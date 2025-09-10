Törőcsik Mari szellemével beszélget Pásztor Anna: "Olyan energiákat meg erőt adott..."

Pásztor Anna üde színfoltja a hazai sztárvilágnak. A tehetséges énekesnő különc, de rendkívül szerethető figura, aki mindent megtesz, hogy örömet, érzelmeket adjon a közönségének. Most rendkívüli titkot árult el: Törőcsik Mari szelleme nyújtott neki segítséget, hogy csodát alkosson a színpadon…

Törőcsik Mari Pásztor Anna koncertje előtt nyújtott segítséget távolról... (Fotó: Zih Zsolt/MTVA Fotóarchívum/MTI)

Törőcsik Mari öltözőjében történt meg a csoda

A népszerű énekesnő most a legnagyobb sikeréről beszélt, aminek meglepő módon Törőcsik Marihoz van köze.

„Csináltunk egy dupla teltházas Nemzetit, amit én is rendeztem. Ez volt a csúcs. És hogy mi volt ebben a csúcs? Hogy Törőcsik Mari öltözőjében voltam! Na?!” – idézte fel a néhány évvel ezelőtti Nemzeti Színház-beli koncerteket a VIASAT3 „Pop, kaja satöbbi” című műsorában, majd kifejtette: spirituálisan kapcsolódott a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, háromszoros Kossuth-, kétszeres Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas, érdemes és kiváló művésznővel, aki a Halhatatlanok Társulatának is örökös tagja…

„Marika öltözőjében álltam, ott öltözhettem. Ki volt írva, hogy Törőcsik Mari. Még most is libabőrözik a kezem, ahogy erre gondolok” – emlékezett vissza az énekesnő.

Mondtam, hogy: Marika, segítsél, látod, hogy itt vagyok, a legjobbat szeretném csinálni, a lehető legjobb szándékkal jöttem ide. Valami szépet szeretnék csinálni. Ne dőljön össze semmi, minden jól sikerüljön. És Marika segített. Olyan energiákat meg erőt adott, ott. Én ebben nagyon hiszek

– fejtette ki teljesen az élmény hatása alá kerülve Pásztor Anna, aki már gyerekként tudta, hogy rockzenész lesz.

Pásztor Anna zenekara számára nélkülözhetetlen: „Bebiztosítottam magam”

Hétévesen kapta meg az első gitárt, onnantól nem volt megállás, testvérével rögtön rockzenét kezdtek játszani. A vadóc énekesnő később vele alapította meg az Anna and the Barbies nevű zenekart, aminek kapcsán elmondta:

„Én adtam a nevet, hogy ne lehessen kidobni a zenekarból, csak ha találnak még egy Annát” – nevetett az énekesnő. „Bebiztosítottam magam, hogy tessék: ha találtok még egy Annát, aki hasonlít rám, meg énekel, akkor mehet…” – fogalmazott még a nemrég új otthonába költöző Pásztor Anna a „Pop, kaja satöbbi” című műsorban, melynek a következő epizódja csütörtökön 22:05-kor debütál Csöndör László – Diazzal a VIASAT3-on.