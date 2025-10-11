Andy Vajna 30 éve hozott össze egy tiltott románcot Demi Moore-nak

A legendás producer és A szerrel visszatérő színésznő együtt készítették el A skarlát betű című filmet. Demi Moore rengeteg explicit jelenetet vállalt, sőt teljesen átalakította a sztorit, ami miatt a film az évtized egyik legnagyobb bukása lett.

Provokatív szerelmi történet vagy ízléstelen szoftpornó? Sokan vitatkoznak a mai napig Demi Moore A skarlát betű című filmjéről, aminek egyik producere a néhai Andy Vajna volt. A mozikban megbukott a film, de a VHS korszak egyik legnézettebb home videója volt A szer sztárjának a szerelemprojektje. Demi Moore merész filmet készített Andy Vajnával (Fotó: Buena Vista Pictures) Demi Moore meztelenkedett A skarlát betűben: 10 érdekesség a filmről Nathaniel Hawthorne eredeti könyve egy tragikus tanmese, Demi Moore filmje egy romantikusabb történet lett, sőt boldogabb végkimenetelt adott a főhősöknek, Hesternek és Dimmesdale-nek.

a stáb számára. A film büdzséje 50 millió dollár volt, ami hatalmasnak számított akkoriban egy kosztümös romantikus dráma esetében. Moore hónapig készült a szerepre (Fotó: Buena Vista Pictures) A 17. században játszódó sztori úttörőnek számított, ugyanis a látvány és hangzásvilág a kilencvenes évek zenei- és látványvilágát tükrözte, illetve a dialógosokat is modernizálták.

Demi Moore birtokolta a könyjogokat, Andy Vajna mellett ő is producerként tevékenykedett a filmen.

A most 62 éves Demi Moore annyira komolyan vette a szerepet, hogy még puritán imákat is megtanult, és hónapokig naponta órákat töltött korhű ruhákban és gyakorolta az akkori beszédstílust. A filmben sok a szerelmi jelenet, ám Gary Oldman utált Demi Moore-ral forgatni (Fotó: KPA Copyright) Gary Oldman kifejezetten utált együtt dolgozni Demi Moore-ral, ami sokszor gondot okozott a szerelmi jeleneteknél.

A film az évtizede egyik legnagyobb bukása lett, számos Arany Málna-jelölést kapott, Demi Moore lett az év legrosszabb színésznője például.