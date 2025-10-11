Andy Vajna 30 éve hozott össze egy tiltott románcot Demi Moore-nak

A legendás producer és A szerrel visszatérő színésznő együtt készítették el A skarlát betű című filmet. Demi Moore rengeteg explicit jelenetet vállalt, sőt teljesen átalakította a sztorit, ami miatt a film az évtized egyik legnagyobb bukása lett.
Gary Oldman kifejezetten utált együtt dolgozni Demi Moore-ral, ami sokszor gondot okozott a szerelmi jeleneteknél.
A tesztvetítések után a forgalmazó Columbia többször is újravágatta a produkciót, a nézők nem tudták követni a közismert tiltott szerelmi történetet.
A film felnőtteknek való "R" besorolást kapott az explicit jelenetek miatt, sokak szerint ízestelen lett a végeredmény.
A film az évtizede egyik legnagyobb bukása lett, számos Arany Málna-jelölést kapott, Demi Moore lett az év legrosszabb színésznője például.
