiben már érintették a témát a magyar filmesek. Az elsők között az Eldorádó emelkedett ki, amiben Bereményi Géza a saját családtörténetét vitte emlékezetes módon mozivászonra. A film utolsó fejezetében az egykor nagyhatalmú kereskedőkirály-nagyapának kell szembesül azzal, hogy 1956 után nagyot fordult a világ.
A forradalom 50. évfordulójának alkalmából az állami mecenatúra tematikus programjának köszönhetően számos film készült 1956-ról, de közülük kevés sikeredett maradandóra. A Szabadság, szerelem mindenképpen kiemelkedett a sorból, már csak költségvetését és vállalását tekintve is, hiszen egy hazai szuperprodukció keretében, hollywoodi dramaturgia mentén meséli el a tankönyvekből ismert történelmi eseményeket, párhuzamba állítva azt a magyar vízilabdaválogatott világhírű olimpiai szereplésével. A film producere, a néhai Andy Vajna volt, a főszerepekben Csányi Sándor, Dobó Kata és Fenyő Iván látható.
A már említett magyar vízilabdaválogatott világhírű olimpiai története 1956-os Melbourne-i olimpián zajlott, ahol a forradalmi Budapestről érkező csapat az elődöntőben épp a Szovjetunió válogatottjával csapott össze. A budapesti utcák után a medencében is vér folyt, ez pedig szerte a világon az újságok címlapjára került. A különleges történetet, - ami többek között Lucy Liu és Quentin Tarantino produceri közreműködésével jött létre - korabeli főszereplők drámai visszaemlékezéseiből ismerhetjük meg.
Miért ne lehetne az '56-os pesti vagányokról egy menő filmet csinálni? Ezzel próbálkozott meg Vágvölgyi B. András az amerikai szerzői mozikra is gyakran kikacsintó rendezésében. A korabeli érzékletes flaszternyelv-használata mellett számos kultikus figurát vonultat fel a film a régmúlt hősei és a jelenkor sztárjai közül is.
Az Oscar-díjas Nemes Jeles László az eddigi filmjeihez (Saul fia, Napszállta) hasonlóan ezúttal is a magyar történelem egyik fontos időszakát dolgozza fel az új rendezésében. Az október 23-i hazai bemutató dátuma árulkodó: az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó sorsok állnak ezúttal a filmje történetének középpontjában, amiben egy apára vágyó gyerek szemszögén át láthatjuk ezt történelemfordító időkorszakot.
