Törőcsik Mari szellemével beszélget Pásztor Anna: "Olyan energiákat meg erőt adott..."

Pásztor Anna üde színfoltja a hazai sztárvilágnak. A tehetséges énekesnő különc, de rendkívül szerethető figura, aki mindent megtesz, hogy örömet, érzelmeket adjon a közönségének. Most rendkívüli titkot árult el: Törőcsik Mari szelleme nyújtott neki segítséget, hogy csodát alkosson a színpadon…
A népszerű énekesnő most a legnagyobb sikeréről beszélt, aminek meglepő módon Törőcsik Marihoz van köze.
„Csináltunk egy dupla teltházas Nemzetit, amit én is rendeztem. Ez volt a csúcs. És hogy mi volt ebben a csúcs? Hogy Törőcsik Mari öltözőjében voltam! Na?!” – idézte fel a néhány évvel ezelőtti Nemzeti Színház-beli koncerteket a VIASAT3 „Pop, kaja satöbbi” című műsorában, majd kifejtette: spirituálisan kapcsolódott a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, háromszoros Kossuth-, kétszeres Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas, érdemes és kiváló művésznővel, aki a Halhatatlanok Társulatának is örökös tagja…
„Marika öltözőjében álltam, ott öltözhettem. Ki volt írva, hogy Törőcsik Mari. Még most is libabőrözik a kezem, ahogy erre gondolok” – emlékezett vissza az énekesnő.
Mondtam, hogy: Marika, segítsél, látod, hogy itt vagyok, a legjobbat szeretném csinálni, a lehető legjobb szándékkal jöttem ide. Valami szépet szeretnék csinálni. Ne dőljön össze semmi, minden jól sikerüljön. És Marika segített. Olyan energiákat meg erőt adott, ott. Én ebben nagyon hiszek
– fejtette ki teljesen az élmény hatása alá kerülve Pásztor Anna, aki már gyerekként tudta, hogy rockzenész lesz.
Hétévesen kapta meg az első gitárt, onnantól nem volt megállás, testvérével rögtön rockzenét kezdtek játszani. A vadóc énekesnő később vele alapította meg az Anna and the Barbies nevű zenekart, aminek kapcsán elmondta:
„Én adtam a nevet, hogy ne lehessen kidobni a zenekarból, csak ha találnak még egy Annát” – nevetett az énekesnő. „Bebiztosítottam magam, hogy tessék: ha találtok még egy Annát, aki hasonlít rám, meg énekel, akkor mehet…” – fogalmazott még a nemrég új otthonába költöző Pásztor Anna a „Pop, kaja satöbbi” című műsorban, melynek a következő epizódja csütörtökön 22:05-kor debütál Csöndör László – Diazzal a VIASAT3-on.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.