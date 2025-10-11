Ázsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Brigitta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Andy Vajna 30 éve hozott össze egy tiltott románcot Demi Moore-nak

Andy Vajna
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 11. 14:25
A szerA skarlát betűbenDemi Moore
A legendás producer és A szerrel visszatérő színésznő együtt készítették el A skarlát betű című filmet. Demi Moore rengeteg explicit jelenetet vállalt, sőt teljesen átalakította a sztorit, ami miatt a film az évtized egyik legnagyobb bukása lett.
Bors
A szerző cikkei

Provokatív szerelmi történet vagy ízléstelen szoftpornó? Sokan vitatkoznak a mai napig Demi Moore A skarlát betű című filmjéről, aminek egyik producere a néhai Andy Vajna volt. A mozikban megbukott a film, de a VHS korszak egyik legnézettebb home videója volt A szer sztárjának a szerelemprojektje. 

Demi Moore, 'The Scarlet Letter' Movie Stills
Demi Moore merész filmet készített Andy Vajnával (Fotó: Buena Vista Pictures)

Demi Moore meztelenkedett A skarlát betűben: 10 érdekesség a filmről

  • Nathaniel Hawthorne eredeti könyve egy tragikus tanmese, Demi Moore filmje egy romantikusabb történet lett, sőt boldogabb végkimenetelt adott a főhősöknek, Hesternek és Dimmesdale-nek. 
  • A forgatáshoz egy komplett falut építettek fel Kanadában a stáb számára. 
  • A film büdzséje 50 millió dollár volt, ami hatalmasnak számított akkoriban egy kosztümös romantikus dráma esetében. 
'The Scarlet Letter' Movie Stills
Moore hónapig készült a szerepre (Fotó: Buena Vista Pictures)
  • A 17. században játszódó sztori úttörőnek számított, ugyanis a látvány és hangzásvilág a kilencvenes évek zenei- és látványvilágát tükrözte, illetve a dialógosokat is modernizálták. 
  • Demi Moore birtokolta a könyjogokat, Andy Vajna mellett ő is producerként tevékenykedett a filmen. 
  • A most 62 éves Demi Moore annyira komolyan vette a szerepet, hogy még puritán imákat is megtanult, és hónapokig naponta órákat töltött korhű ruhákban és gyakorolta az akkori beszédstílust. 
'The Scarlet Letter' by Roland Joffe, USA, 1995.
A filmben sok a szerelmi jelenet, ám Gary Oldman utált Demi Moore-ral forgatni (Fotó: KPA Copyright)
  • Gary Oldman kifejezetten utált együtt dolgozni Demi Moore-ral, ami sokszor gondot okozott a szerelmi jeleneteknél. 
  • A tesztvetítések után a forgalmazó Columbia többször is újravágatta a produkciót, a nézők nem tudták követni a közismert tiltott szerelmi történetet. 
  • A film felnőtteknek való "R" besorolást kapott az explicit jelenetek miatt, sokak szerint ízestelen lett a végeredmény. 
  • A film az évtizede egyik legnagyobb bukása lett, számos Arany Málna-jelölést kapott, Demi Moore lett az év legrosszabb színésznője például. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu